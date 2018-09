Το πιο χειροποίητο και ανακυκλώσιμο φεστιβάλ της Αθήνας είναι εδώ

LIKE US ON FACEBOOK

Σε λίγες μέρες ξεκινάει το πιο χειροποίητο και ανακυκλώσιμο φεστιβάλ της Αθήνας. Ετοιμάσου. Δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα διότι είναι ό,τι πιο ξεχωριστό έχεις δει.

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2018 ξεκινάει το πιο χειροποίητο και ανακυκλώσιμο φεστιβάλ της Αθήνας, το 6o Handmade and Recycled Theater Festival. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα και θα διαρκέσει από τις 20 Σεπτέμβρη μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη.

Το φεστιβάλ παραστατικών τεχνών για 6η συνεχόμενη χρονιά θα βρίσκεται στην γειτονιά του Κεραμεικού και μας υπόσχεται ότι θα είναι τόσο ξεχωριστό και ενδιαφέρον όσο ποτέ.

Στις 10 μέρες που θα διαρκέσει το φεστιβάλ θα είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε 38 συμμετοχές, οι οποίες θα μοιραστούν τις ιδέες τους για την τέχνη.

Η διοργάνωση τους 6ου Φεστιβάλ Χειροποίητου & Ανακυκλώσιμου Θεάτρου \ 6th Handmade & Recycled Theater Festival έχει γίνει από την πολυδραστική ομάδα τέχνης Fabrica Athens, τον Τεχνοχώρο Φάμπρικα, τη σχολή Χορού Rythm Hoppers και το Μεζεδοπωλείο – Καφενείο Πυρολίκι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσει όποιος παρευρεθεί στο φεστιβάλ:

Θέατρο

Χρωματιστές Γυναίκες – Bow Theater Group // Θέατρο (60’)

Περίληψη: Πόσο μπορεί το παρελθόν να μας τσακίσει;

Ένα ποιητικό, βαθιά υπαρξιακό θρίλερ συναισθηματικών συγκρούσεων.

Δύο γυναίκες, δύο αδελφές, η Έλλη και η Άννα, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από αυτό το κάτι, το σκοτεινό «παρελθόν», κάπου στο πατρικό τους σπίτι – ή και όχι.

Δύο αντίθετοι κόσμοι που βρίσκουν το σημείο συνάντησής τους στην ανάμνηση και την αναπαράσταση της παιδικής τους ηλικίας. Προκαλούν, τσαλακώνονται, απελπίζονται, αναπολούν, θυμώνουν, αγαπιούνται, πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται από τις στάχτες τους. Δύο υπάρξεις, δύο αντίρροπες δυνάμεις – το συνειδητό και το ασυνείδητο.

Και μία διαδρομή, αυτή στα σκοτεινά πεδία της φαντασίωσης και της απωθημένης επιθυμίας. Ο φόβος του ανθρώπου προς το άγνωστο, το διαφορετικό, το αβέβαιο. Ένας αγώνας επιβίωσης. Η λύτρωση που έρχεται μέσω του άλλου. Ένα παράθυρο προς την ελευθερία που ανοίγουν μαζί.

«Είναι ένα έργο πρόκληση ως προς το θέμα του και το χειρισμό του, αλλά είναι κι ένα ποιητικό οικοδόμημα σχεδόν γεωμετρικό και μουσικό. Η χρήση της γλώσσας, οι συγκοπές του ρυθμού, ο βιωμένος χρόνος των προσώπων, η ελλειπτική γραφή, οι υπόγειες διασυνδέσεις των μοτίβων, η συνειρμική σύνδεση, συγκροτούν ένα μόρφωμα εντελές.»

Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Τα Νέα», 19-11-1984

Η νεοσύστατη ομάδα BOW, με ιδρυτικά μέλη την Τίνα Τζάθα και την Κάλλυ Κυριακού, αρχίζει δειλά δειλά αλλά και δυναμικά τα πρώτα χιλιόμετρα στο θεατρικό σανίδι, με πρώτη δουλειά τις «Χρωματιστές Γυναίκες». Tα μέλη και οι συντελεστές έχουν κοινές αφετηρίες και προσλαμβάνουσες. Στην πλειοψηφία τους είναι νέοι ηθοποιοί και καλλιτέχνες που σκοπό έχουν να αναπτύξουν μία κοινή γλώσσα και πορεία.

Συντελεστές:

Παίζουν οι: Κάλλυ Κυριακού, Τίνα Τζάθα

Φωτογραφία/Βίντεο: Κωνσταντίνα Μάντζαρη

Αφίσα/Πρόγραμμα: Πάνος Γέρος

Επιμέλεια Σκηνικών: Της Ομάδας.

Ευχαριστούμε πολύ την κ. Παρθενόπη Μπουζούρη για την στήριξη και την πολύτιμη βοήθεια της.

Πού είναι ο Γκοντό;- Riscus Theater Group // Θέατρο (15’)

Περίληψη: Μία σπουδή πάνω στο έργο του Σάμουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό».

Δύο υποκείμενα σε έναν τόπο άχρονο, όπου τίποτα δεν συμβαίνει. Μια σπείρα που ξεκινά από το ασυνείδητο και για μια στιγμή φωτίζει την έννοια του κόσμου; Ή ένας αέναος κύκλος ζωής και θανάτου;

Τα υποκείμενα, μεταβαίνουν από τον λόγο στη δράση κι από τη δράση στο ηχητικό τοπίο κι έπειτα, μέσω της αυθεντικής κίνησης -μιας γέφυρας που ενώνει το συνειδητό με το ασυνείδητο- επιστρέφουν ξανά στο λόγο. Μέσα στη ροή της δράσης κάτι «χαλάει», κάτι παρεμβάλλεται, σαν όνειρο, σαν βιαστική σκέψη που ήρθε για λίγο και χάνεται πάλι μέσα στη ροή. Ο σκηνικός χώρος αποδομείται και επαναπροσδιορίζεται.

