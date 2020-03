Γιατί όλοι μιλάνε για το The Phantom Of The Opera;

LIKE US ON FACEBOOK

Γιατί όλοι μιλάνε τις τελευταίες ημέρες για το The Phantom Of The Opera; Γιατί πολύ απλά πρόκειται για τη μεγαλύτερη θεατρική παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα!

Το διάσημο μιούζικαλ, που ήρθε απ’ το Λονδίνο στο Γαλάτσι, έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο, αλλά φυσικά πήρε παράταση αφού το κοινό το λάτρεψε!

Μετά από 21 sold out παραστάσεις, που σημείωσαν ρεκόρ εισιτηρίων στην ιστορία του Μεγάρου Μουσικής στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο, το μιούζικαλ-υπερθέαμα του Andrew Lloyd Webber έφτασε στην Αθήνα στις 15 Φεβρουαρίου 2020!

Η μεγαλύτερη, πιο φαντασμαγορική παραγωγή που είδαμε ποτέ, το μιούζικαλ – φαινόμενο των 140.000.000 θεατών παγκοσμίως ήρθε να μαγέψει και το αθηναϊκό κοινό.

Το ρομαντικό και επιβλητικό έργο του Lloyd Webber με τα διάσημα κλασικά τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή, το άρωμα σασπένς και μυστηρίου και την τρυφερή ιστορία αγάπης μεταξύ της Κριστίν και του μυστηριώδους «Φαντάσματος της Όπερας των Παρισίων» ανεβαίνει στη σκηνή του Christmas Theater με την υπογραφή κορυφαίων διεθνών συντελεστών.

Μια μεγαλειώδης παραγωγή που θα συναρπάσει και θα μαγέψει και τους πιο απαιτητικούς θεατές.

Προς το παρόν, το The Phantom Of The Opera έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, με όλους να τονίζουν πως οι ερμηνευτές δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ το σκηνικό που υψώνεται είναι εντυπωσιακό.

Ποια είναι η υπόθεση του The Phantom Of The Opera;

Στο έργο που διαδραματίζεται στην όπερα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα, παρακολουθούμε τη νεαρή τραγουδίστρια Κριστίν να κερδίζει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη σε μία Λυρική Σκηνή στοιχειωμένη από την παρουσία ενός μυστηριώδους άνδρα που καλύπτει το πρόσωπό του με μάσκα και κρύβεται στα σκοτάδια των παρασκηνίων. Το «Φάντασμα» είναι ένας ιδιοφυής μουσικός και τραγουδιστής που χειραγωγεί την Κριστίν, βάζει τους δικούς του όρους για να εξασφαλίσει την επιτυχία της και κερδίζει τη συμπάθειά της -τουλάχιστον ως τη στιγμή της αναπόφευκτης προδοσίας που θα οδηγήσει και τους δύο σε ένα φλερτ με το θάνατο.

Το Φάντασμα της Όπερας, ένα πλάσμα με φωνή αγγέλου, φτιαγμένο από σκοτάδια και θρύλους ερμηνεύει ο superstar του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου Ben Forster, που κατέκτησε όλο τον κόσμο ως Ιησούς στο Jesus Christ Superstar. Στο ρόλο της νεαρής πριμαντόνας Κριστίν η Celinde Schoenmaker, μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες του West End του Λονδίνου, που άφησε εποχή με την ερμηνεία της στο Les Miserables.

Info για το The Phantom Of The Opera Πότε; Όλο τον Μάρτιο Πού; Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι) Εισιτήρια από 15 ευρώ Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr

