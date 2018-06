Αποχώρηση ΗΠΑ απ’ το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | Η αντίδραση του ΟΗΕ

Η αποχώρηση των ΗΠΑ απ’ το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώθηκε απ’ την πρέσβη των ΗΠΑ στον Οργανισμό, Νίκι Χέιλι ενώ η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει πολλές φορές για το ενδεχόμενο αποχώρησής της, εάν δεν υπάρξουν αλλαγές και τροποποιήσεις στις δομές και τη λειτουργία του σώματος.

Αποχωρούμε διότι καμιά άλλη χώρα δεν είχε το θάρρος να συμμετάσχει στον αγώνα για να μεταρρυθμιστεί αυτό το υποκριτικό κι αυτοεξυπηρετικό όργανο του ΟΗΕ, που βγάζει λεφτά από τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η ίδια κατέστησε σαφές ότι αυτό -η αποχώρηση απ’ το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- δεν είναι υπαναχώρηση από τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα». Η κα Χέιλι επανέλαβε τον ισχυρισμό περί χρόνιας «προκατάληψης» του Συμβουλίου εναντίον του Ισραήλ.

Η αποχώρηση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντάσσεται στον μακρύ κατάλογο των διεθνών οργανισμών και συμφωνιών, τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «σνομπάρει» δια της απουσίας του.

Η αποχώρηση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντάσσεται στη λίστα των διεθνών οργανισμών και συμφωνιών, απ’ τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποχωρήσει.

Θυμίζουμε ότι μόλις πρόσφατα οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη διεθνή συμφωνία για το Ιράν ενώ είχαν αποχωρήσει κι από τη Συμφωνία για το Κλίμα.

Στην απόφαση της Ουάσιγκτον φαίνεται πως έπαιξε ρόλο η εν εξελίξει διαμάχη για την τακτική των αμερικανικών αρχών να «χωρίζουν» τα παιδιά από τους μετανάστες γονείς τους, στα σύνορα με το Μεξικό.

Άμεση ήταν η αντίδραση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος είπε πως «θα προτιμούσε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να παρέμεναν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»,όπως είπε ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες, μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι αποχωρεί από αυτό όργανο των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στη Γενεύη.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" — UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights

— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 19, 2018