Συντελεστές:

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Μαρία Ουίτσι Χατζή

Αυθεντική Κίνηση: Λαμπρινή Γεωργίου

Παράλληλα κείμενα: Νίκος Μπουκουβάλας, Λυδία Ξουράφη

Παίζουν: Νίκος Μπουκουβάλας, Μαρία Ουίτσι Χατζή

Ομάδα: Riscus Group Theatre

Παραμυθένια Λόγια στο Μαντίλι- Αρνίτσι Μπίτσι // Θέατρο (50’)

Περίληψη: Ήταν τελικά οι Μοίρες γριές και ξεδοντιάρες; Κατάφερε να νικήσει το φεγγάρι η νεράιδα; Βρήκε τον αδερφό της η γοργόνα; Έχει ψυχή η Ελιά;

Η Ιφιγένεια Κακριδώνη και η Μαρία Τερζάκη αφηγούνται τέσσερις ιστορίες εμπνευσμένες από την προφορική μας παράδοση όπως τις ξαναέγραψε η Αγγελική Δαρλάση. Μια παράσταση με ζωντανή μουσική, παραδοσιακά τραγούδια και παιχνίδια που μας θυμίζει τις ιστορίες που έλεγαν οι παππούδες μας από στόμα σε στόμα, λόγια αλλοτινών εποχών που όπως παλιά, έτσι και τώρα, παρηγορούν, συντροφεύουν και εξηγούν όσα μας φοβίζουν. Νεράιδες, μοίρες, γοργόνες και καράβια ξαναζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας μέσα από τη δύναμη του δεκαπεντασύλλαβου, που ρέει σαν ποτάμι, συνδέει το παρελθόν με το παρόν, στάζει μέλι στην καρδιά και κάνει την φαντασία μας να ταξιδέψει.

Η παράσταση βασίζεται στα παραμύθια: «Οι Μοίρες», «Το Πετροκάραβο», «Η Γοργόνα και η Ελιά», της Αγγελικής Δαρλάση από τη σειρά Ιστορίες Νεοελληνικής Μυθολογίας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία- ερμηνεία: Ιφιγένεια Κακριδώνη (αφήγηση, τραγούδι, κιθάρα, κρουστά), Μαρία Τερζάκη (αφήγηση, τραγούδι, ούτι, φλογέρα, κρουστά)

Σκηνικά αντικείμενα: Απόστολος Κακριδώνης

Kούκλες: Ηλιάννα Σκουλάκη, Μαρία Τερζάκη

Για θεατές από 6 έως 106 ετών

All beauty must die: Hamlets + Ophelia (Shakespeare – Müller)- Hamlet Machine // Θέατρο (40’)

Περίληψη: To ”All beauty must die”, ”Hamlet + Ophelia” από τον Σαίξπηρ στον Μίλλερ είναι ένα ποιητικό πόνημα από την καρδιά της ρημαγμένης Δανίας μέχρι τα ερείπια της σύγχρονης Ευρώπης.

Δύο διαφορετικά έργα που συναντιούνται και συνδιαλέγονται για να πουν την αλήθεια δύο νέων που προσπάθησαν να δραπετεύσουν από τον χρόνο, να αντισταθμίσουν τον πόνο, να κόψουν τον συστημικό ομφάλιο λώρο της κοινωνίας και να πετάξουν αγγίζοντας τον πυθμένα του άδυτου.

Αυτός ήταν ο Άμλετ, αυτή ήταν η Οφηλία.

Ένας Σαιξπηρικός Άμλετ και ένας Μιλλερικός, διεκδικούν την Οφηλία σε δύο χωρο-χρονικές διαστάσεις του πριν και του μετά. Ο ένας η α-πραξία, ο άλλος η πράξη και εκείνη ο συνδετικός κρίκος: «θα της έφτανε -μόνο- να την είχε αγαπήσει κάποτε». Στην ιστορία κυοφορείται μια δεύτερη ιστορία καθιστώντας τον τόπο μη-τόπο, τον χρόνο μη χρόνο, τον πόνο ηδονή, την αυτοκτονία ίαση και εκείνους εραστές και συν-ταξιδιώτες σε ένα ατέρμονο προορισμό δίχως τέλος – αρχή.

Το κείμενο σαν ενότητα είναι ένα ταξίδι θραυσμάτων, ειδών, ιδεών, από τον Σαίξπηρ στο Μίλλερ και από τον Μπρέχτ στον Αρτώ (…)

Συντελεστές:

Κείμενο / Σκηνοθεσία / Δημιουργική Σύλληψη: Αμέλια Ελευθεριάδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Βαγγέλης Ρήγας

Μουσική: Δημήτρης Γιαννής

Στίχοι: Μαγδαλένα Κεραμάρη

Φωτογραφίες: Αμέλια Ελευθεριάδου

Ομάδα: Hamlet Machine

Ηθοποιοί: Μαγδαλένα Κεραμάρη, Δημήτρης Γιαννής, Βαγγέλης Ρήγας

Όσον ζής Φαίνου- Στεφανία Αβραάμ // Κουκλοθέατρο (10’)

Περίληψη: Ο παππούς Χαραλάμπης μας μεταφέρει, με το χορό του, ένα αρχαίο μήνυμα.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Στάθης Μαρκόπουλος, Στεφανία Αβραάμ

Εμψύχωση: Στεφανία Αβραάμ

Κατασκευή Κούκλας και σκηνικών: Στεφανία Αβραάμ, Στάθης Μαρκόπουλος

Χορός – Χοροθέατρο

Ινδονησιακός χορός- Tamara Mladenovic // Χορός (10’)

Ένας παραδοσιακός χορός από την Ινδονησία, από το Μπαλί. Ο ινδονησιακός χορός είναι ένας πολύ εκφραστικός και δυναμικός χορός, με υπέροχη φορεσιά και ήσυχη δυναμική και ωραία μουσική Gamelan. Ο παραδοσιακός χορός του Μπαλί αποτελεί από πολύ παλιά ένα σημαντικό κομμάτι του μπαλινέζικου πολιτισμού και πέρασε από γενιά σε γενιά.

Συχνά λέγεται ότι το δράμα είναι το προτιμώμενο μέσο μέσω του οποίου μεταδίδεται η πολιτιστική παράδοση των Μπαλί. Οι μπαλινέζικοι χοροί είναι τόσο καλά συνδεδεμένοι με τον Ινδουισμό που πολλοί από αυτούς μας αφηγούνται σημαντικές ιστορίες των ινδονησιακών επών.

Συντελεστές:

Σύλληψη- Ερμηνεία: Tamara Mladenovic

Que me veux- tu?, Alea Jacta est, Μια μνήμη σαν εμένα- Ομάδα χωρίς λόγο // Σωματικό θέατρο (60’)

QUE ME VEUX – TU?

Σκιά – Το μέρος που παρεμποδίζεται το φως.

Σκοτεινό και κρυφό.

Κρύβει μέσα της αποδιωγμένα αισθήματα, αυτά που είτε δεν μπόρεσαν να διευθετηθούν είτε δεν ήταν δυνατό να ξεδιαλυθούν. Πολλές φορές δεν θες να τα δεις, άλλες δεν αντέχεις να τ’ ακούσεις, απωθώντας τα στην ασφαλή κρυψώνα της σκιάς.

