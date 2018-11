Απίστευτος ο Τσιτσιπάς! Κατέκτησε το NextGen ATP Finals του Μιλάνου

LIKE US ON FACEBOOK

Ο κορυφαίος τενίστας του πλανήτη στην ηλικία του είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έδειξε για ακόμα μια φορά την αξία του!

Με μια νίκη- θρίαμβο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε το NextGen ATP Finals του Μιλάνου αφού κέρδισε τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ο 20χρονος Έλληνας πρωταθλητής, Νο 15 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 1 του ταμπλό, νίκησε στον τελικό τον 19χρονο Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ 2-4, 4-1, 4-3, 4-3 και σήκωσε αήττητος το τρόπαιο.

Παρόλα αυτά, ο τελικός για τον Στέφανο Τσιτσιπά δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, αφού ο ίδιος φαινόταν νευρικός κι ο αντίπαλός του το εκμεταλλεύτηκε και με το μοναδικό break στο πρώτο σετ το πήρε με 4-2 games.

Όμως, η συνέχεια ανήκε χωρίς αμφισβήτηση τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος βελτίωσε τα σερβίς κι άρχισε να παίζει σε υψηλό επίπεδο, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει κατακτώντας το δεύτερο σετ με 4-1.

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε κοντά σε break στα πρώτα δύο games που σέρβιρε ο Ντε Μινόρ, όμως, δεν τα κατάφερε και το τρίτο σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ, όπως και το τελευταίο.

Σημειώνεται πως ο τίτλος που κατέκτησε ο Τσιτσιπάς θα του αποφέρει 407.000 δολάρια!

Tsitsipas se consagra campeón de las Next Gen ATP Finals tras inclinar (2-4, 4-1, 4-3 y 4-3) a De Miñaur. No gana puntos, no lucirá el título en su palmarés, pero se lleva un buen botín y confirma la sensación de que es el joven talento más asentado más allá de Zverev. pic.twitter.com/frWioelRG4 — Alberto Puente (@albertocronista) November 10, 2018

Ο Τσιτσιπάς πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο μόλις τελείωσε ο αγώνας ενώ έπεσε και κάτω από την πολλή κούραση και χαρά του!

Scintillating Tsitsipas 🇬🇷🔥@StefTsitsipas edges past Andrey Rublev 4-3(3) 3-4(5) 4-0 2-4 4-3(2) to book his spot in the #NextGenATP Finals title match. pic.twitter.com/qGtEHoBS6R — Tennis TV (@TennisTV) November 9, 2018

Οι δηλώσεις του Τσιτσιπά μετά τη νίκη του

«Νομίζω παίξαμε σπουδαίο τένις σήμερα, συγχαρητήρια στον Άλεξ, έχω τεράστιο σεβασμό για τον ίδιο και το παιχνίδι του. Έχει παίξει σπουδαίο τένις. Εγώ έμεινα ήρεμος μετά τις δύο χαμένες ευκαιρίες να τελειώσω το παιχνίδι. Ήμουν πνευματικά δυνατός, αποδείχθηκε αυτό στο τάι-μπρέικ του τελευταίου σετ. Είμαι πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία να έρθω εδώ και να γίνω ο δεύτερος νικητής της διοργάνωσης. Με κάθε νίκη παίρνω αυτοπεποίθηση για να παίξω ακόμη καλύτερα στο μέλλον», είπε αρχικά ο Έλληνας τενίστας.

Ο Τσιτσιπάς στη συνέχεια ανέφερε στις κάμερες πως το απόλαυσε πάρα πολύ, ήταν κοντά στη νίκη στο τέλος, λέγοντας πως είναι πολύ περήφανος που κράτησε την ψυχραιμία του και δεν μπλόκαρε.

Έπαιξα εξαιρετικό τένις στο τάι μπρέικ και ευτυχώς ήταν αρκετό για να πάρω τη νίκη. Είναι το καλύτερο τέλος της χρονιάς που θα μπορούσα να έχω, είμαι πολύ χαρούμενος, δείχνω την αξία μου και είμαι χαρούμενος που θα κρατήσω αυτό το τρόπαιο

Η στιγμή της βράβευσης

