O Leonard Cohen κυκλοφορεί νέο album

To «The Goal» είναι το πρώτο single απ’ το επερχόμενο νέο album του Leonard Cohen με τίτλο «Thank you for the dance».

Σε ένα μετά θάνατον νέο album, o Leonard Cohen έχει κλέψει την τελευταία λέξη από τον θάνατο.

Το «Thanks for the Dance» δεν είναι μία αναμνηστική συλλογή από B sides και outtakes, αλλά μία αναπάντεχη «φουρνιά» νέων συναρπαστικών και ζωτικών τραγουδιών, μία συνέχεια της τελευταίας δουλειάς του «Master». Το album αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Νοεμβρίου και είναι διαθέσιμο για pre-order.

Επτά μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Adam Cohen απομακρύνθηκε σε ένα μεταποιημένο γκαράζ στην αυλή του, στον ίδιο δρόμο με το σπίτι του Leonard, για να δουλέψει ξανά με τον πατέρα του και να μείνει με τη συντροφιά της φωνής του. Από την προηγούμενη συνεργασία τους στο «You Want It Darker» είχε απομείνει αχρησιμοποίητο υλικό, συμπεριλαμβανομένου και φωνητικά. Ο Leonard είχε ζητήσει από τον γιο του να τελειοποίησει αυτό το υλικό.

Αυτό το αξιοσημείωτο album δημιουργήθηκε σε πολλά μέρη. Ο Javier Mas, ο εξαιρετικός Ισπανός οργανοπαίχτης που συνόδευε τον Leonard Cohen στην σκηνή τα τελευταία 8 χρόνια της περιοδείας του, ταξίδεψε από την Βαρκελώνη στο Los Angeles για να αποτυπώσει το πνεύμα του Leonard στην κιθάρα του μεγάλου καλλιτέχνη.

Στο People Festival του Βερολίνου, ο Adam προσκάλεσε φίλους και συντρόφους να δώσουν όλο το ταλέντο τους. Ο Damien Rice και η Leslie Feist τραγούδησαν. Ο Richard Reed Parry των Arcade Fire έπαιξε μπάσο. Ο Bryce Dessner των The National έπαιξε κιθάρα, ο συνθέτης Dustin O’Halloran έπαιξε πιάνο. Η βασισμένη στο Βερολίνο Cantus Domus χορωδία τραγούδησε και η “stargaze” orchestra έπαιξε. Ο μεγάλης φήμης παραγωγός Daniel Lanois ενώθηκε με την ομάδα στο Montreal, όπου και εμπλούτισε τις ενορχηστρώσεις. Η χορωδία The Shaar Hashomayim, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στον ήχο του τελευταίου του album, συνεισέφερε σε ένα τραγούδι, και ο Patrick Watson έφερε το αμίμητο ταλέντο του σαν συμπαραγωγός σε ένα τραγούδι. Πίσω στο Los Angeles η Jennifer Warnes τραγούδησε στα back vocals και ο Beck έπαιξε κιθάρα και Εβραϊκή άρπα. O Michael Chaves, που επιμελήθηκε την ηχογράφηση και την μίξη του “You Want It Darker”, έκανε την μίξη.

Και έτσι γεννήθηκε το «Thanks For The Dance», ένα ολοκαίνουριο album του Leonard Cohen που «απρόσεκτα» υπενθυμίζει την αξία του ήχου του.

«Καθώς συνθέταμε και ενορχηστρώναμε την μουσική και τους στίχους, διαλέξαμε τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές του υπογραφές για να τον κρατήσουμε κοντά μας», δήλωσε ο Adam Cohen. «Αυτό που με συγκινεί περισσότερο στο album είναι η έκπληκτη αντίδραση αυτών που το έχουν ακούσει. Ο Leonard ζει! Λένε, ο ένας μετά τον άλλον», συνέχισε.

Το «Thanks for the Dance» είναι μία αναπάντεχη ευλογία, ένα δώρο ομορφιάς και δύναμης. Η φωνή του Leonard Cohen δεν έχει χαθεί. Ο χορός συνεχίζεται.

Σήμερα, κυκλοφορεί το «The Goal», το πρώτο από την σειρά βίντεο που θα κυκλοφορήσουν από τον δίσκο.

Τα τραγούδια του δίσκου του Leonard Cohen «Thanks For The Dance»: