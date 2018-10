Αν δεν μπορείς να συνδεθείς στο Instagram…είναι επειδή έπεσε!

«Η ροή δεν ανανεώθηκε», διαβάζεις στο Instagram τα τελευταία λεπτά κι αναρωτιέσαι αν φταίει το Internet, αν έχει κολλήσει το κινητό σου ή αν έχει κολλήσει η εφαρμογή. Σκέφτεσαι ότι πρέπει να διαγράψεις το app και να το κάνεις ξανά download. Μην κάνεις τίποτα γιατί απλά…έπεσε το Instagram και το πρόβλημα είναι παγκόσμιο.

Πολλοί χρήστες σε όλο τον κόσμο παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να κάνουν ανανέωση στο feed τους, αφού έπεσε το Instagram σε χρήστες στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Βόρεια Αμερική, την Ινδία, τη Μαλαισία και την Ινδονησία.

Και φυσικά οι χρήστες πανικοβλήθηκαν που δεν μπορούσαν να κάνουν ένα story, ένα post, ένα σχόλιο κάτι. Εντάξει, ας κάνουμε απεξάρτηση για μερικά λεπτά. Πάντως, η εταιρία δεν έχει εκδώσει ακόμη κάποια επίσημη ενημέρωση και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμη γιατί έπεσε το Instagram και τι πρόβλημα αντιμετωπίζει. Πάντως, πολλοί θεωρούν πως το γενικό…μπλακ άουτ οφείλεται σε χάκερς.

Σε πολλούς τώρα έχει γίνει εμμονή και πατάνε συνέχεια refresh για να τσεκάρουν αν επανήλθε!

Me refreshing my Instagram every min to see if it’s back on again 😄 #instagramdown pic.twitter.com/JRZvbvnpht

