Αιματηρή ομηρία στο Λος Άντζελες | 40 όμηροι, μια νεκρή

Ομηρία στο Λος Άντζελες με μια γυναίκα νεκρή. Ο 28χρονος δράστης αρχικά πυροβόλησε δύο γυναίκες -μια εκ των οποίων η γιαγιά του- κοντά στο supermarket και προσπάθησε να διαφύγει. Στη συνέχεια ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό με τους άνδρες της Αστυνομίας με τον ίδιο να συνεχίζει να πυροβολεί.

Ο δράστης τράκαρε με το αυτοκίνητό του και εισέβαλε μέσα στο supermarket. Μπαίνοντας πυροβόλησε μια γυναίκα, η οποία και υπέκυψε στα τραύματά της και κράτησε ομήρους τους 40 ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα. Δεν έχει γίνει ακόμη αναγνώριση του θύματος.

«Με λύπη σας ενημερώνω ότι υπήρξε ένας θάνατος μέσα στο κατάστημα, μια γυναίκα», δήλωσε ο δήμαρχος Έρικ Γκαρσέτι, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

At least 2 children rescued after taking hostages at the supermarket #TraderJoes in #LosÁngeles, #California. There are reports of gunfire. pic.twitter.com/o00RDUxQuc

— Alexander Hansen (@AlexanderXV) July 22, 2018