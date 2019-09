LIKE US ON FACEBOOK

Το 11ο Greece Race for the Cure και ο 33ος Γύρος της Αθήνας του ΟΠΑΝΔΑ είναι γεγονός. Τρέχουμε για καλό σκοπό και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ενάντιο στον καρκίνου του μαστού.

Μία ημέρα κάθε χρόνο, η ροζ κορδέλα γίνεται κορδέλα εκκίνησης για έναν αγώνα με σκοπό. Για αυτό το σκοπό όλο τον υπόλοιπο χρόνο ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. Το 11ο Greece Race for the Cure και ο 33ος Γύρος της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο και θα είμαστε όλοι εκεί.

Το Greece Race for the Cure®

Το Greece Race for the Cure® είναι αγώνας δρόμου 5K και περίπατος 2Κ που πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε ετήσια βάση, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και με την έγκριση της αμερικανικής Οργάνωσης Susan G. Komen®.

Η ελληνική διοργάνωση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ανάμεσα σε 140 διοργανώσεις που πραγματοποιούνται παγκοσμίως, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και την ενδυνάμωση των ασθενών.

Στο πλαίσιο του Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται πολλές παράλληλες δράσεις, για την προαγωγή της υγείας γενικότερα αλλά και την ανάδειξη της δύναμης των γυναικών που έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού, τόσο κατά την ημέρα του αγώνα όσο και το Σάββατο πριν από αυτόν, μετατρέποντας τη διοργάνωση σε μία γιορτή ζωής.

Από τα καθαρά έσοδα του αγώνα χρηματοδοτούνται κάθε χρόνο προγράμματα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Save the date: Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σας προσκαλεί στο 11ο Greece Race for the Cure®, ενάντια στον καρκίνου του μαστού, με αφετηρία το Ζάππειο.

Συνεχίζουμε με 2 διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας και ένα ηχηρό μήνυμα: ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί.

Την ίδια μέρα, 16 αγώνες Race for the Cure® θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκές πόλεις και η Αθήνα πρωτοστατεί!

Για πρώτη φορά μαζί μας ο Γύρος της Αθήνας!

Φέτος για πρώτη χρονιά, ο πλέον ιστορικός θεσμός στα αθλητικά δρώμενα της πόλης, που από το 1982 αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της πρωτεύουσας, ο 33ος Γύρος της Αθήνας του ΟΠΑΝΔΑ, γίνεται σύμμαχος στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού και ενώνεται με το Greece Race for the Cure® σε μία διαδρομή 10 χιλιομέτρων με chip χρονομέτρησης.

Η ουσία του Greece Race for the Cure®

Συνεχίζουμε όλο τον χρόνο με πανελλαδικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Greece Race for the Cure®, για την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και για διεκδίκηση των δικαιωμάτων ασθενών με καρκίνο μαστού:

Ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης

Τηλεφωνική γραμμή στήριξης

Πρόγραμμα νομικής συμβουλευτικής & ενημέρωσης ασθενών

Πρόγραμμα γενετικής συμβουλευτικής και ανάλυσης

Πρόγραμμα παροχής πρακτικών συμβουλών από αισθητικό και διατροφολόγο σε γυναίκες υπό θεραπεία

Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών υγείας στις δεξιότητες επικοινωνίας με τον ογκολογικό ασθενή

Εκστρατεία ενημέρωσης για τον μεταστατικό καρκίνο μαστού

Πρόγραμμα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού σε χώρους εργασίας, Δήμους και Φορείς Πανελλαδικά

Δωρεά Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού σε Πανεπιστημιακά και

Αντικαρκινικά Νοσοκομεία

Δηλώσεις συμμετοχής

Στη διοργάνωση μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε επιθυμεί, είτε με ατομική συμμετοχή είτε ομαδικά.

Περίπατος 2Κ

Εγγραφές για τον περίπατο 2Κ πραγματοποιούνται είτε ηλεκτρονικά είτε σε κάποιο φυσικό σημείο εγγραφής στην Αθήνα. Το αντίτιμο συμμετοχής είναι 6€ και με αυτό οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν το υλικό του περιπάτου.

Σημεία εγγραφής – αποκλειστικά για τον περίπατο 2Κ: ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

1/9/2019 – 23/9/2019 – HARD ROCK CAFE ATHENS, κάθε μέρα, και Κυριακή 10πμ -11μμ Αδριανού 52, Μοναστηράκι, Αθήνα

9/9/2019 – 21/9/2019 – ATHENS METRO MALL, Δευτέρα έως Σάββατο 11πμ – 8 μμ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος

9/9/2019 – 21/9/2019 – HONDOS CENTER ΕΡΜΟΥ, Δευτέρα έως Σάββατο 11πμ – 8 μμ, Ερμού 39, Σύνταγμα

9/9/2019 – 21/9/2019 – THE MALL ATHENS, Δευτέρα έως Σάββατο 11πμ -8 μμ, Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5Κ & 33ος ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10Κ

Εγγραφές στους αγώνες δρόμου πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το αντίτιμο συμμετοχής είναι 8€ για τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων και 10€ για τον Γύρο της Αθήνας 10 χιλιομέτρων και οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν υλικό αντίστοιχο της διαδρομής.

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΟΙΞΕΙ!

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: από 2/9/2019 έως 26/9/2019 από το περίπτερο παραλαβών, Δευτέρα – Παρασκευή 10πμ – 6μμ, 3ης Σεπτεμβρίου 68 (ισόγειο), Αθήνα.

Πρόγραμμα Greece Race fot the Cure®

ΣΑΒΒΑΤΟ: 28/9/2019

Το Σάββατο πριν από τη διοργάνωση, 12:00 -18:00 είμαστε στο Ζάππειο για παραλαβές υλικού, για παράλληλες δράσεις προαγωγής της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και για αθλητικά δρώμενα με τη συμμετοχή της ΕΠΟ.

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Κυριακή 29/9/2019, ΖΑΠΠΕΙΟ

08:30 – Εκκίνηση Γύρου της Αθήνας / Αγώνα δρόμου 10Κ

10:30 – Εκκίνηση Αγώνα δρόμου 5Κ

11:30 – Εκκίνηση Περιπάτου 2Κ

Περισσότερα: greecerace.gr, almazois.gr

«Φέτος περνάμε στη δεύτερη δεκαετία του αγώνα μας. Συνεχίζουμε με ανανεωμένη διάθεση, με περισσότερους υποστηρικτές, για να διαδώσουμε το μήνυμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού σε περισσότερους ανθρώπους. Είναι μεγάλη μας τιμή που μαζί μας φέτος έχουμε και τον Γύρο της Αθήνας, που προσθέτει στον αγώνα μας μία επιπλέον διαδρομή αλλά πάνω από όλα αποδεικνύει πως η πόλη γιορτάζει μαζί μας!», δήλωσε η πρόεδρος του Άλμα Ζωής- Greece Race fot the CureE

Με αφορμή το Greece Race for the Cure®, κάθε χρόνο μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού. Είναι, όμως, σημαντικό για εμάς να αναδεικνύεται και η συνέχεια της προσπάθειάς μας. Γιατί έχουμε μάθει να συνεχίζουμε, ως γυναίκες που έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού και πλέον έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους να προσφέρουν, μέχρι η ασθένεια να γίνει παρελθόν. Συνεχίζουμε όλο το χρόνο μέσα από τα προγράμματα που μπορούμε και υλοποιούμε. Συνεχίζουμε μαζί, χάρη στην στήριξη και την αγάπη που λαμβάνουμε. Και αυτή είναι η ουσία του Greece Race for the Cure®. Την Κυριακή 29/9/2019 σας περιμένουμε στο Ζάππειο

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα δήλωσε σχετικά:

«Μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια που για τέταρτη συνεχή χρονιά αναλαμβάνουμε τη μεγάλη χορηγία του Greece Race for the Cure®, ενισχύοντας, έτσι, το ιδιαίτερα σημαντικό έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Για εμάς, η στήριξη της κοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιες σημαντικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Μαζί, λοιπόν, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και να κάνουμε την αρχή για κάτι Ανεκτίμητο».