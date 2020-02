LIKE US ON FACEBOOK

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Έντουαρντ Τζ. Λάρσον σε καλεί να διαβάσεις αυτό το βιβλίο, να ταξιδέψεις κι εσύ και να γεμίσεις με γνώσεις!

Λίγα λόγια για το βιβλίο….

Από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ Έντουαρντ Τζ. Λάρσον, ένα συναρπαστικό χρονικό του περιπετειώδους 1909: της χρονιάς κατά την οποία τρεις τολμηρές αποστολές –υπό τον Έρνεστ Σάκλετον, τον Ρόμπερτ Πίρι και τον δούκα των Αβροζίων– στόχευσαν ταυτόχρονα τις δύο άκρες και την πιο ψηλή κορυφή του κόσμου!

Στην αυγή του 1909 τα πολυτιμότερα πετράδια στο στέμμα των εξερευνήσεων δεν είχαν ακόμη διεκδικηθεί: ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος και ο λεγόμενος «Τρίτος Πόλος», το ψηλότερο σημείο του κόσμου, στις απάτητες κορυφές των Ιμαλαΐων. Προτού τελειώσουν τα φύλλα του ημερολογίου, τρεις αποστολές θα έχουν έρθει αντιμέτωπες με τον θάνατο, την ανταρσία και τις σκληρότερες συνθήκες στον πλανήτη, για να καρφώσουν τις σημαίες τους στις άκρες της Γης.

Βασισμένος σε πλήθος ντοκουμέντων αλλά και επιτόπια έρευνα, ο Λάρσον συνυφαίνει τις τρεις αυτές ιστορίες σε μια συναρπαστική περιπέτεια. Συγγραφέας του αναγνωρισμένου έργου για τους Πόλους An Empire of Ice, ο Λάρσον αντλεί και από τις προσωπικές του εμπειρίες στα Ιμαλάια, στην Αρκτική και την Ανταρκτική, όπου έφτασε και ο ίδιος στον Νότιο Πόλο και έμεινε στο Ακρωτήριο Ρόιντς του Σάκλετον, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Καλλιτεχνών και Συγγραφέων της Ανταρκτικής του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ.

Οι τρεις αποστολές του 1909 εξυμνήθηκαν ως τα όρια του θρύλου και οι αρχηγοί τους θεωρήθηκαν ήρωες. Αφαιρώντας το κάλυμμα του μύθου, ο Λάρσον φωτίζει ξανά τα γεγονότα υπενθυμίζοντας πως στην καρδιά αυτής της μοναδικής ιστορίας εξερεύνησης δε βρίσκονταν θεοί αλλά άνθρωποι – κι αυτό είναι που κάνει το επίτευγμά τους ακόμη σπουδαιότερο.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΤΖ. ΛΑΡΣΟΝ έχει γράψει επτά βιβλία και το 1998 τιμήθηκε με το Πούλιτζερ Καλύτερου Ιστορικού Βιβλίου για το έργο του Summer for the Gods: The Scopes Trial and America’s Continuing Debate Over Science and Religion.

Έχει επίσης γράψει πάνω από εκατό άρθρα, για νομικά, επιστημονικά και πολιτικά θέματα από ιστορική σκοπιά, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε πλήθος εντύπων, όπως The Atlantic, Nature, Scientific American, The Nation, The Wilson Quarterly και Virginia Law Review. Διδάσκει ιστορία και νομικά στο Πανεπιστήμιο Pepperdine και ζει στην Τζόρτζια και την Καλιφόρνια.