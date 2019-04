Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών στη Σρι Λάνκα | Συνελήφθησαν 7 ύποπτοι

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αρχές της Σρι Λάνκα, ο τραγικός απολογισμός των νεκρών απ’ τις οκτώ εκρήξεις που έλαβαν χώρα λίγο έξω απ’ την πρωτεύουσα Κολόμπο, φέρεται να ξεπερνούν τους 200, εκ των οποίων 35 είναι αλλοδαποί. Την ίδια στιγμή, σε περισσότερους από 400 υπολογίζονται οι τραυματίες.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ η όγδοη και τελευταία επίθεση έλαβα χώρα από έναν καμικάζι, ο οποίος ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά σε κτίριο της Ορουγκονταουάτα, στο Κολόμπο. Στην όγδοη επίθεση σκοτώθηκαν και τρεις αστυνομικοί, στην προσπάθεια τους να συλλάβουν τον ύποπτο.

Τουλάχιστον, τρεις εκκλησίες, τρία πολυτελή ξενοδοχεία και ένας ξενώνας ήταν στο στόχαστρο των επιθέσεων, ενώ ο υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του ανέφερε ότι συνελήφθησαν 7 ύποπτοι που συνδέονται με τις εκρήξεις.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει και ένα βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, στο Κολόμπο.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τους 138 νεκρούς (τη στιγμή της ανάρτησης), αλλά και ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια στη Σρι Λάνκα.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2019