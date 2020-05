Η πρώτη drive-in συναυλία με δωρεάν είσοδο στην Ελλάδα είναι γεγονός!

View this post on Instagram

Η πρώτη drive in συναυλία στην Ελλάδα μας..είμαι τόσο χαρούμενη που θα ξανανταμώσουμε την Τρίτη 2/6 στη Γλυφάδα..μπείτε στο αυτοκίνητο ελάτε και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μένα και στον @kanarakispantelis_official …Δήμαρχε σ´ευχαριστω πολύ @giorgospapanikolaou_ @natasatheodoridoufanclub @rigosk @segredakis @menoumeasfaleis @panoskatsaridis @spyros_potamopoulos @ennymonacostyle #natasatheodoridou #menoumestoaftokinito #paradothikasesena 🎤