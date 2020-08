Τι κι αν το Καλοκαίρι τελειώνει; Το Netflix τον Σεπτέμβριο θα σε καθηλώσει!

LIKE US ON FACEBOOK

Το Καλοκαίρι σιγά σιγά μας αποχαιρετά και το Φθινόπωρο μας υποδέχεται, όμως πριν τα βάψεις μαύρα δες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix τον Σεπτέμβριο και δε θα απογοητευτείς!

Εκτός φυσικά απ’ τις σειρές, θα δούμε νέες ταινίες, ντοκιμαντέρ, αλλά και προγράμματα για τους μικρούς μας φίλους! Δες παρακάτω αναλυτικά!

Πρωτότυπες σειρές στο Netflix τον Σεπτέμβριο

Away (04/09/2020)

Away

Η Έμα Γκριν φεύγει για μια επικίνδυνη αποστολή στον Άρη ως επικεφαλής ενός διεθνούς πληρώματος και πρέπει ν’ αφήσει τον άντρα και την έφηβη κόρη της πίσω.

Ο Νεαρός Βαλάντερ (03/09/2020)

Young Wallander

Ένα προκλητικό έγκλημα μίσους πυροδοτεί κοινωνική αναταραχή, επιταχύνοντας την προαγωγή του άπειρου μπάτσου Κουρτ Βαλάντερ σε ντετέκτιβ. Βασισμένο στον διάσημο ήρωα.

Δούκισσα (11/09/2020)

The Duchess

Η Κάθριν Ράιαν υποδύεται μια ανύπαντρη μητέρα που σκέφτεται ν’ αποκτήσει ακόμα ένα παιδί με τον άσπονδο εχθρό της: τον πατέρα της κόρης της. Κάνουν τα δύο λάθη ένα σωστό;

Ratched (18/09/2020)

Ratched

Το δραματικό αυτό πρίκουελ του “Στη Φωλιά του Κούκου” έχει κεντρική ηρωίδα την αδελφή Ράτσεντ.

The Home Edit: Ας Οργανωθούμε (09/09/2020)

Get Organized with The Home Edit

Οι ειδικές στην οργάνωση Κλία Σίρερ και Τζοάνα Τέπλιν από το βιβλίο “The Home Edit” τα βάζουν με το χάος και αλλάζουν ζωές. Παραγωγή: Ρις Γουίδερσπουν και Μόλι Σιμς.

Στο Περίπου (14/09/2020)

Close Enough

Ένα παντρεμένο ζευγάρι αφήνει τα πάρτι των 20ρηδων και μπαίνει στη φάση των 30ρηδων γονιών διατηρώντας όμως την κουλ διάθεσή του. Σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες.

Baby: Σεζόν 3 (16/09/2020)

Baby: Season 3

Η Κιάρα και η Λουντοβίκα χτίζουν μια απίθανη φιλία, καθώς αγωνίζονται να βρουν πού ανήκουν και αναζητούν τον έρωτα σε ένα σχολείο μιας ελίτ γειτονιάς της Ρώμης.

Criminal: Ηνωμένο Βασίλειο: Σεζόν 2 (16/09/2020)

Criminal: UK: Season 2

Σε ένα ασφυκτικό ανακριτικό δωμάτιο, με τον χρόνο να πιέζει, ερευνητές από το Λονδίνο ανακρίνουν τρεις υπόπτους για φρικτά εγκλήματα. Νέα σεζόν του δράματος καταδίωξης.

Sneakerheads (25/09/2020)

Sneakerheads

Μια σειρά με σενάριο για τους συλλέκτες sneaker, τους μεταπωλητές και εκείνους που τα αγοράζουν για να τα πουλήσουν πολύ ακριβότερα.

Εξηγήσεις: Η Δύναμη της Ψήφου (28/09/2020)

Whose Vote Counts, Explained

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ λύνει τους φόβους για τη νοθεία στις εκλογές: δωρητές, εταιρείες, Σώμα Εκλεκτόρων, καταστολή ψηφοφόρων, απάτες στην κάλπη, καταμέτρηση ψήφων.

Πρωτότυπες ταινίες στο Netflix τον Σεπτέμβριο

Πάντα ο Διάβολος (16/09/2020)

The Devil All The Time

Θέλοντας απεγνωσμένα να σώσει την ετοιμοθάνατη γυναίκα του, ένας άντρας στρέφεται στην προσευχή και σε πιο ακραία μέτρα. Δράμα με τους Τομ Χόλαντ και Μπιλ Σκάρσγκαρντ.

Σκέφτομαι να Βάλω Τέλος (04/09/2020)

I’m Thinking of Ending Things

Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όταν μια γυναίκα που έχει αμφιβολίες για το νέο της αγόρι πηγαίνει μαζί του να γνωρίσει τους γονείς του στο απομακρυσμένο αγρόκτημά τους.

Ενόλα Χολμς (23/09/2020)

Enola Holmes

Μετά την εξαφάνιση της μητέρας της, η Ενόλα Χολμς, αδελφή του Σέρλοκ, ψάχνει να τη βρει και γίνεται μια σούπερ ντετέκτιβ, πολύ καλύτερη από τον διάσημο αδελφό της.

Η Νταντά: Βασίλισσα Δολοφόνος (10/09/2020)

The Babysitter: Killer Queen

Δύο χρόνια μετά την εφιαλτική νύχτα του Κόουλ, τον περιμένει άλλος ένας εφιάλτης: το λύκειο. Και οι δαίμονες από το παρελθόν του; Τον κυνηγούν ακόμη.

Πρωτότυπα ντοκιμαντέρ

Το Κοινωνικό Δίλημμα (09/09/2020)

The Social Dilemma

Ειδικοί στην τεχνολογία επισημαίνουν πώς κάποια δημιουργήματά τους είναι ικανά να προκαλέσουν εθισμό και να αποσταθεροποιήσουν τα δημοκρατικά συστήματα.

Challenger: Η Τελευταία Πτήση (16/09/2020)

Challenger: The Final Flight

Το διαστημόπλοιο Τσάλεντζερ εκτοξεύτηκε και προσγειώθηκε εννέα φορές προτού συντριβεί λίγο πριν από την 10η αποστολή του και προκαλέσει τον θάνατο όλου του πληρώματος.

Chef Show: Σεζόν 2 (24/09/2020)

The Chef Show: Season 2

Στη νέα σεζόν, ο Τζον Φαβρό και ο Ρόι Τσόι βρίσκονται με αναγνωρισμένους σεφ και σελέμπριτι-φίλους τους για κουβεντούλα, ενώ παράλληλα μαγειρεύουν πεντανόστιμα πιάτα.

Αμερικανικός Φόνος: Η Οικογένεια της Διπλανής Πόρτας (30/09/2020)

American Murder: The Family Next Door

Μέσα από τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του, δείτε την ιστορία αληθινού εγκλήματος του Κρις Γουάτς που σκότωσε τη γυναίκα και τις δύο του μικρές κόρες.

Πρωτότυπες παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Αρχηγός από Κούνια: Πιάστε τον Μπέμπη (01/09/2020)

The Boss Baby: Get That Baby!

Σε αυτήν τη διαδραστική ταινία, θα βρείτε ποια δουλειά σάς πάει στους Μπόμπιρες ΑΕ κάνοντας επιλογές και ολοκληρώνοντας αποστολές στο πλαίσιο ενός εικονικού τεστ κλίσεων.

Julie and the Phantoms (10/09/2020)

Julie and the Phantoms

Η έφηβη Τζούλι ανακαλύπτει το πάθος της για τη μουσική και τη ζωή ενώ βοηθάει τα Φαντάσματα, τρεις σκοτεινούς τύπους, να γίνουν το συγκρότημα που πάντα ονειρεύονταν.

Η Ίζι στον Κόσμο των Κοάλα (15/09/2020)

Izzy’s Koala World

Απολαύστε την 11χρονη Ίζι και την κτηνίατρο μητέρα της, καθώς σώζουν κοάλα και δημιουργούν απίθανες φιλίες με ζώα στο νησί τους στην Αυστραλία.

Jurassic World: Το Κρητιδικό Καμπ (18/09/2020)

Jurassic World Camp Cretaceous

Έξι έφηβοι σε μια κατασκήνωση στην άλλη πλευρά της νήσου Νουμπλάρ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιβιώσουν από τους δεινόσαυρους που σκορπίζουν τον τρόμο στο νησί.

Chico Bon Bon: Η Μαϊμού με τη Φοβερή Ζώνη: Σεζόν 3 (22/09/2020)

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt: Season 3

Μια νέα σεζόν επίλυσης προβλημάτων περιμένει τον μηχανικό μαϊμού Τσίκο Μπον Μπον και την Ομάδα Φτιάξτο.

Mighty Express: Το Τρένο της Περιπέτειας (22/09/2020)

Mighty Express

Σ’ έναν κόσμο γεμάτο σιδηροδρομικές γραμμές μια ομάδα τρένων μαζί με παιδιά κρατάνε τα πράγματα σε κίνηση και φροντίζουν να φτάνουν στον προορισμό τους ό,τι και να γίνει!

Photo: Pexels