Απειλές Τραμπ να αποκλείσει τον Καναδά απ’ τη νέα NAFTA

Να αποκλείσει τον Καναδά απ’ την αναθεωρημένη συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο απείλησε το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος μάλιστα προειδοποίησε και το Κογκρέσο να μην παρέμβει στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Οτάβα.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Twitter, o Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι: «Δεν υπάρχει καμία πολιτική αναγκαιότητα να κρατήσουμε τον Καναδά στη νέα NAFTA (Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών). Αν δεν κάνουμε μια δίκαιη συμφωνία για τις ΗΠΑ μετά από δεκαετίες κατάχρησης, ο Καναδάς θα μείνει εκτός».

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off…

Στη συνέχεια, ο κ. Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι «το Κογκρέσο δεν θα πρέπει να παρέμβει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά απλώς θα τερματίσω ολοκληρωτικά τη NAFTA και θα είμαστε πολύ καλύτερα χωρίς αυτήν».

….Remember, NAFTA was one of the WORST Trade Deals ever made. The U.S. lost thousands of businesses and millions of jobs. We were far better off before NAFTA – should never have been signed. Even the Vat Tax was not accounted for. We make new deal or go back to pre-NAFTA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018