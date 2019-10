Γέννηση, έρωτας, θάνατος, επιθυμίες: Ο Κωνσταντίνος Έσσλιν μας προσκαλεί στον συναρπαστικό του κόσμο

LIKE US ON FACEBOOK

Ένας κι άλλος ένας… H έκθεση One του Κωνσταντίνου Έσσλιν είναι η επόμενη έκθεση ζωγραφικής που θέλεις να πας.

Father, father, where are you going

O do not walk so fast.

Speak father, speak to your little boy

Or else I shall be lost,

The night was dark no father was there

The child was wet with dew.

The mire was deep, & the child did weep

And away the vapour flew.

William Blake, The Little Boy Lost

Τέσσερα χρόνια μετά τη δεύτερη ατομική του έκθεση, ο Κωνσταντίνος Έσσλιν με συναρπαστική δεινότητα σχεδίου και εξομολογητική συναισθητική ευφράδεια, μεταβαίνει στην κυριολεκτική και τη συμβολική του ενηλικίωση.

Μέσα από την εικαστική ενότητα «One» ο Έσσλιν προσεγγίζει με λιτή αφήγηση και συμβολιστική ευκρίνεια, θεμελιώδη ανθρώπινα ορόσημα και καταλυτικές εμπειρίες όπως η γέννηση, ο έρωτας, ο δεσμός και η άρρητη συνύπαρξη, ο θάνατος, ο αποχωρισμός, οι κρυφές αγωνίες ή επιθυμίες αλλά και ήσσονες μα καθοριστικές στιγμές-τομές της ανθρώπινης ζωής.

Με αλλόκοτες συνυπάρξεις ζώων και ψιθυριστικά γοητευτικά στοιχεία που παραπέμπουν σε παιδικά παραμύθια και με συνθετική ορατή αναφορά στους μυστηριακούς συνθετικούς άξονες της ζωγραφικής της αναγέννησης, ο νέος εικαστικός θέτει εκ νέου στον θεατή αλλά και στον ίδιο τον εαυτό του κάποια από τα αέναα αυτά ζωτικά για την ύπαρξη ερωτήματα.

17 ζωγραφικές ιστορίες μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, στιλπνής σχεδιαστικής καθαρότητας και μικτής τεχνικής με βασικό υλικό το εύθραυστο και εύπλαστο κάρβουνο που αναδύεται ποιοτικά και σχεδιαστικά μέσα από την τυχαιότητα και το λαμπερό, πλακάτο ακρυλικό χρώμα που δημιουργεί έντονα αντιφατικό περιβάλλον στο χαρτί, προτείνουν το ανθρώπινο σώμα ως εργαλείο πνευματικής και ενστικτώδους ταυτόχρονα αναζήτησης.

Άλλοτε με την μορφή παιδιού σε προστατευτικό ρόλο ενήλικα που ιχνηλατεί το μέλλον και άλλοτε με την μορφή ευάλωτου ηλικιωμένου σε ρόλο παιδιού που βαδίζει στη λήθη, η κυρίαρχη, κεντρική φιγούρα της σύνθεσης εμπλέκεται σε ποικίλες βιωματικές απεικονίσεις στιγμών-καταστάσεων ενός απομακρυσμένου παρόντος ή μιας ανοίκειας μνήμης.

Ευλαβικά στατικές, προσευχόμενες, ίσως, σιωπηλά σε έναν δυνητικά υπαρκτό θεό, κι άλλοτε αναποφάσιστα μετέωρες μεταξύ κίνησης και ακινησίας, οι σύνθετου χρόνου φιγούρες του Έσσλιν αλλάζουν ρόλους και αναζητούν τις ριζωμένες μνήμες τους, ενώ άλλες φορές διχάζονται ανάμεσα στην κοινωνικά αποδεκτή ζωή τους και τα ταραχώδη παρορμητικά τους ένστικτα. Προτείνοντας ενδεχομένως στον θεατή, μια αέναη και παράδοξη διαδρομή προς την απόκρυφη επιθυμία για ευτυχία.

Στη μέση πλέον ενός κύκλου ζωής, όπου η απώλεια του πατέρα εφάπτεται σχεδόν με τη δική του άνευ όρων αποδοχή του ρόλου της πατρότητας, ο Κωνσταντίνος Έσσλιν με την έκθεση «One», επιχειρεί εντέλει να δημιουργήσει μια ανοιχτή σε όλους πλατφόρμα έρευνας της ανθρώπινης φύσης, των σχέσεων και όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που καθιστούν το ξένο και διαφορετικό του καθενός μας ένα.