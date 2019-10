Αποχωρούν απ’ τη Συρία οι Αμερικανοί | Σκληρό video από τουρκική αεροπορική επίθεση

Οι τουρκικοί βομβαρδισμοί στη Συρία δεν έχουν τέλος και ο απολογισμός των θυμάτων συνεχώς μεγαλώνει. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως αποχωρούν 1.000 στρατιώτες απ’ τη Συρία.

Στη Βόρεια Συρία την Κυριακή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 26 άμαχοι, απ’ τους βομβαρδισμούς και τα πυρά των τουρκικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στην περιοχή, σύμφωνα με όσα ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην περιοχή Ρας αλ-Άιν της τουρκοσυριακής μεθορίου, τουλάχιστον δέκα πολίτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια επιδρομής της τουρκικής αεροπορίας, η οποία έπληξε φάλαγγα αμάχων και δημοσιογράφων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

«Βρισκόμασταν στην φάλαγγα κούρδων αμάχων που στόχευσαν οι τουρκικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους στο Ρας αλ-Άιν. Η ομάδα μας είναι καλά, αλλά συνάδελφοί μας είναι νεκροί», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η Στεφανί Περές, δημοσιογράφος της France Télévisions.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για έναν νεκρό δημοσιογράφο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητά του.

Horrifying video from a civilian convoy hit near Ras al-Ain N. Syria. Tried to blur it quickly because it’s hard to warch. pic.twitter.com/mF2neIDloq

Η Τουρκία και οι συμμαχικές της δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην βόρεια Συρία για να απωθήσουν από την τουρκοσυριακή μεθόριο τις δυνάμεις των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), η οποία θεωρείται από την Άγκυρα «τρομοκρατική οργάνωση».

Μέσα σε πέντα μέρες, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 104 Κούρδοι μαχητές, όπως επίσης και 60 άμαχοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι συγκρούσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει την έξοδο 130.000 ανθρώπων.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε στo CBS πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποσύρουν περί τους 1.000 στρατιώτες απ’ τη βόρεια Συρία.

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, σύμφωνα με όσα έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

Συζητάω με τον Λίντσεϊ Γρέιαμ και πολλά μέλη του Κογκρέσου, ανάμεσά τους και Δημοκρατικοί, για την επιβολή ισχυρών κυρώσεων στην Τουρκία. Το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο, ίσως χρειαστεί επιπλέον νομοθεσία. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το θέμα. Η Τουρκία ζήτησε να μην γίνει. Μείνετε συντονισμένοι

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019