Κι αν εγκλωβιστείς στην σκοτεινή πλευρά?

Que Me Veux-Tu?

«Κάτω από μια μάσκα υπάρχει μια άλλη.

Δε θα σταματήσω ποτέ να αποκαλύπτω όλα αυτά τα πρόσωπα»

Claude Cahun

Συντελεστές:

Σύλληψη, χορογραφία, ερμηνεία: Μυρτώ Μουζάκη, Θάνια Θάνου

Μουσική: Aaron Martin, Zbigniew Preisner, Ólafur Arnalds, Morlaer

ALEA JACTA EST

Ένας κόσμος φτιαγμένος με καθημερινά και φανταστικά υλικά.

Πρόσωπα και συμβάντα που υπάρχουν και δεν υπάρχουν.

Ίχνη από το πριν και το μετά.

Αιώνιοι διαβάτες σε μια επιστροφή χωρίς τέλος.

Ιστορίες παραισθήσεων και συλλογισμών.

Νούς και χρόνος στήνουν ένα παιχνίδι μνήμης και στρατηγικής.

Ποιος καθορίζει το παιχνίδι;

Ποιος αποκαλύπτεται σε μια στιγμή;

Θα είναι ο ίδιος μέχρι την επόμενη;

Συντελεστές:

Σύλληψη, χορογραφία, ερμηνεία: Παναγιώτα Τριανταφύλλου

Συμμετέχει: Νίκος Καραπανάγος

Μουσική: Μηνάς Εμμανουήλ

Μια μνήμη σαν εμένα

Υπάρχουμε άραγε στις αναμνήσεις μας;

Για τις στιγμές εκείνες, που δεν μπορείς να διακρίνεις αν υπάρχουν στα αλήθεια. Αν πέρασαν ή αν για κάποιο λόγο θυμάσαι ότι θα έρθουν. Σαν σε κάθε στιγμή να έγιναν όλα ή να μην έγινε τίποτα, χωρίς συνέχεια.

Κάπως έτσι, κάπου εκεί, υπάρχω και εγώ˙ ή τουλάχιστον μπορώ να αισθανθώ ότι υπάρχω.

Στη μνήμη.

Εκεί σε γνώρισα˙εσένα και εμένα.

Εκεί μεγάλωσα, μεταμορφώθηκα σε κάθε ένωση, σε κάθε σύγκρουση και απώθηση.

Εκεί γεννήθηκε η αγωνία της λήθης. Η εξάρτηση. Η απώλεια.

Γιατί υπάρχουν κάτι στιγμές, χωρίς μνήμη˙ και όμως ακόμα αισθάνομαι ότι υπάρχω.

Συντελεστές:

Σύλληψη, χορογραφία, ερμηνεία: Νίκος Καραπανάγος, Ιωάννα Μακαβέι

Μουσική: Neil Young, Murcof, A Silver Mt. Zion

Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Κουτρουμπής

Κοστούμια: Όλγα Γερογιαννάκη

Επιμέλεια σκηνικών αντικειμένων: Θένια Κουτρουμπή

Αποχαιρετισμός– Quo Vadis dance co. // Χοροθέατρο (40’)

Το κομμάτι, μετά την παρουσίασή του στην αποβάθρα του Ρουφ, ήρθε η στιγμή να ανέβει πάνω στην θεατρική σκηνή, προσαρμόζοντας, επεκτείνοντας και εμβαθύνοντας, τόσο τους χαρακτήρες, όσο και την δραματουργία του. Κάθε ταξίδι προσφέρει μία νέα αρχή αλλά και ένα κλείσιμο από κάτι γνώριμο. Κάποιες φορές μας δίνεται η ευκαιρία για το αντίο ενώ κάποιες άλλες επιλέγουμε να το αποφύγουμε, ως σημάδι του οριστικού τέλους που φοβόμαστε να αποδεχθούμε.

Τι γίνεται όμως κατά την διάρκεια ενός αποχαιρετισμού; Δύο άνθρωποι, μοιράστηκαν στιγμές και τώρα ήρθε η ώρα να τις δέσουν μέσα στις αποσκευές τους και να πορευτούν μακριά ο ένας από τον άλλο. Για λίγο; Για πάντα; Είναι «αντίο»; Είναι «θα σε περιμένω»; Το κομμάτι είναι ένα ντουέτο που διαπραγματεύεται τις στιγμές του αποχωρισμού κατά την διάρκεια της κοινής τους πορείας. Κοινές στιγμές που μοιάζουν με συμπτώσεις, γνωριμία, εγωισμός, άμυνες και υπεροχή, θάρρος, προσαρμογή και κατανόηση.

Στην ουσία είναι μία φιλοσοφική έρευνα πάνω στις διαφορετικές προοπτικές που έχει ο κάθε παρευρισκόμενος στο συμβάν. Το κοινό βλέπει την κινηματογραφική εικόνα «δύο άνθρωποι αποχαιρετίζονται, ο ένας φεύγει ο άλλος μένει». Όμως οι δύο πρωταγωνιστές, έχουν τελείως διαφορετικές οπτικές, παρότι βιώνουν ακριβώς το ίδιο γεγονός. Ο ένας θα θυμάται εκείνον να φεύγει και ο άλλος εκείνον να μένει.

Τι σκέψεις περνάνε στο μυαλό τους, αυτή την μικρή μα τόσο έντονη στιγμή; Πως μπορεί το κοινό να μπει μέσα στην οπτική του κάθε πρωταγωνιστή και να βιώσει την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον αποχαιρετισμό των δύο; Και τέλος, μπορεί ο θεατής να αναβιώσει για εκείνα τα μικρά αλλά τόσο σημαντικά λεπτά τους δικούς του αποχωρισμούς; τα «αντίο»… και τα «θα σε περιμένω»…

Συντελεστές:

Ιδέα: Ζαφειρία Τσιρακάκη

Χορογραφία: Χρήστος Σάντα Μαρία, Ζαφειρία Τσιρακάκη

Ερμηνεύουν: Χρήστος Σάντα Μαρία, Ζαφειρία Τσιρακάκη

Παραγωγή: Quo Vadis dance co.

