Οι Red Hot Chili Peppers ξανά στην Αθήνα!

LIKE US ON FACEBOOK

Οι Red Hot Chili Peppers στην Αθήνα για δεύτερη φορά στο πλαίσιο του Ejekt Festival! Όλες οι πληροφορίες που θέλεις να ξέρεις!

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, όπως ανακοινώθηκε από το Ejekt στο Facebook.

Η προπώληση εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία θα ξεκινήσει στις 21 Νοεμβρίου στις 12 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες για την προπώληση θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η ανακοίνωση για τη συναυλία των Red Hot Chili Peppers στην Αθήνα:

🌶 Red Hot Chili Peppers live at 𝗘𝗝𝗘𝗞𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟬 stay tuned for more info#ejekt #ejektfestival #ejektlegacy #rhcp Gepostet von Ejekt Festival am Montag, 18. November 2019

Οι Red Hot Chili Peppers δημιουργήθηκαν στο Los Angeles, το 1983. Ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους. Ο μοναδικός και χαρακτηριστικός ήχος τους είναι βασισμένος σε ένα συνδυασμό rock, punk και funk. Τα μέλη του συγκροτήματος είναι ο τραγουδιστής Anthony Kiedis, ο μπασίστας Fle a, ο ντράμερ Chad Smith και ο κιθαρίστας Josh Klinghoffer.

Οι Red Hot Chili Peppers έχουν πάνω από 70 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, έχουν κερδίσει 7 βραβεία Grammy σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες, όπως σε αυτήν του Best Album Rock για το «Stadium Arcadium», του Best Rock Performance By a Duo or Group για το «Dani California», του Best Rock Song για το «Scar Tissue» και του Best Hard Rock Performance With Vocal για το «Give It Away».

Η μπάντα μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame στις 14 Απριλίου του 2012. Τους έκανε την εισαγωγή ο κωμικός ηθοποιός, Κρις Ροκ, ο οποίος είναι ένας παλιός φίλος και θαυμαστής του συγκροτήματος (σκηνοθέτης του Hump de Bump). Το line-up ήταν ο Kiedis, ο Flea, ο Smith, ο Klinghoffer, ο Φρουσιάντε, ο Slovak, ο Irons και ο Martinez. Παρά την ηχογράφηση ενός άλμπουμ με το συγκρότημα, ο Dave Navarro και ο Jack Sherman ήταν τα μόνα δύο πρώην μέλη της μπάντας (όσοι συμμετείχαν σε ηχογράφηση άλμπουμ) που δεν εγκαταστάθηκαν για άγνωστους λόγους. Στα 32 του, ο Klinghoffer ήταν ο νεότερος καλλιτέχνης που εγκαταστάθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame ξεπερνώντας τον Stevie Wonder, ο οποίος ήταν 38 κατά το χρόνο της εισαγωγής του. Έπαιξαν τέσσερα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του «By the Way», «The Adventures of Rain Dance Maggie» και «Give It Away», το οποίο περιελάμβανε τους Irons και Martinez στα ντραμς. Για τον εορτασμό της εισαγωγής της μπάντας στο Rock and Hall Roll of Fame, οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφόρησαν ένα iTunes EP, με τίτλο Rock & Roll Hall of Fame Covers EP, την 1η Μαΐου του 2012.

To πιο πρόσφατο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 2016 με τίτλο «The Getaway».

Θυμίζουμε ότι οι Red Hot Chili Peppers είχαν έρθει πρώτη φορά στην Αθήνα πριν από οκτώ χρόνια στο ΟΑΚΑ.

Info! Πότε; Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 Ώρα: Στις 7 μ.μ. – 11 μ.μ. Ejekt Festival Πλατεία Νερού, 17674 Παλαιό Φάληρο

Δες ακόμα: