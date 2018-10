Απανωτά ύποπτα δέματα στις ΗΠΑ: Ομπάμα, Κλίντον, Λευκός Οίκος και CNN στο στόχαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, καθώς με διαφορά λίγων ωρών, εντοπίστηκαν τέσσερα ύποπτα δέματα, με τέσσερις διαφορετικούς αποδέκτες. Αρχικά, όπως ανακοίνωσε η Μυστική Υπηρεσία, Μπαράκ Ομπάμα και Χίλαρι Κλίντον ήταν οι παραλήπτες των ύποπτων πακέτων. Με διαφορά λίγων ωρών, εντοπίστηκε ακόμη ένα ύποπτο δέμα στον Λευκό Οίκο αυτή τη φορά.

We are aware of a suspicious package found in the vicinity of the Clinton residence in Chappaqua, NY, and our JTTF has engaged with our federal, state and local partners to investigate. As this is an on-going investigation, we will have no further comment at this time

— FBI New York (@NewYorkFBI) October 24, 2018