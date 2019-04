Ζούμε στο The Age of Smupid και το TEDxPanteionUniversity θα σου δείξει ακριβώς τι σημαίνει αυτό!

The Age of Smupid | TEDxPanteionUniversity 2019| Promo Video

Η εποχή του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος είναι πιο «έξυπνος» και ταυτόχρονα πιο «χαζός» από ποτέ. Τετραγωνίζεις συμπεριφορές, συναισθήματα κι ανθρώπους. Tο τετράγωνο σπάει σε δύο συμπληρωματικά μέρη, τα οποία μπορούν να ενωθούν ανά πάσα στιγμή. Αρκεί, να κοιτάξεις το ίδιο γεγονός από διαφορετική οπτική γωνία.Στις 11 Μαΐου 2019, η ομάδα του TEDxPanteionUniversity επιστρέφει στο Μουσείο Μπενάκη με τη θεματική “The Age of Smupid”. Είσαι έτοιμος να ενώσεις τα κομμάτια;Είναι Βίντεο by Spyros Maltezos | MoveAliceThe age of the contemporary human, who is “smarter” and at the same time “stupider” than ever. You “square” behaviors, feelings, humans . The square is divided into two supplemental pieces, which can be connected at any given moment. As long as you look the same fact from a different point of view. On May 11, TEDxPanteionUniversity's team is coming back to Benaki Museum, with the theme "The Age of Smupid" Are you ready to connect the pieces?#TheAgeOfSmupid #MainEvent #ConnectThePieces#promovideo #TEDxPanteionUniversity #TEDxPU19