Παραλληλίες – Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, Μαρία Μόσχου // Χορός (30’)

Το φαινόμενο της πεταλούδας, στη θεωρία του χάους, περιγράφει την ευαίσθητη εξάρτηση ενός συστήματος από τις αρχικές συνθήκες. Μια από τις διατυπώσεις, αναφέρει πως «αν μια πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον Αμαζόνιο, μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα». Υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραλλαγές που εκφράζουν την ίδια ιδέα, δηλαδή πως, μια απειροελάχιστη μεταβολή στη ροή των γεγονότων οδηγεί, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σε μια εξέλιξη της ιστορίας του συστήματος δραματικά διαφορετικής από εκείνη που θα λάμβανε χώρα, αν δεν είχε συμβεί η μεταβολή.

Το συμπέρασμα του φαινομένου της πεταλούδας, όρος που χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από το μετεωρολόγο Έντουαρντ Λόρεντζ, είναι ότι ένα ασήμαντο-φαινομενικά-γεγονός μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία της ιστορίας και δε μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα ήταν η εξέλιξή της χωρίς το γεγονός. Επίσης αυτός ο –τελικά-τόσο σημαντικός ρόλος του ασήμαντου γεγονότος μπορεί να γίνει γνωστός εκ των υστέρων.

Μπορεί το φαινόμενο της πεταλούδας να αποτελέσει την πηγή έμπνευσης για μια performance χορού, που έχει αλληλεπίδραση με το κοινό; Και πώς μια δομημένη κινητική φράση επηρεάζεται από την παρέμβαση του κοινού στην πλοκή, τη διάταξη του χώρου, τη μουσική κλπ.;

Συντελεστές:

Σύλληψη-Χορογραφία- Performance: Μαρία Μόσχου, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου

Δραματουργία: Αdrian Kolaritz

Performances Ξανθή – Fabrica Athens Theater Group // Theater Performance – Work in Progress (45’)

Από την πραγματικότητα στο Μύθο. Πού τελειώνει η πραγματικότητα και πού ξεκινάει ο Μύθος; Πού βρίσκεται η αρχή της Πλάνης και που η Αλήθεια; Το φως δίνει ζωή στη σκιά ενός σκληρού Ονείρου και η αντανάκλασή της αντικατοπτρίζεται σε ένα ρευστό κόσμο. Είμαι ξύπνιος ή ονειρεύομαι; Και όταν ονειρεύομαι πώς γνωρίζω ότι δεν είμαι ξύπνιος; Δε θέλω να καταλάβω, να νιώσω θέλω. Σε τι διαφέρει η Ζωή, το Όνειρο και ο Μύθος; Ή καλύτερα πού ενώνονται;

Η Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης – Fabrica Athens παρουσιάζει τη θεατρική performance «Ξανθή». Η παράσταση αποτελεί μία σύγχρονη, θεατρική προσέγγιση του Σπηλαίου του Πλάτωνα, βασισμένη στη ζωή της Ξανθής, αλλά και μία κατάθεση – πρόταση στο «πολιτικό» θέατρο. Με στοιχεία από το Θέατρο, το Bubble Performing και το Τσίρκο συντίθεται ένα θεατρικό, οπτικό θέαμα, όπου στόχο έχει το σώμα του ηθοποιού και τα αντικείμενα να εξαφανιστούν και αυτό που θα μείνει να είναι οι δονήσεις.

Συντελεστές:

Σκηνοθετική επιμέλεια: Κατέχος Φάνης

Ερμηνεύει: Michaliadi Sarti Giovanna

Επιμέλεια Φωτιστικής Εγκατάστασης και Σχεδιασμού Φώτων: Λώλος Στέφανος

Παραγωγή: Fabrica Athens Theater Group

Δείξε μου το εισιτήριό σου, να σου πω ποιος είσαι- Κατερίνα Αδαμάρα // Performance (120’)

– εικαστική & θεατρική performance με ενεργή συμμετοχή του κοινού –

Μία δεκάχρονη συλλογή εισιτηρίων από μεταφορικά μέσα, θεάματα και ψυχαγωγία, μουσεία και εκθεσιακούς χώρους τέχνης από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά κυρίως από Θεσσαλονίκη, Βερολίνο, Αθήνα γίνεται αφορμή για μια διαδραστική performance που θα λάβει μέρος στο 6th Handmade and Recycled Theatre Festival.

Τα εισιτήρια ανακατεύονται, κατηγοριοποιούνται και συνθέτουν σε παροντικό χρόνο ένα κολάζ, έναν πίνακα από διαφορετικά χρώματα και μεγέθη διαφορετικές γραμματοσειρές και υφές χαρτιού, ένα συνονθύλευμα από φωτογραφίες και εικονογραφήσεις, ανάγλυφες κωδικοποιήσεις, γυαλιστερές λωρίδες, barcodes, τίτλους και ονόματα. Αυτά τα σημαντικά άκρως προσωπικά αποκόμματα ζωής εκτίθενται σε δημόσιο χώρο αμφισβητώντας τα όρια του προσωπικού, του ιδιωτικού και του δημόσιου.

Τι διηγούνται τα εισιτήρια; Ποια διαδρομή αποκαλύπτουν; Τι συναισθήματα και αναμνήσεις ανασύρουν; Τα εισιτήρια αποτελούν μικρές αφορμές για μικρές αφηγήσεις, αυτοβιογραφικά επεισόδια που αναπηδούν ως ανάμνηση. Οι αφηγήσεις διακόπτουν την κύρια δράση αλλά ταυτόχρονα προωθούν τη συνολική πλοκή. Στόχος αυτών των αφηγηματικών διαλειμμάτων από την κυρίως δράση είναι η διάδραση με το κοινό.

Με την ενεργή συμμετοχή του κοινού, ενισχύεται και προωθείται η συλλογική δημιουργία και ο άμεσος, αδιαμεσολάβητος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων οι οποίοι προσκαλούνται να φέρουν, να δείξουν και να κολλήσουν και το δικό τους εισιτήριο, να φέρουν και να διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες. Έτσι διερωτάται ο ρόλος του καλλιτέχνη-δημιουργού/performer και του θεατή, ενώ το θέαμα μετατρέπεται σε πρόσκληση για διά-δράση, για να γελάσουμε μαζί, να θυμηθούμε τα παλιά, να βρούμε ομοιότητες και τις διαφορές μας να τις κάνουμε δημιουργία.

Συντελεστές:

Σχεδιασμός/Υλοποίηση: Αδαμάρα Κατερίνα, θεατροπαιδαγωγός- αφηγήτρια

The Jaguar warriors show – Ομάδα Επίδειξης Τάεκβοντο Jaguar // Τάε κβον ντο (45’)

Απολαύστε μια επίδειξη τάεκ κβον ντο με μουσική και ξεχωριστά κοστούμια. Η μοναδική αυτή παράσταση απεικονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πολεμικές τέχνες σε όλο τον κόσμο. Θα ταξιδέψετε με την ιστορία ενός μικρού παιδιού, που αναζητά μέσα από την φιλοσοφία, την πειθαρχία και την μαγεία που κρύβει το τάεκ κβον ντο, έναν καλύτερο κόσμο.

