Ανυπολόγιστη η καταστροφή στην Παναγία των Παρισίων | Οι πρώτες εικόνες απ’ το εσωτερικό

Η καταστροφή στην Παναγία των Παρισίων είναι τεράστια, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι σώθηκε το κύριο κτίσμα και οι πύργοι, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης το μεγαλύτερο μέρος της φωτιάς είχε κατασβεστεί. Η ξύλινη οροφή και το ένα καμπαναριό κατέρρευσαν.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης ότι κατάφερε μετά από 8,5 ώρες να θέσει υπό έλεγχο της πυρκαγιά, η οποία έχει κατασβεστεί μερικώς. Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε πως υπάρχουν ακόμα σποραδικές εστίες.

Λίγο νωρίτερα, αξιωματούχος της πυροσβεστικής είχε ανακοινώσει ότι το οικοδόμημα του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων σώθηκε από ολική καταστροφή, ενώ ενημέρωσε πως κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε σοβαρά ένας πυροσβέστης.

Η σημερινή μέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, καθώς πρέπει να ξεκινήσει η επίσημη εκτίμηση και η επιχείρηση αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και να ερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς, που κατέστρεψε ένα κόσμημα του παγκόσμιου πολιτισμού.

Οι πρώτες φωτογραφίες απ’ το εσωτερικό της Παναγίας των Παρισίων δείχνουν το μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί το σύμβολο της Γαλλίας.

Φυσικά, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το τεράστιο έργο της γαλλικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κατάφερε να σώσει το βασικό κομμάτι του κτίσματος, καθώς επίσης και τα ιστορικά κειμήλια που φυλάσσει στους χώρους του.

Glimpse inside a burning heart.

Smoke rises in front of the altar cross while the roof of Notre-Dame burns

📷 Philippe Wojazer pic.twitter.com/nFqibFVIWF

— AFP news agency (@AFP) April 16, 2019