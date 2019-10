LIKE US ON FACEBOOK

Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου κάνουμε το πιο τρομακτικό look και πάμε στα καλύτερα Halloween πάρτι στην Αθήνα για να χορέψουμε μέχρι το πρωί!

Μπορεί το Halloween να μην είναι σε καμία περίπτωση ελληνική παράδοση και να γιορτάζεται κυρίως στην Αμερική, αλλά και σ’ άλλα μέρη του κόσμου, όπως επίσης και σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μικρά παιδιά και ενήλικες γιορτάζουν το Halloween και λατρεύουν τα θεματικά πάρτι!

Γι’ αυτό κι εμείς ξεχωρίσαμε τα καλύτερα Halloween πάρτι στην Αθήνα για σήμερα το βράδυ, για να διαλέξεις ποιο σε εκφράζει, να ντυθείς, να βαφτείς και να πας!

Τα καλύτερα Halloween πάρτι στην Αθήνα

Horror Hotel Halloween

Πού; Μπάγκειον Ξενοδοχείο, 31 Οκτωβρίου

Πλατεία Ομονοίας 18 €10 (early bird), €13-15, στις 20.00

Το πρώτο διαδραστικό σινεμά της Ελλάδας Cinema Alive μετατρέπει το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Μπάγκειον στο πρώτο Horror Hotel Event και προσκαλεί όλους τους λάτρεις των ταινιών τρόμου σε μία πρωτόγνωρη εμπειρία με περισσότερους από 20 ηθοποιούς, πολύ σκοτάδι και ειδικά εφέ.

31/10 Halloween (1978)

Σκηνοθ. επιμέλεια: Θοδωρής Ελευθεριάδης

ILLEOO Halloween Special

Πού; Death Disco, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ωγύγου 16, Ψυρρή, στις 20.00

H Jungle Juice, το νέο urban label της Cobalt Music, γιορτάζει τη μεγάλη επιτυχία του παρθενικού άλμπουμ του ράπερ iLLEOo, με ένα μεγάλο Halloween Party. Το event θα ανοίξουν οι νέοι καλλιτέχνες της Jungle Juice, Moose και Gio Melody. Ένα θεματικό πάρτι μόνο με προσκλήσεις, με τη δημοφιλή αισθητική και show εμπνευσμένο από το Halloween!

A Spooktacular Halloween Night #8

Πού; Six d.o.g.s., Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, στις 21.00

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου το six d.o.g.s γιορτάζει για 8η φορά το Halloween. Ντυθείτε φαντάσματα, βαμπίρ και σκελετοί, ντυθείτε κούκλες του σατανά και σχιζοφρενείς δολοφόνοι. Ντυθείτε Ghostbusters με την ηλεκτρική σας σκούπα στην πλάτη (έχει συμβεί), ντυθείτε άλογο (άσχετο αλλά επίσης έχει συμβεί) ή μη ντυθείτε τίποτα κι ελάτε να σας βάψουν. Ολόκληρο το six d.o.g.s θα μεταμορφωθεί, θα μας ταΐσουν (κολοκυθόσουπα, και άλλα σπέσιαλ Halloween Treats), θα μας ποτίσουν (αχνιστά Halloween cocktails όπως πάντα στα 5 ευρώ) και κυρίως θα μας χορέψουν. Οι δαιμόνιοι DJs The Great Illuminati Party Soundsytem (πάνω) και Jack Heart vs. Panos Dimitropoulos (κάτω) υπόσχονται guilty pleasures, party anthems, sing alongs και καθολικό νταβαντούρι! Είσοδος ελεύθερη.

Joker’s Halloween Party

Πού; Ρομάντσο, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Αναξαγόρα 3-5. Είσοδος ελεύθερη, στις 22.00

«Η τρέλα, όπως θα ξέρεις, είναι σαν τη βαρύτητα, χρειάζεται απλά λίγο σπρώξιμο». It’s time to put on a happy face! Αν νιώθεις ότι έχεις μόνο αρνητικές σκέψεις, αν πιάνεις τον εαυτό σου να αναρωτιέται για την ίδια του την ύπαρξη και αν πιστεύεις ότι όλη σου η ζωή είναι μια τραγωδία, τότε αυτή η συνεύρεση είναι για σένα. Στο πάρτι θα υπάρχουν πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις. Sneak peek: Freaking photo booth και Face-painting από τον ίδιο τον Τζόκερ, μεταξύ άλλων. Line up: Roman & Saradis, Bekha Mujiri, G. Dimitrakopoulos.

Spooky Halloween Party

Πού; Hard Rock Cafe, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Αδριανού 52, Kρατήσεις 2103245170, στις 20.00

Το πιο SPOOKY Halloween Party! Tο Hard Rock Café γιορτάζει το Halloween με «τρομακτική» playlist από τον DJ του, μεταμφιεζόμαστε σε τέρατα, βαμπίρ, ζόμπι και ό,τι άλλο τρομακτικό για τον διαγωνισμό καλύτερου κοστουμιού, διαλέγουμε το face painting που θα μας κάνουν οι σπουδαστές του Ι.Ε.Κ Ακμή, απολαμβάνουμε τa BOO-zy shakes από τις 26 Οκτώβρη έως τις 3 Νοέμβρη.

Stranger Thrills Halloween Night

Temple Athens, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ιάκχου 17, Γκάζι, Είσοδος: €10, στις 21.00

Ο Ναός ντύνεται αναλόγως για να γιορτάσει το πρώτο του Halloween με τη χρονομηχανή να δείχνει κάπου στα 80s του «Stranger Things» και φυσικά με το σκοτεινό του πέπλο να διακοσμείται για την περίσταση, με τα projections να τα αναλαμβάνει το The Film Pit. Σε ζωντανή εκτέλεση οι φοβεροί Wedding Singers παίζουν σε ένα στοιχειωμένο prom night, ενώ στη συνέχεια τα dj sets στο club night αναλαμβάνουν οι Morah, Calqulus και Fro.

