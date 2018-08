Ασταμάτητη Σάκκαρη! Για πρώτη φορά σε τελικό WTA (Video)

Μας συγκίνησε όλους, μας έκανε όλους περήφανους για ακόμα μια φορά. Η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό WTA του τουρνουά που διεξάγεται στο Σαν Χοσέ. Πρώτα ήταν η Venus Williams την οποία απέκλεισε και πέρασε στα ημιτελικά. Τώρα απέκλεισε την Αμερικανίδα τενίστρια Danielle Collins μετά από μια ιστορική νίκη και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.

Η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό WTA, πρόκειται για τη δεύτερη Ελληνίδα μετά τη Λένα Δανιηλίδου το 2008 που αγωνίζεται σε τελικό WTA.

.@mariasakkari completes a dramatic turnaround as she advances her to her first career WTA final at the @MubadalaSVC –> https://t.co/ZQBDh5peXk pic.twitter.com/7V6vWsCrX4

— WTA (@WTA) August 5, 2018