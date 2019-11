Η απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνα – Σαγκάη είναι γεγονός και όσοι σκέφτονται να κάνουν ένα ταξιδάκι στην Κίνα μέσα στο επόμενο διάστημα, θα τους προτείναμε να περιμένουν λίγο καιρό ακόμη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Αθήνα αποκτάει απευθείας αεροπορική σύνδεση με τη Σαγκάη. Τα δρομολόγια ξεκινούν απ’ τον Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με το σχετικό ενδιαφέρον της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας Juneyao Air.

Στη Σαγκάη πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο, η συνάντηση του προέδρου της εταιρείας Zeal Hong Laing με τον γγ Τουρισμού Κωνσταντίνο Λούλη και τον πρόξενο Βασίλη Κονιάκο, όπου και ανακοινώθηκε η απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνα – Σαγκάη.

Πρόκειται για μια αρκετά σημαντική συμφωνία, η οποία αναμένεται να φέρει θετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και του εμπορίου.

The first direct flight between #Shanghai and #Athens will be opened in June 2020 via Shanghai-based Juneyao Airlines, one of the biggest private carriers in #China. It will operate three times a week, via Boeing 787 Dreamliner, the airline announced on Saturday. #amazingshanghai pic.twitter.com/NjiFWX2C6h

— ShanghaiEye (@ShanghaiEye) November 2, 2019