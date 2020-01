Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα του ελικοπτέρου του Kobe Bryant σύμφωνα με τα ξένα Μέσα Ενημέρωσης. Συνολικά, στο ελικόπτερο που έπεσε την Κυριακή, επέβαιναν 9 άτομα και όλοι έχασαν τη ζωή τους.

Όπως αναφέρει και ρεπορτάζ του CBS ταυτοποιήθηκαν τα θύματα του Kobe Bryant που συνετρίβη σε βουνό στις 10 το πρωί της Κυριακής στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, κοντά στο Los Angeles.

All 9 victims in the Kobe Bryant helicopter crash have been identified https://t.co/NJ0ZUIKWCn pic.twitter.com/Pl8qaTyMr0

— CBS News (@CBSNews) January 27, 2020