Αντίδραση απ’ το State Department για την άδεια Κουφοντίνα

Η ανησυχία του State Department για την άδεια Κουφοντίνα εκφράστηκε απ’ την εκπρόσωπο Χέδερ Νάουερτ, η οποία τόνισε:

Οι τρομοκράτες δεν πρέπει να παίρνουν άδεια από τη φυλακή

Η ίδια εξέφρασε επίσης την άποψη πως η συγκεκριμένη άδεια προσφέρει κίνητρο σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο για να προβούν σε περαιτέρω βίαιες ενέργειες.

Αυτές οι άδειες προσφέρουν ένα κίνητρο στους οπαδούς του για να διαπράξουν περαιτέρω βίαιες και καταστρεπτικές πράξεις στο όνομα του

Σημειώνεται πως η εκπρόσωπος του State Department δεν έμεινε εκεί, αλλά αναφέρθηκε ονομαστικά στα θύματα αμερικανικής καταγωγής της 17 Νοέμβρη σημειώνοντας πως η αμερικανική πλευρά έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία της στην ελληνική Κυβέρνηση.

Βρίσκεται τώρα σε διήμερη άδεια και είναι η τρίτη άδεια που λαμβάνει τον τελευταίο χρόνο. Είναι ένας τρομοκράτης που έχει καταδικαστεί για πολλές δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού ακόλουθου της (αμερικανικής) πρεσβείας Γουίλιαμ Νορντίν στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και του λοχία της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ρόναλντ Στιούαρτ. Η πρεσβεία μας στην Αθήνα έχει ήδη μεταφέρει τη σοβαρή μας ανησυχία σχετικά με αυτή την απόφαση στην ελληνική Κυβέρνηση

.@statedeptspox: We once again condemn release of a convicted terrorist, Dimitris Koufodinas. He is on a 2-day furlough from a Greek prison. @USEmbassyAthens has conveyed our serious concerns about this decision to #Greece’s Gov't. Terrorists should not get a vacation from jail. pic.twitter.com/yyTMYVDOfW