Κατά την διάρκεια της επίδειξης μικροί και μεγάλοι αθλητές θα επιδείξουν μια ποικιλία τεχνικών Τάεκ κβον ντο και συνδυασμό διαφόρων στυλ ελεύθερων και μη καθώς και μια χορογραφημένη έκθεση κινήσεων και ακροβατικών.

Ηρεμία & Δύναμη

Αυτοσυγκέντρωση & Ακρίβεια

Αγάπη & Φως

Συντελεστές:

Συντονισμός: Γρηγορία Πετρουπούλου

Σεμινάρια

Θέατρο της έρευνας // Fabrica Lab – Φάνης Κατέχος (180′)

Το Fabrica Lab και ο Φάνης Κατέχος, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνουν 3 ανοιχτά και δωρεάν workshop Θεάτρου της Έρευνας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν μεμονωμένα μαθήματα ή και τα 3, καθώς θα υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους.

Η ιδέα

Το research theater είναι μία ιδέα. Και αυτό που οι ιδέες έχουν σκοπό είναι να γίνουνε πράξεις. Πρόκειται για την αλήθεια που έχουμε μέσα μας και που απεγνωσμένα προσπαθούμε να βρούμε για να είμαστε ελεύθεροι. Η αλήθεια που μόνο μέσα από μία μέθοδο μπορούμε να αγγίξουμε. Αλλά μέσα από ποιά μέθοδο θα καταφέρουμε να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια ώστε να πετάξουμε ως καλλιτέχνες, άνθρωποι και κοινωνία;

Το research theater είναι μία οδός για όσους αναζητούν να έρθουν σε επαφή με τη τέχνη του θεάτρου μέσα από τον εαυτό τους και την ομάδα. Πρόκειται για μία συνεχόμενη διερεύνηση των ήδη υπάρχοντων θεατρικών μεθόδων προς την απόκτηση ελιγμού και σφαιρικής γνώσης και τη διάπλαση της προσωπικής, αλλά και ομαδικής μεθόδου που θα απελευθερώσει τον άνθρωπο καλλιτέχνη από τις ορατές και αόρατες μάσκες της καθημερινότητας Η εύρεση της μεθόδου που θα τον κάνει ικανό να είναι παρών στο εδώ και τώρα πάνω στη σκηνή, αλλά και στη ζωή.

Η πράξη

Η ιδέα αυτή χτίζεται πάνω στη στιγμή. Λαμβάνοντας υπόψιν την προσωπική ανάγκη του καθενός ξεχωριστά και την ανάγκη της εκάστοτε ομάδας δημιουργείται ένας λυτρωτικός κύκλος ασκήσεων για να ανακαλύψουμε τις αποσκευές και τα εργαλεία που διαθέτουμε. Ασκήσεις που έχουν ως αφετηρία τη πράξη, η οποία θα φέρει το αποτέλεσμα και που μας απεγκλωβίζουν από την εγκεφαλική λειτουργία, φέρνοντας στην επιφάνεια ξεχασμένες λειτουργίες που μετακινούν τα όρια μας, αυξάνοντας παράλληλα τη συνειδητότητα.

Μέσω αυτής της περιπλάνησης σταδιακά δυναμώνουμε το σώμα μας, αγρυπνούμε τη μνήμη που διαθέτει, ενώ βαδίζοντας στα μονοπάτια του βρίσκουμε τη πραγματική φωνή μας, καθώς αυτή βγαίνει αυτούσια μέσα από συναισθηματικές δονήσεις.

Καταρρίπτουμε τις εγωιστικές μας τάσεις και αφουγκραζόμαστε τους άλλους. Δουλεύουμε και ενεργούμε για αυτούς. Η παρατήρηση των άλλων και η τριβή μαζί τους είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να εξορίξουμε τα θαμμένα μας διαμάντια και να υπηρετήσουμε κάτι υψηλότερο από εμάς.

Ο στόχος

Η διαδικασία αυτή έχει στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να μεταμορφωθούν σε ανθρώπους πλαστελίνη, που θα έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε κάθε είδους συνθήκες. Μεταμόρφωση σε πολυεργαλεία που έχουν τη σωματική, ψυχική και πνευματική δύναμη να δημιουργήσουν ένα ολόκληρο σύμπαν με όσα, λίγα ή πολλά, όπλα διαθέτουν. Επιπλέον, στόχος είναι να διαμορφώσει ηθοποιούς που θα χειρίζονται τους ρόλους τους σαν ακροβάτες πάνω σε τεντωμένο σχοινί, απαρνώντας την ασφάλεια και χωρίς να καθησυχάζονται, αλλά διατηρώντας τη προσωπική τους ησυχία. «Διαφανείς» ηθοποιούς με χρέος, αντί να προβάλουν τον εαυτό τους, να δείξουν στους θεατές το φως.

Ξυλοπόδαρα // Fabrica Lab – Φάνης Κατέχος (120′)

Η Τέχνη των Ξυλοπόδαρων έρχεται στο 6th Handmade and Recycled Theater Festival. Ένα εργαστήριο για όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με τη τέχνη του Stiltwalking και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό και δωρεάν στο κοινό, ενώ προϋποθέτει καλή διάθεση και αποφασιστικότητα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν μαζί τους αναπαυτικά, αθλητικά παπούτσια, καθώς και μακριά αθλητική φόρμα ή κολάν.

Yoga και Ήχος // Fabrica Lab – Giovanna Michaliadi Sarti Workshop (90’)

Ενεργοποίηση του σώματος, μέσα από τη Yoga προς εκπαίδευση του νου. Διερεύνηση – παρατήρηση των ηχητικών τοπίων και της μουσικής που παράγει το σώμα, όπως και της ησυχίας που επέρχεται.

Στόχος: η απόκτηση συνειδητότητας της πράξης, η χαλάρωση της σκέψης και η απόλαυση του εαυτού στη στιγμή.

Κίνηση – Παύση – Παρατήρηση – Χαλάρωση

Σώμα – Βλέμμα – Φωνή – Νους

Ανοιχτό μάθημα Swing χορού // Rhythm Hoppers (60’)

Οι Rhythm Hoppers (Αυγουστίνος Τραν & Βάσια Παναγιώτου) είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διάδοση των αυθεντικών Swing χορών που αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες 20s-40s στην Αμερική και χορεύονται στο άκουσμα Swing μουσικής (Classic Jazz).

