Είναι πλέον επίσημο: Αναβάλλονται για το 2021 οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Μετά το Euro και το Copa America, λήφθηκε και η απόφαση για την Ολυμπιάδα.

Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός, Σίντζο Άμπε, ανακοίνωσε αυτό που όλοι περίμεναν να ακούσουν, ότι αναβάλλονται για του χρόνου οι προγραμματισμένοι για το Καλοκαίρι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο. Αμέσως μετά, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση απ’ την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός δήλωσε συγκεκριμένα:

Συμφωνήσαμε 100% με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Τώρα μπορούμε να αφοσιωθούμε στην προετοιμασία μίας Ολυμπιάδας που θα παρουσιάσει το αληθινό πρόσωπο της Ιαπωνίας, χωρίς την πίεση του κορονοϊού. Και οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν όσο γίνεται καλύτερα

Η απόφαση ελήφθη μετά από επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας με τον πρόεδρο της ΔΟΕ.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8

