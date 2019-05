Αίγυπτος: Έκρηξη σε τουριστικό λεωφορείο κοντά στις Πυραμίδες

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Al-Arabiya, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε μπροστά από το Μουσείο της Αιγύπτου (Grand Egyptian Museum), ενώ αυτή είναι η δεύτερη έκρηξη σε τουριστικό λεωφορείο στην Αίγυπτο, μέσα σε μόλις έξι μήνες.

Σύμφωνα με το Reuters, από τους 16 τραυματίες, οι περισσότεροι είναι ξένοι τουρίστες. Η έκρηξη βόμβας φέρεται να σημειώθηκε μπροστά από το Μουσείο της Αιγύπτου, τη στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο περνούσε από εκεί.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το τουριστικό λεωφορείο με σπασμένα παράθυρα.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct

#BREAKING at least 16 casualties reported after an explosion targe a tourist bus near the pyramids in #Giza, #Egypt pic.twitter.com/uCOo0xCKxL

— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) May 19, 2019