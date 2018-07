Στον παλμό του 3ου Kapani Project…το πρόγραμμα που τα έχει όλα!

LIKE US ON FACEBOOK

Μπαίνουμε στον παλμό του 3ου Kapani Project και σου παρουσιάζουμε το πρόγραμμα που τα έχει όλα! Στις 6 Οκτωβρίου, το Καπάνι ζωντανεύει ξανά και ο καλλιτεχνικός κόσμος της πόλης παίρνει μορφή στην Ασκήτου, στην Κυδωνιάτου, στην Βλάλη και όχι μόνο.

Το 3ο Kapani Project μας καλεί να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε την αγορά. Να γίνουμε το πολιτιστικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης που την κάνει να προχωρά, να εξελίσσεται, να αποκτά το δικό της κοινό στον τουριστικό χάρτη! Μας καλεί να γίνουμε οι εμπνευστές της!

Live acts, dj sets, performances και εκθέσεις – Το πρόγραμμα του 3ου Kapani Project τα έχει όλα

Αυτό τον Οκτώβριο, οι δρόμοι της αγοράς «Καπάνι» γεμίζουν με την

δημιουργική πνοή της Θεσσαλονίκης. 24 ώρες που συγκεντρώνουν κινήσεις, χρώματα και μουσικές στην Ασκήτου, στην Κυδωνιάτου, στην Βλάλη και όχι μόνο. Εκεί όπου η πολιτιστική φωνή της πόλης παίρνει μορφή και ζωντανεύει για 3 η χρονιά ένα -άλλοτε κεντρικό- σημείο στη ζωή της Θεσσαλονίκης.

Μπάντες που μας παρασύρουν με τους δικούς τους ξεχωριστούς ήχους, dj

sets σε draw και alternative stages, που μας καλούν με δυναμικά ακούσματα, performances με εντυπωσιακές κινήσεις και χρώμα από τις αγορές των Βαλκανίων μέσα από μία ιδιαίτερη έκθεση. Όλα μαζί σε μια γιορτή που υπόσχεται να μας παρασύρει.

Live acts

Στην σκηνή του 3ου Kapani Project θα ανέβουν μπάντες γεμάτες εμπειρία και ενέργεια που θα ξεσηκώσουν ζωντανά το κοινό. Οι The Noise Figures και το δίδυμο του Γιώργου Νίκα (φωνητικά, τύμπανα) και του Στάμου Μπάμπαρη, είναι μια από τις πιο δραστήριες ελληνικές μπάντες, τόσο δισκογραφικά όσο και συναυλιακά με τους δικούς τους ροκ ήχους, ενώ ο ΒΝC – The Disco Vampire με δεκαετή εμπειρία στην μουσική βιομηχανία αναμειγνύει hip hop, funk, jazz, reggae και electronica μουσικές. Μαζί, οι Seahorse, ένα σύνολο συμπαγές, καλοκουρδιζμένο, προπονημένο και δουλεμένο με απολαυστική ροκ μουσική, και οι Gangsters of Love που συνδυάζουν το κλασικό beat making µε αναλογικά όργανα, δημιουργώντας ένα ξεσηκωτικό χορευτικό, groovy αλλά και ρομαντικό σετ. Όλοι τους θα δώσουν την live πνοή στους δρόμους της αγοράς.

Dj sets

Στο draw style stage: Θα απολαύσουμε ένα Shango Records Showcase με τους Larry SKG & Pale Penguin, εκεί όπου η ηλεκτρονική μουσική συναντά παραδοσιακούς ήχους του κόσμου. To stage θα πλαισιώνουν επίσης, εντυπωσιακοί djs όπως οι Mister T, Phon, και Stelio gala!

Στο alternative stage: Θα ακούσουμε τους PRISM (Arthurk / Stoz / Lefen / Ant.one), μια μουσική κολεκτίβα που επικεντρώνεται στον μινιμαλιστικό ήχο ενώ μαζί τους θα απογειώσουν το stage οι Thomas Numan, Jiles John και Tikis a.k.a. 9west!

Στο line up αναμένεται να προστεθούνε και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι

θα ανακοινωθούν σύντομα, βάζοντας τα δικά τους στοιχεία στο μουσικό

σύνολο του 3 ου Kapani Project!

Performances: «Η φαντασία μέσα από κίνηση και έκφραση»

Η «ανταλλαγή»: Τα μέλη της ομάδας περπατάνε στην αγορά και ζητάνε από τους μαγαζάτορες να τους δώσουν κάτι μικρό από τα προϊόντα που πουλάνε πριν τα προσφέρουν στον κόσμο. Η ομάδα triplx αποτελείται από τις φοιτήτριες της Σχολή Καλών Τεχνών Αφροδίτη Δάφνου, Αριάδνη Πεδιωτάκη και Μαργαρίτα Τσουλουχά. Playback Theatre: Το θέατρο Playback είναι ένα είδος αυτοσχεδιαστικού, διαδραστικού θεάτρου όπου οι ιστορίες του κοινού ζωντανεύουν πάνω στη σκηνή από τους ηθοποιούς κι έναν μουσικό.

Η ομάδα Playback Theatre Thessaloniki συγκροτήθηκε το 2018 από μέλη

δύο παλαιότερων ομάδων Playback της πόλης: τους T!NG, και τους AquNa

This. Η ομάδα αποτελείται από τις Καλλιόπη Σαβρανίδου, Όλγα Κατσιώκαλη, Τάνια Βλαχομήτρου, Βασίλης Καρκαφίρης, Γιώργος Καρυπίδης, Μαρία Καμπάνη Χορευτική performance «sliπ»: H έμπνευση για το κομμάτι ήρθε από τη σύγχρονη νυχτερινή ζωή και την ατμόσφαιρα του κλαμπ, με ό,τι χαρακτήρα αυτή μπορεί να έχει: pop, μαζικό, σέξυ και σκοτεινό. Μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον διασκέδασης τα σώματα ξεχνάνε την ντροπή και την ταυτότητά τους και χορεύουν μέχρι τελικής πτώσης με σκοπό να είναι θελκτικά. Η ομάδα πίσω από το έργο αποτελείται από τις: Ολίνα Οικονομίδου και Μαριάννα Λεπτοκαροπούλου ενώ στη μουσική θα ακούσουμε mary and the boy, gesaffelstein. Performance Κοινωνία: Πρόκειται για μια αφήγηση παραδοσιακής ιστορίας σε χαμηλή φωνητική ένταση ούτως ώστε οι παρευρισκόμενοι να κρατούν μικρή μεταξύ τους απόσταση προκειμένου να την παρακολουθήσουν. Όμοια με το τυπικό, θα κοινωνηθεί βρώση και πόση. Την «Κοινωνία» θα παρουσιάσει η Βιργινία Μαστρογιαννάκη.

Interactive Installation: Balkan Route by Asklepeion

Ανακαλύπτοντας τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια, ομοιότητες και διαφορές, το Balkan Route στήνει γέφυρες φιλίας, γνωριμίας και αλληλοκατανόησης. Ένα ταξίδι δέκα ετών μέσα από την προσωπική ματιά του φωτογράφου, από τις υδάτινες πύλες της Ανατολίας και τον Ευφράτη ποταμό, στο πολυποίκιλο μωσαϊκό πολιτισμών και παραδόσεων, το χωνευτήρι της Μέσης Ανατολής, στις πύλες του Δούναβη και της Μολδαβίας, το ταξίδι γνωριμίας που σας προσκαλούμε.

Οδοιπορώvτας στις λαϊκές αγορές και εξερευνώντας γεύσεις, μυρωδιές,

μουσικές, μνήμες, παραδόσεις, έθιμα και συνοδοιπορώντας στην

καθημερινότητα της Βαλκανικής χερσονήσου αλλά και στα ανεξίτηλα χρώματα των άλλων πολιτισμών, αλλά και της προσφυγικής κρίσης διαμέσου της βαλκανικής «κρυφής τότε οδού» 2014. Γιατί είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν.

Visual journey // Installations // Photos // Videos

Photography & Video Τσαρτσάνης Βασίλειος

Balkan route by Asklepeion

Art director: Οικονομίδης Αλέξανδρος

Coordinator /IT development: Γεωργαλίδης Γεώργιος

Friendly participation: Εβελίνα Πολιτίδου assist production

Friendly participation: Κουτρουμπάκη Εύη //Text

Friendly participation: Βουρβαχάκης Νίκος // film maker

Friendly participation: Καλέσης Θεόδωρος // director and producer of Balkan express ET3

Project manager//Τσαρτσάνης Βασίλειος

Info Πότε: 6 Οκτωβρίου 2018

Πού: Αγορά Καπάνι

Ώρες: Από τις 00.01 έως τις 23.59

Εισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη

Website: www.kapaniproject.gr

Facebook: www.facebook.com/kapaniproject

Instagram: www.instagram.com/kapaniproject

