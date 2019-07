LIKE US ON FACEBOOK

Alert! Διαγωνισμός! Μπορείτε να διεκδικήσετε δύο αντίτυπα του βιβλίου «Πικρό Καλοκαίρι» μέσα απ’ τη σελίδα του iPop.gr στο Facebook και μέσα από το account του iPop στο Instagram. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσα απ’ τα social media του iPop.gr.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Από τη σοφίτα του Λίντονς, μιας εγκαταλειμμένης έπαυλης στην αγγλική ύπαιθρο, το βλέμμα της Φράνσις Τζέλικο πέφτει πρώτα πάνω στην Κάρα, σκοτεινή και όμορφη, και στη συνέχεια στον Πίτερ, σοβαρό και εντυπωσιακό. Το ζευγάρι περνάει το καλοκαίρι του 1969 στα δωμάτια κάτω από το δικό της, καθώς η Φράνσις μελετά την αρχιτεκτονική των γύρω κήπων. Αλλά η ρουτίνα της αλλάζει όταν ανακαλύπτει ένα ματάκι στο πάτωμα του μπάνιου της από το οποίο μπορεί να κατασκοπεύσει την ιδιωτική ζωή των γειτόνων της.

Προς μεγάλη έκπληξη της Φράνσις, η Κάρα και ο Πίτερ δείχνουν προθυμία να τη γνωρίσουν. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή της που κάποιος την αποκαλεί φίλη και πολύ σύντομα οι τρεις τους περνάνε μαζί την κάθε μέρα: τρώνε υπέροχα γεύματα, πίνουν αμέτρητα μπουκάλια κρασί και καπνίζουν μέχρι που η στάχτη μαζεύεται σωρός πάνω στα σκονισμένα έπιπλα.

Αλλά καθώς το καυτό καλοκαίρι φτάνει στο αποκορύφωμά του, γίνεται προφανές ότι η σχέση της Κάρα και του Πίτερ είναι περίπλοκη. Οι ιστορίες που λέει η Κάρα δε βγάζουν νόημα και, καθώς η Φράνσις μπλέκεται ολοένα και πιο βαθιά στη ζωή του σαγηνευτικού ζευγαριού, τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, στο σωστό και το λάθος, αρχίζουν να θολώνουν. Μέσα στην παρακμή όπου οι τρεις τους διολισθαίνουν, ένα μικρό έγκλημα θα οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο: ένα έγκλημα τόσο τρομερό, που θα στιγματίσει τη ζωή τους για πάντα.

Το ΠΙΚΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ είναι ένα γοητευτικό ψυχογράφημα, μια κλειδαρότρυπα στους κινδύνους του πόθου, που δείχνει πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος προκειμένου να δραπετεύσει από το παρελθόν του.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:

Η ΚΛΕΡ ΦΟΥΛΕΡ γεννήθηκε το 1967 στο Όξφορντσιρ της Αγγλίας. Σπούδασε γλυπτική, εργάστηκε στον χώρο του μάρκετινγκ και κατόπιν ασχολήθηκε με τη δημιουργική γραφή. Έχει γράψει μυθιστορήματα και διηγήματα που απέσπασαν πολλές διακρίσεις. Το πρώτο της μυθιστόρημα, Our Endless Numbered Days, τιμήθηκε με το βραβείο Desmond Elliott Πρώτου Μυθιστορήματος, ενώ το δεύτερο, Swimming Lessons, ήταν στη βραχεία λίστα του Encore Prize. Η Φούλερ έχει επίσης βραβευτεί για διηγήματά της, μεταξύ άλλων με το βραβείο του διαγωνισμού «Opening Lines» του BBC (για το Emily, Baker and Me) και το βραβείο διηγήματος Royal Academy and Pin Drop (για το A Quiet Tidy Man).

Το ΠΙΚΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ έλαβε εξαιρετικές κριτικές, παρομοιάστηκε με τη Ρεβέκκα της Δάφνης ντι Μωριέ και ήταν στα Βιβλία της Χρονιάς των Amazon, The Spectator και Vulture για το 2018.