Σίγουρα θα έχεις ακούσει για «Το μεγάλο φακέλωμα» του Edward Snowden και λιγάκι θα είχες εντυπωσιαστεί και συνάμα «παγώσει».

Ήταν το 2013 όταν ο Edward Snowden έκανε ολόκληρο τον κόσμο να παγώσει όταν αποκάλυψε τις διαδικασίες που ακολουθούσε η αμερικανική κυβέρνηση για να υποκλέπτει και να συγκεντρώνει ακόμη και το παραμικρό τηλεφώνημα, sms και e-mail. Είχε δημιουργήσει ένα άνευ προηγουμένου σύστημα μαζικής επιτήρησης που μπορούσε να εισχωρήσει στην ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε στη Γη.

Το 2019 αποκαλύπτει για πρώτη φορά πώς βοήθησε να φτιαχτεί το σύστημα και ενημερώνει τον κόσμο για τις πληροφορίες που μοιράζεται εν αγνοία του κάθε φορά που μπαίνει στο διαδίκτυο ή μέσω του τηλεφώνου του.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

«Καθώς προχωρούσα στη Στοά, το συνειδητοποίησα: μπροστά μου απλωνόταν το μέλλον μου. Δε λέω ότι πήρα την απόφασή μου εκείνη τη στιγμή. Οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή δε λαμβάνονται ποτέ έτσι. Λαμβάνονται υποσυνείδητα και εκφράζονται μόνον όταν έχουν παγιωθεί: όταν είσαι επιτέλους αρκετά δυνατός για να παραδεχτείς ότι αυτή είναι η πορεία που θα ακολουθήσουν οι πεποιθήσεις σου. Αυτό ήταν το δώρο μου στον εαυτό μου για τα εικοστά ένατα γενέθλιά μου: η επίγνωση ότι είχα μπει σε μία στοά που θα περιόριζε τη ζωή μου σε μια και μόνο πράξη που ακόμη ήταν αδιευκρίνιστη».

Το 2019 ο Σνόουντεν αποκαλύπτει για πρώτη φορά πώς βοήθησε να φτιαχτεί το σύστημα και τι τον οδήγησε τελικά στο να το αποκαλύψει στο παγκόσμιο κοινό. Μέσω αυτής της αποκάλυψης επιδιώκει να ενημερώσει τον κόσμο για τις πληροφορίες που μοιράζεται εν αγνοία του κάθε φορά που μπαίνει στο διαδίκτυο ή μέσω του τηλεφώνου του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται αυτά τα δεδομένα.

Από τα βουκολικά προάστια της παιδικής του ηλικίας μέχρι τα κέντρα επιχειρήσεων της CIA και της NSA της ενήλικης ζωής του, το βιβλίο αυτό είναι η συναρπαστική αφήγηση ενός ευφυούς νεαρού άνδρα που μεγάλωσε μέσα στο διαδίκτυο: ενός άνδρα που έγινε κατάσκοπος, πληροφοριοδότης και, εξόριστος πλέον, η συνείδηση του Ίντερνετ. Γραμμένο με πάθος, χάρη και αδιαμφισβήτητη ειλικρίνεια, το ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ είναι μια καίριας σημασίας μαρτυρία για την ψηφιακή εποχή μας, προορισμένη να γίνει κλασική.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΣΝΟΟΥΝΤΕΝ γεννήθηκε στο Ελίζαμπεθ Σίτι της Βόρειας Καρολίνας και μεγάλωσε στο Φορν Μιντ του Μέριλαντ. Εκπαιδεύτηκε ως μηχανικός συστημάτων και εργάστηκε ως αξιωματούχος στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών και ως εργολάβος για την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας.

Τιμήθηκε με πολυάριθμα βραβεία για τις δημόσιες υπηρεσίες του, όπως το Right Livelihood Award, το German Whistleblower Prize, το Ridenhour Prize for Truth-Telling και το Carl von Ossietzky Medal από τη Διεθνή Λίγκα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Σήμερα είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Freedom of the Press Foundation.

Να θυμίσουμε ότι μετά τη διαρροή των πληροφοριών, κατηγορήθηκε για κλοπή κυβερνητικής ιδιοκτησίας, κυκλοφορία πληροφοριών εθνικής άμυνας χωρίς άδεια, και σκόπιμη διαβίβαση απόρρητων εγγράφων των μυστικών υπηρεσιών σε μη εξουσιοδοτημένους αποδέκτες.

Έπειτα από πολλές αιτήσεις για άσυλο σε άλλες χώρες, η Βενεζουέλα δέχτηκε τελικά την αίτησή του Σνοούντεν για άσυλο. Ο πρόεδρος της χώρας, Νίκολας Μαδούρο δήλωσε στις 5 Ιουλίου 2013 ότι αποφάσισε να προσφέρει «ανθρωπιστικό άσυλο» στον νεαρό Αμερικανό.

Την 1η Αυγούστου 2013 ο Σνόουντεν αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Σερεμέτιεβο της Μόσχας, καθώς η Ρωσία παραχώρησε σε αυτόν προσωρινό πολιτικό άσυλο για ένα χρόνο. Ο Σνόουντεν μεταφέρθηκε σε άγνωστη αλλά ασφαλή τοποθεσία. Η αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης ήταν η δυσαρέσκεια για την απόφαση της Μόσχας να δώσει άσυλο στον Σνόουντεν.