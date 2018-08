Ασταμάτητος ο Τσιτσιπάς! Στον τελικό με τον Ναδάλ

LIKE US ON FACEBOOK

Ασταμάτητος ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στον τελικό του Rogers Cup και θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο Ναδάλ. Σήμερα Κυριακή ο τελικός!

Στον τελικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς για το Rogers Cup που πραγματοποιείται στο Τορόντο, μετά τις τέσσερις σερί νίκες του και τις καταπληκτικές του εμφανίσεις!

Νίκησε τον Ντόμινικ Τιμ (νο8), μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς (νο10), σειρά είχε η νίκη του απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (νο3) και τώρα ο Κέβιν Άντερσον (νο6).

Και κάπως έτσι…έφτασε στον τελικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο 19χρονος πρωταθλητής που δεν το έβαλε στιγμή κάτω!

Τι συνέβη στον τελευταίο του αγώνα με τον Άντερσον;

Μία μάχη των σερβίς. Στο πρώτο σετ οι δύο αθλητές κράτησαν το σερβίς τους και έτσι οδηγηθήκαμε στο τάι μπρέικ. Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να προηγηθεί με 4-1, όμως το σετ κατέληξε στον Άντερσον ο οποίος πήρε τους έξι επόμενους πόντους και με 7-6 (4) έκανε το 1-0.

Για να δούμε ένα break, το οποίο ήταν και το μοναδικό του αγώνα, έπρεπε να φτάσουμε στο τρίτο game του δεύτερου σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απλά κράτησε το δικό του σερβίς και με 6-4 έφτασε στην ισοφάριση σε 1-1 σετ.

Το τρίτο σετ θα έκρινε τον νικητή. Οι δύο αθλητές κράτησαν το σερβίς και οδηγηθήκαμε εκ νέου σε τάι μπρέικ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε διπλό match point αφού προηγήθηκε με 6-4, όμως ένας διπλό λάθος στο σερβίς και ένα άστοχο βαθύ χτύπημα έφεραν το 6-6.

Στη συνέχεια ο Άντερσον είχε τη δική του ευκαιρία να πάρει το ματς, όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τον άφησε και του πήρε το παιχνίδι.

Ο 20χρονος Έλληνας πανηγύρισε τη νίκη του γράφοντας στην κάμερα: “It never gets easier, you just get better” (ποτέ δεν γίνεται πιο εύκολο, εσύ απλά γίνεσαι καλύτερος”).

Στον τελικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον….Ραφαέλ Ναδάλ

Στον τελικό ο Στέφανος Τστσιπάς θα έρθει αντιμέτωπος με τον Ισπανό Ραφέλ Ναδάλ.

Ο Ναδάλ επικράτησε με 7-6, 6-4 του Καρέν Χατσάνοφ στον ημιτελικό και το βράδυ της Κυριακής θα αντιμετωπίσει τον Έλληνα στον τελικό.

«Είναι ολοκληρωμένος παίκτης. Έχει πάθος για το παιχνίδι. Δεν έχει απλά ένα πράγμα, έχει τα πάντα», είπε ο Ναδάλ για τον Τσιτσιπά, προσθέτοντας πως «πρέπει να παίξω ένα σπουδαίο παιχνίδι απέναντι σε έναν πολύ σκληρό αντίπαλο. Ελπίζω να είμαι έτοιμος για αυτό».

Να σημειώσουμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ναδάλ , αφού τον Απρίλιο, όταν είχε παίξει για πρώτη φορά σε τελικό τουρνουά της ATP, είχε αναμετρηθεί με τον Ισπανό πρωταθλητή, ο οποίος είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

