Τα ατύχημα κατά την εκτόξευση του ρωσικού πυραύλου Σογιούζ μεταδόθηκε κατευθείαν απ’ τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ.

Στον ρωσικό πύραυλο βρίσκονταν ένας Ρώσος και ένας Αμερικανός αστροναύτης.

Σύμφωνα με το IFAX, και οι δύο αστροναύτες είναι ζωντανοί ενώ έγινε αναγκαστική προσγείωσή τους στο Καζακστάν.

Όπως επιβεβαιώθηκε κι απ’ τη NASA, οι δύο αστροναύτες είναι καλά στην υγεία τους κι έχουν επικοινωνήσει με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης.

O πύραυλος είχε προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κι είχε εκτοξευθεί απ’ το Καζακστάν.

Russian Soyuz rocket suffered malfunction during launch, new ISS crew to make emergency landing approximately in Kazakhstan – reports https://t.co/ci9ehrGquS pic.twitter.com/GUOVuIEom1

— RT (@RT_com) October 11, 2018