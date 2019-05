Το Red Bull BC One Cypher Greece έρχεται στη Θεσσαλονίκη

LIKE US ON FACEBOOK

Οι καλύτεροι B-boys & B-girls στην Ελλάδα θα διαγωνιστούν το Σάββατο 18 Μαΐου αναδεικνύοντας τα skills τους με εκπληκτικά power moves, flips και freezes!

Για 16η χρονιά, το Red Bull BC One ένας ξεχωριστός διαγωνισμός break dance, θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με σκοπό να βρει τα καλύτερα B-Girls και B-Boys. Μετά από τοπικούς διαγωνισμούς σε κάθε χώρα, γνωστούς και ως Cyphers, ο Παγκόσμιος Τελικός του Red Bull BC One θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου στη χώρα των χρωμάτων, των μπαχαρικών και της μουσικής, την Ινδία.

Με σκοπό να αναδειχθούν οι καλύτεροι dancers που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Τελικό, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Μαΐου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο ελληνικός προκριματικός, Red Bull BC One Cypher στο πλαίσιο του Battle of the Year Balkans 2019. Εκεί, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει επιδέξιους χορευτές, 1-on-1 χορευτικά battles και να δώσει τον ρυθμό, επευφημώντας τους καλύτερους διαγωνιζόμενους.

Μια μέρα πριν τον αγώνα (17 Μαΐου, 17:00), ο κριτής του Cypher αλλά και Red Bull BC One All Star – νικητής του Red Bull BC One 2018, Lil Zoo, θα πραγματοποιήσει workshop ανοιχτό στο κοινό, στον Πολυχώρο «WE» στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας μοναδικά breakdance tips πριν τον αγώνα!

Ο Lil Zoo είναι διεθνώς αναγνωρισμένος χορευτής breakdance (B-Boy) και έχει διακριθεί σε κορυφαίους διαγωνισμούς σε όλο τον κόσμο, με πιο σημαντική τη νίκη του στο Red Bull BC One 2018 της Ελβετίας. Με καταγωγή από το Μαρόκο, ο Lil αποφάσισε να μετακομίσει στην Αυστρία το 2015 για να κυνηγήσει το όνειρό του. Έκτοτε, έχει ξεχωρίσει για το μοναδικό του στιλ και το ταλέντο του, ασκώντας τεράστια επιρροή στην κοινότητα των breakers παγκοσμίως.

Σχετικά με το Red Bull BC One: Το πρώτο Red Bull BC One World Final έγινε το 2004 στη Biel της Ελβετίας – από τότε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα breaking events του κόσμου. Συγκεντρώνει συνεχώς τους καλύτερους breakers του πλανήτη, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους και να κάνουν perform στο παγκόσμιο stage. Το πρωτάθλημα έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, με events στο Σάο Πάολο, τη Νέα Υόρκη, τη Μόσχα, το Παρίσι, τη Ναγκόγια, το Άμστερνταμ, τη Ζυρίχη κ.α.

Δες και αυτό: