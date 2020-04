LIKE US ON FACEBOOK

Ανάμεσα στα μουσεία και τα κάστρα που έχουν βάλει virtual περιηγήσεις λόγω της καραντίνας, προστέθηκε ακόμα ένα. Μπες δωρεάν απ’ τον καναπέ σου στο σπίτι της Φρίντα Κάλο και ζήσε αυτή τη μοναδική εμπειρία!

Το Frida Kahlo Museum στο Μεξικό προσφέρει τη δυνατότητα online περιήγησης στην Casa Azul, τη βίλα όπου η Κάλο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Η περιήγηση είναι 360 για ακόμα καλύτερη εμπειρία. Απλά απ’ τον υπολογιστή σου μπορείς να κάνεις μια βόλτα στο σπίτι της Φρίντα Κάλο και τον κήπο της εμβληματικής σουρεαλίστριας ζωγράφου και ακτιβίστριας.

Η βίλα είναι γνωστή ως Casa Azul (Μπλε Σπίτι) και είναι η οικία όπου η Κάλο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Στον χώρο φυσικά βρίσκονται και κάποιοι από τους πλέον σημαντικούς πίνακές της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των «Long Live Life», «Frida and the Caesarian Operation» και «Portrait of My Father».

Το σπίτι είναι επιπλωμένο με τα αυθεντικά έπιπλα από την περίοδο που η Κάλο ζούσε εκεί, καθώς και προσωπικά αντικείμενά της, έργα μεξικανικής λαϊκής τέχνης και έργα του συζύγου της, του Ντιέγκο Ριμπέρα.

Η εικονική έκθεση «Appearances Can Be Deceiving» περιέχει συνολικά πάνω από 300 αντικείμενα που είχε στην κατοχή της η Φρίντα Κάλο, μεταξύ των οποίων και τα ενδύματά της: Μεξικανικά φορέματα, περίτεχνα κεντημένες μπλούζες και ζωηρόχρωμες φούστες.

Μάλιστα, στο υπνοδωμάτιό της βρίσκεται και το προσθετικό πόδι το οποίο παρήγγειλε να φτιάξουν για αυτήν μετά τον ακρωτηριασμό του 1953.

Κάνε κλικ εδώ και ξεκίνα την online περιήγηση στο σπίτι της Φρίντα Κάλο.