Το Lindy Hop ανήκει στην οικογένεια των Swing χορών και αναπτύχθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ‘20 στη Νέα Υόρκη με επιρροές από Authentic Jazz Dance, Tap, Βreakaway και Charleston. Αν και γεννήθηκε στο Savoy Ballroom από Αφροαμερικανούς χορευτές, στη συνέχεια έγινε αρκετά δημοφιλές, εμφανίστηκε σε αρκετές περιοχές και χορεύτηκε από πολλές διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό του τη ρυθμικότητα, δίνει στους χορευτές τη δυνατότητα να εμπνευστούν από τη Jazz μουσική και να αυτοσχεδιάσουν στο άκουσμά της. Για αυτό το λόγο, αν και συγκεκριμένες 6-count και 8-count κινήσεις επαναλαμβάνονται συχνά, ο κάθε χορός μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το στυλ και την προσωπικότητά των χορευτών. Στο δοκιμαστικό μάθημα, θα ακούσουμε swing μουσική και θα μάθουμε τα πρώτα βήματα τραγουδώντας ρυθμούς. Ακόμη, θα μιλήσουμε για τη στάση του σώματος, το bounce και θα κάνουμε μια εισαγωγή στο partner dance.

African Dance // Σίσσυ Πιντέλα (90’)

Οι στόχοι του μαθήματος είναι η γνωριμία και η συνειδητοποίηση του σώματός μας, ο έλεγχος βαρύτητάς μας καθώς και η επαφή μας με το πάτωμα και την ενέργειά του. Μελετάμε κινησιολογία από παραδοσιακούς χορούς της Δυτικής Αφρικής και πιο συγκεκριμένα από το Μάλι, τη Γουινέα, την Μπουρκίνα Φάσο και την Ακτή Ελεφαντοστού. Ερχόμαστε σε επαφή με τα κρουστά και τους διαφορετικούς ρυθμούς, λειτουργούμε ομαδικά, εκφραζόμαστε, απελευθερωνόμαστε, διασκεδάζουμε, ιδρώνουμε και κυρίως ανακαλύπτουμε και μοιραζόμαστε καινούρια συναισθήματα.

Self as stories: Εργαστήριο Βιωματικού Δημιουργικού Θεάτρου – Λυδία Ξουράφη (180′)

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει με ασκήσεις ενεργοποίησης του σώματος και συνειδητότητας μέσω αναπνοών κινησιολογικών μοτίβων (τεχνικές σωματικού θεάτρου) και ελεύθερης σωματικής έκφρασης. Στην συνέχεια θα ασχοληθούμε ασκήσεις εφαρμοσμένου-ερευνητικού θεάτρου, αφηγηματικού δράματος (Narradrama) και εικαστικής έκφρασης ώστε να δημιουργήσουμε μία μικρή-σύντομη σύνθεση βασισμένη σε προσωπικό υλικό (μνήμες, βιωματικές σωματικές εμπειρίες, αφηγήσεις, όνειρα). Ο κάθε συμμετέχον θα έχει την ευκαιρία να διαλέξει το υλικό που θα μοιραστεί το όποιο θα λειτουργήσει σαν σημείο εκκίνησης για την δημιουργική διαδικασία. Το τελευταίο μέρος του εργαστηρίου περιλαμβάνει ασκήσεις χαλάρωσης και αναστοχαστική συζήτηση πάνω στην εμπειρία του εργαστηρίου. Το εργαστήριο στοχεύει στην ανάπτυξη εκφραστικών μέσων, στην ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας, στην ενίσχυση της συναισθηματικής αντίληψης καθώς και στην καλλιέργεια της σωματικής έκφρασης και της συνειδητότητας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε θα ήθελε να διευρύνει τα εκφραστικά του μέσα και την δημιουργικότητα του.

Εαυτός και ρόλος: εργαστήριο Δραματοθεραπείας για ενήλικες – Μετάβαση (180′)

Η Δραματοθεραπεία είναι μια μέθοδος ψυχοθεραπείας που επικεντρώνεται στα υγιή και δυνατά σημεία του ατόμου και το βοηθά, μέσα από τα σύμβολα και τον παιγνιώδη χαρακτήρα της, να αποκτήσει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, να αποδεχτεί τον εαυτό του και να μετουσιώσει αρνητικές πλευρές του με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο.

Το συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες της ψυχικής υγείας,ηθοποιούς αλλά και σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την δραματοθεραπεία.

Μέσα από δραματοθεραπευτικές τεχνικές (παιχνίδια ρόλων, αυτοσχεδιασμούς, δραματοποίηση) θα εξερευνήσουμε τις έννοιες εαυτός και ρόλος, τη σχέση μεταξύ τους και τον τρόπο με τον οποίο οι ρόλοι μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέσο αυτογνωσίας και θεραπείας. Ακόμα θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να «συνομιλήσουν» με ρόλους που τυχόν τους εγκλωβίζουν στην καθημερινότητα και να ονειρευτούν και να δοκιμάσουν ρόλους που επιθυμούν σε ένα ασφαλές πλαίσιο.

Συντονίστριες: Άννα Λούζη (Ψυχολόγος-Δραματοθεραπεύτρια), Φωτεινή Καπή(Δραματοθεραπεύτρια-Ψυχοπαιδαγωγός-Ηθοποιός)

Σεμινάριο σύγχρονου χορού- Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, Μαρία Μόσχου (120′)

Ενεργοποιώντας τις περισσότερες μυϊκές μας ομάδες, με την καταβολή της ελάχιστης μυϊκής δύναμης, θα μάθουμε να λειτουργούμε το σώμα στην ολότητά του, χωρίς περιορισμούς. Στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσει το κάθε άτομο τις δυνατότητες που έχει το σώμα του, πόσο μαλακό και εξίσου δυνατό μπορεί να γίνει κατά τη χορευτική διαδικασία.Θα δουλέψουμε μέσα από τα εργαλεία του οδηγημένου αυτοσχεδιασμού για να πετύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο. Έπειτα θα συνεχίσουμε με ασκήσεις και έναν χορευτικό συνδιασμό κρατώντας ως μνήμη στο σώμα μας ό,τι προηγήθηκε.

Βασισμένο στην τεχνική release.

Σεμινάριο ινδονησιακού χορού- Tamara Mladenovic (180′)

Ινδονήσιος παραδοσιακός χορός από το Μπαλί και τη Σουμάτρα.

Ελάτε μαζί μας στο 6ο Φεστιβάλ Θεάτρου Χειροτεχνίας & Ανακύκλωσης για να χορέψετε, να δοκιμάσετε, να αισθανθείτε τις κινήσεις και τους ήχους του μεγάλου Ινδονησιακού πολιτισμού. Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν συγκεκριμένη εμπειρία χορού, ενώ είναι καλό να φορούν άνετα ρούχα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Tari Saman ή ο χορός των χιλιών χεριών είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς χορούς στην Ινδονησία. Η προέλευσή του προέρχεται από την εθνοτική ομάδα Gayo από την επαρχία Ατσέ της Σουμάτρας και εκτελείται συνήθως για να γιορτάσει σημαντικές εκδηλώσεις.

Ο χορός γίνεται από μια ομάδα ανθρώπων που σχηματίζουν μια γραμμή που συνοδεύεται από έναν μουσικό. Το βασικό στοιχείο εδώ είναι ότι κάθε παίκτης πρέπει να κινηθεί ταυτόχρονα, δημιουργώντας μια ομοιογενή, συνεχή γραμμή κίνησης που συχνά περιγράφεται ως το καθοριστικό χαρακτηριστικό του χορού Tari Saman. Ο χορός χαρακτηρίζεται από τον γρήγορο, ενεργητικό ρυθμό και την κοινή αρμονία μεταξύ των χορευτών.

Τάεκβοντο και Θέατρο – Γρηγορία Πετροπούλου (120′)

Μαθαίνω τον εαυτό μου μέσα από τις πολεμικές τέχνες.

«Ταεκβοντό & Θέατρο» – Λόγος και Κίνηση

Για τη συμμετοχή, είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να έχουν από ένα στρωματάκι γιόγκα και αθλητικά ρούχα, γιατί θα δείξουμε την σωματική άσκηση του ηθοποιού πριν και κατά την διάρκεια προετοιμασίας ενός ρόλου.

«Φτιάχνουμε το δικό μας παιχνιδόκοσμο!», Εργαστήριο κατασκευής παιχνιδιών από ανακυκλώσιμα υλικά- ColorPlay (120′)

Τι ονειρεύεται να γίνει ένα πλαστικό μπουκάλι; Σε τι μπορεί να μεταμορφωθεί μια χάρτινη κούτα; Πώς μπορεί μια εφημερίδα να αλλάξει σχήμα; Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε τα υλικά και εκφράζουμε τα συναισθήματα μας διαφορετικά. Με τη φαντασία μας, ενώνουμε μεταξύ τους κομμάτια που φαντάζουν άχρηστα, τα στολίζουμε, και ξαφνικά ένας ολόκληρος χρωματιστός κόσμος παιχνιδιών απλώνεται μπροστά μας. Στο εργαστήριο, τα παιδιά θα πειραματιστούν με ανακυκλώσιμα υλικά και με τη βοήθεια παιδικών παραμυθιών και ασκήσεων θεατρικού παιχνιδιού θα διευρύνουν τη φαντασία τους και μαζί θα συνθέσουμε τις δικές μας φανταστικές ιστορίες.

Συντελεστές:

Εμψυχωτές: Λυδία Ξουράφη, Φαίη Ιωαννίδου

Φωτογραφίες: Γιάννης Πουλημένος

Μαθήματα φωτογραφίας- Βασίλης Νίκας (120′)

«Τα βασικά της δημιουργικής λήψης σε τρεις μέρες». Το σεμινάριο ασχολείται με τα βασικά της δημιουργικής φωτογραφικής λήψης ως προς τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής (ευρυγώνιος φακός, μεσαίος φακός, τηλεφακός, ταχύτητα φωτοφράκτη, διάφραγμα, ISO, φωτομέτρηση) και τα εργαλεία σύνθεσης του κάδρου (σημείο, γραμμές, σχήματα και φόρμες, ρυθμός, μοτίβο, υφή, προοπτική, κανόνες ισορροπίας, χρώμα, χρωματική θερμοκρασία φωτός).

Roots and Wings – Ελληνογερμανική Ανταλλαγή Νέων // Ανοιχτή Παρακολούθηση

Από πού έρχομαι και πού πηγαίνω; Πόσο βαθιά μπορώ να βουτήξω στη γη και πόσο ψηλά μπορώ να πετάξω; Γυρνάω ένα βήμα πίσω και κάνω τρία βήματα μπροστά. Γυρνάω στις ρίζες μου, ανακαλύπτω από πού πηγάζει η ύπαρξη μου και δημιουργώ έναν βατήρα στο εδώ και τώρα για να ανοίξω φτερά στον ατέρμονο ουρανό.

Η Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης «Fabrica Athens» και ο γερμανικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Mostar Friedensprojekt» συνεργάζονται για 3η συνεχόμενη χρονιά και πραγματοποιούν το 4ο σε σειρά Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας με τίτλο «Roots and Wings», υποστηριζόμενο από το Έλληνο-γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Στα project που συνδιοργανώνουν οι δύο οργανισμοί, ως εκπαιδευτικό και κοινωνικό εργαλείο χρησιμοποιείται η τέχνη του Θεάτρου και πιο συγκεκριμένα η θεατρική μέθοδος «Θέατρο της Έρευνας – Theater of Research» που χρησιμοποιεί η Fabrica Athens και ο εισηγητής της μεθόδου Φάνης Κατέχος.

Κατά τη διάρκεια του 6th Handmade and Recycled Theater Festival, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Youth Exchange. Η ανοιχτή πρόσκληση παρακολούθησης των workshop, έχει στόχο να γνωστοποιήσει τον θεσμό των Ευρωπαικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής Νέων, το ρόλο του Θεάτρου ως εκπαιδευτικό – κοινωνικό – εκφραστικό εργαλείο για τους νέους και τη συνεισφορά του «Θεάτρου της Έρευνας – Theater of Research» στο καλλιτεχνικό και κοινωνικό πεδίο.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψιν, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ως ακροατές το Πρόγραμμα «Roots and Wings». Τα workshop θα πραγματοποιούνται 09:00 με 15:00 και το κοινό θα μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται στο χώρο διεξαγωγής του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Μουσική

Invalta

Αυτό είναι ένα βιογραφικό σημείωμα, ενός μουσικού συνόλου. Το σημείωμα αυτό, έχει σαν σκοπό,την προώθηση του συγκεκριμένου μουσικού συνόλου. Ελπίζουμε, ότι θα βοηθήσει, ώστε να τραβήξουμε την προσοχή σας, στο σύνολο αυτό και στο έργο του. Σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να αναφέρουμε το είδος της μουσικής που αποδίδει το εν λόγω σύνολο, το έτος ίδρυσης, τον αριθμό των μελών, καθώς και μια φωτογραφία, όπου τα μέλη του μουσικού συνόλου ποζάρουν με τα όργανά τους.

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα λειτουργούσαν ως «δόλωμα», όπου με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα σας προέτρεπε να παρευρεθείτε σε μια συναυλία του μουσικού αυτού συνόλου. Ίσως και να αγοράζατε κάποιο δίσκο, που το σύνολο αυτό, ίσως κυκλοφορήσει κάπου, κάποτε, ή και όχι…

One man band show! – Δημήτρης Καρούσος

Στο φεστιβάλ θα παρουσιάσω τα πιο αντιπροσωπευτικά από τα τραγούδια μου, με ένα καινοτόμο τρόπο. Είναι αυτό που χιουμοριστικά, ονομάζω: one man band show! Ταυτόχρονα με κιθάρα, φωνή και φυσαρμόνικα θα υπάρχουν και προηχογραφημένα όργανα που καθορίζουν το ύφος και το στυλ των κομματιών.

Θα παρουσιάσω τα κομμάτια που έχω φτιάξει στα 3 ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη, σε στίχους Αλέκου Παναγούλη, σε στίχους του Παλαιστίνιου ποιητή Μαχμούντ Νταρουίς και κομμάτια με στίχους δικούς μου.

Τα λέμε on stage. Keep on rockin in the free world.

Μορόζες – Μαριάμ Ρουχάτζε, Σοφία Κουλέρα

«Με τις Μορόζες για κουπί

Την φάμπρικα για βάρκα

Θα το γλεντήσουμε πολύ

Θα σπάσουμε και πλάκα»

Φωτογραφία

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας “Environment”– Επιμέλεια: Γιάννης Πουλημένος

Εικαστικά

‘Εκθεση ζωγραφικής (τεχνική Batik) – Tamara Mladenovic

Οι πίνακες ζωγραφικής αφηγούνται ιστορίες για τον χορό και τους χορευτές από την Ινδονησία. Μαζί με τον ινδονησιακό χορό και την καλλιτεχνική θεατρική ιστορία της Ινδονησίας, οι πίνακες ολοκληρώνουν το τοπίο της ινδονησιακής παράδοσης.

Χειροτεχνία

Χειροποίητα αντικείμενα – Πηγή Γεωργοπούλου

Χειροποίητες πλεκτές και πάνινες τσάντες, αξεσουάρ και πολλά άλλα αντικείμενα.

Diy κόσμημα – Μελίτη Γιάμαλη (ΜΕ ΟΗ ΜΥ)

Old school tattoo, vintage, ζαχαρωτά, μικροσκοπικές πέρλες, σμάλτο, ανακυκλώσιμα υλικά, ανακατεύονται, δημιουργώντας μια συλλογή απλού καθημερινού κοσμήματος η οποία επικεντρώνεται στο λιτό, αυθαίρετο και ιδιαίτερο ύφος που αντανακλά τη διάθεση της στιγμής.

Φωτογραφία, ζωγραφική, clip art, αναπάντεχα υλικά αναδεικνύονται με την τεχνική της ψυχρής υάλωσης. Μεταλλικά καστόνια και στοιχεία, αλυσίδες, κορδόνια, χάντρες λειτουργούν συμπληρωματικά στο σύνολο.

Diy κόσμημα – Νάντια Σκιαθίτου (Tsiki tsiki crafts)

Τι αξίζει πιο πολύ;

Μία πεσμένη άγκυρα;

Μία πεταλούδα στην ουρά μίας γάτας;

Ένας σοφός ιππόκαμπος;

Τι γυρεύει ένας γαλάζιος αστακός δίπλα σε μία ερωτευμένη νυχτερίδα;

Τι κοινό έχουν μία νύμφη του δάσους και μία ανίκητη υπερ-ηρωίδα;

Ένα ταξίδι στη χώρα περίεργων πλασμάτων, εκεί όπου ζουν πονηροί γάτοι, πλάσματα της νύχτας, μορφές της θάλασσας, δράκοι και νεράιδες, μάγισσες κι όπου τα αντικείμενα μπορεί να έχουν μαγικές ιδιότητες. Ένα ιπτάμενο χαλί, ένα δαχτυλίδι που κυλά, ένα ρομπότ, μια βελόνα που μεταμορφώνει το ύφασμα… εκεί που δρα μία ατρόμητη ηρωίδα, ένας τυχοδιώκτης πρίγκιπας που στο τέλος πάντα θριαμβεύει ξεπερνώντας όλους τους κινδύνους και τις δοκιμασίες.

Αγάπη, υπερβατικό, δοκιμασία, μεταμόρφωση, όλα συναντιούνται, όλα έχουν θέση σε αυτά τα ταξίδια που ποτέ δεν τελειώνουν.

Χειροποίητες δημιουργίες – Μαριάννα Πετροπούλου (Art Angels)

«Αφεθείτε στο δικό μου παραμύθι και νιώστε την πληρότητα της δημιουργίας σ΄ ένα κόσμο γεμάτο χρώματα, λάμψη, ονειροπαγίδες, στεφάνια & τρυφερά συναισθήματα μέσα από τις χειροποίητες δημιουργίες μου. Εύχομαι η τέχνη μου ν’ αγγίξει της ψυχή σας…»

Χειροποίητα κοσμήματα και αντικείμενα – Βιργινία Βλάχου (Delicart)

Χειροποίητα κοσμήματα κυρίως από ημιπολύτιμους λίθους, ξύλο και διάφορα άλλα υλικά. Ζωγραφική με μεικτές τεχνικές, κατασκευές όπως decoupage, ζωγραφική σε πάνινες τσάντες και ρούχα, pouring και 3D πίνακες από καλούπια κούκλων.

Info: Η είσοδος σε όλες τις δράσεις θα είναι με ελεύθερη συνεισφορά. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση για τις παραστάσεις στο 2103411651 (Ώρες 17:00- 21:00). // Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στα σεμινάρια στον αντίστοιχο εισηγητή. Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στους εξής χώρους στον Κεραμεικό: Τεχνοχώρος Φάμπρικα, Μεγ. Αλεξάνδρου 125 & Ευρυμέδοντος

Σχολή Χορού Rhythm Hoppers- Ευρυμέδοντος 8

Μεζεδοπωλείο-Καφενείο Πυρολίκι, Μεγάλου Αλεξάνδρου 117

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

