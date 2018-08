LIKE US ON FACEBOOK

Εσύ ακόμα να κλείσεις εισιτήρια για το 10ο Street Mode Festival; Γιατί εμείς είδαμε τους καλλιτέχνες που θα παρευρεθούν και μπήκαμε σε Street Mode: ON!

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδας επιστρέφει για 10η επετειακή χρονιά, στην πιο ολοκληρωμένη μορφή του, με πάνω από 100 συναυλίες και όλες τις δράσεις της street κουλτούρας, συνιστώντας την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία της χρονιάς!

To Street Mode είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και αθλητισμού, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 2009. Το 2017 (στην 9 η έκδοσή του) συγκέντρωσε πάνω από 40.000 επισκέπτες, σε ένα πολυήμερο πρόγραμμα που περιλάμβανε συναυλίες σε 5 παράλληλες σκηνές, μουσικούς διαγωνισμούς και street δραστηριότητες, και φέτος επιστρέφει, δυνατότερο από ποτέ, σε μία διοργάνωση που θα διαρκέσει – για πρώτη φορά– 4 ημέρες από την Πέμπτη 30 Αυγούστου μέχρι την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου και με ένα ακόμη stage (σύνολο 6).

Μπες σε Street Mode και απόλαυσε ζωντανές εμφανίσεις από τα σπουδαιότερα ονόματα της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής, DJ sets, shows και διαγωνισμούς graffiti, street art, breaking, street dance, parkour, freerunning, skateboarding, longboarding, μουσικούς διαγωνισμούς και πολλά ακόμη!

Αναλυτικά τα events για το 10ο Street Mode Festival:

Την Πέμπτη 30/8: New Model Army • Dub Inc • Yawning Man • The Herbaliser soundsystem • Γιάννης Αγγελάκας & 100°C • 1000mods • Bad Movies • Sleepin Pillow • Koza Mostra • Κακό Συναπάντημα • Social Waste • Εισβολέας & The Tedds • Τζαμάλ • Χι Ταφ Πι • Twinsanity • Zoro & Buzz • Fer De Lance • Μέμφις • Jaw Bones • Imitate Your Mother • Coretheband • Overpower • 4Questions • Folk ‘n’ Roll

Την Παρασκευή 31/8: Phil Campbell & The Bastard Sons • Therapy? • Dog Eat Dog • Monkey3 • Jaya The Cat • Villagers of Ioannina City • Vodka Juniors • Naxatras • Doll Skin • Too Many T's • Ταφ Λάθος • Baildsa • Blend Mishkin & Roots Evolution • Λοco

Musik • Άλλος Κόσμος • Wish Upon A Star • Repetitor • Beggars • Balothizer • The Last Drive (unplugged) *** Red Bull Music presents: Dope D.O.D. • 12ος Πίθηκος • Love Itoya • RNS • Νέγρος Του Μοριά • Kareem Kalokoh • Pony Licks

Το Σάββατο 1/9: Electric Six • The Real McKenzies • The Godfathers • Shahmen • Samsara Blues Experiment • Παύλος Παυλίδης & B-

movies • Panx Romana • Planet Of Zeus • The Great Malarkey • Fundracar • Ευθύμης • Μιθριδάτης • Prince XXIII & WMND • N.O.E. • Φι Βήτα Σίγμα • Solmeister • 63 High • Θραξ Πανκc • Roundlights • Deaf Radio • Replicunts • Bazooka • Kalamata • Κροταλίας • Therapy? (unplugged)

Την Κυριακή 2/9: Marky Ramone's Blitzkrieg • Talco • Ocean Wisdom • Stoned Jesus • Lionize • Locomondo • Μωρά στη Φωτιά • The

Last Drive • Nightstalker • Αρνάκια • Coyote’s Arrow • Βέβηλος • Άγνωστος Χειμώνας • Iratus • Bloody Hawk • SKG’s Dub Alliance • Bunta Planedo • Skiller Oldschool Rednex • Πάνος Φραγκιαδάκης • Puta Volcano • Roadkillsoda • Conquering Lion • Void Droid

Τα SIDE MUSIC EVENTS: #NBT Music Contest (31/8) • THHF Battles (2/9) • Gimme Shelter Film Festival (2/9)

After Parties: Pony Licks (30/8) • Cult Battles (1/9)

Special DJ sets: Junior SP (30/8) • Mix Dojo (30/8) • Asterix (31/8) • DJ Cron (31/8) • Μαρίνα Στίχοιμα (1/9) • Radio Nowhere (1/9) • Gyft Punk (2/9)

Τι 4ήμερο PARKOUR FREE RUNNING JAM:

Το μοναδικό Πανελλήνιο parkour contest επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά! Ανανεωμένο, τετραήμερο, με ισάριθμους διαγωνισμούς και πολλά έπαθλα και δώρα για τους νικητές: Speed Contest και Freestyle Contest, σε

δύο κατηγορίες, για άνω των 18 ετών και για κάτω των 18 ετών.

Μία ενέργεια της ακαδημίας Natural Movement Parkour & Climbing academy. Παρουσιάζει και συντονίζει ο προπονητής Parkour Δημήτρης Καϊμακάμης.

Οι δηλώσεις και οι οδηγίες συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους αθλητές είναι διαθέσιμες στην ιστoσελίδα www.streetmode.gr. Για τους ανήλικους θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπεύθυνη δήλωση από γονέα. Προθεσμία υποβολής: Έως τις 15 Αυγούστου 2018.

Το Σαββάτο 1/9: FEMALE 1 VS 1 ALL STYLE BATTLE

O πρώτος διαγωνισμός χορού μεταξύ γυναικών (Female Battle) επιστρέφει στο Street Mode Festival. Οι 16 καλύτερες χορεύτριες κάθε είδους (all style) μάχονται για τον τίτλο της κορυφαίας της χρονιάς!

Μία ενέργεια του Hip Hop International Greece. Παρουσιάζουν οι: Γεωργία Jo και ο Bboy SaSpens.

► Προκριματικά: 17:00 | Puma Stage

► Τελικός: 21:30 | Puma Stage

Την Κυριακή 2/9: 1 VS 1 B-BOY BATTLE

Όπως κάθε χρόνο από το 2010, οι 16 καλύτεροι χορευτές breaking της Ελλάδας (B-Boys) μάχονται για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς! Το μακροβιότερο B-Boy Battle της Ελλάδας δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα του Street Mode Festival.

Μία ενέργεια του Battle Of The Year Balkans. Παρουσιάζουν οι: Απόστολος Αριστείδου και Bboy SaSpens.

► Προκριματικά: 17:00 | Puma Stage

► Τελικός: 21:30 | Puma Stage

Την Πέμπτη 30/8 – Κυριακή 2/9: STREET DANCE SPECIAL SHOWS

Μη χάσετε τα καλύτερα special shows, από τις 10 καλύτερες ομάδες χορού της Ελλάδας! Red Βull Stage & Puma Stage

GRAFFITI / STREET ART JAM:

Tο μεγαλύτερο και μακροβιότερο (10 χρόνια στην σειρά) graffiti / street art festival της χώρας πηγαίνει πίσω στις ρίζες του graffiti, και παρουσιάζει μία παραγωγή με lettering – style, δηλαδή ένα ενιαίο κομμάτι με γράμματα και χαρακτήρες!

Συμμετέχουν οι καλύτεροι Έλληνες καλλιτέχνες, ενώ φέτος είναι καλεσμένοι και τρεις από το εξωτερικό, τρεις πολύ σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του graffiti / street art .

Θα είναι οι:

Trus: Μέλος του θρυλικού BAD Crew από το Βερολίνο, γνωστός κυρίως για το στυλ του στα γράμματα, και την μεγάλη δράση του στα τρένα της Γερμανίας αλλά και όλης της Ευρώπης!

Sany: Γνωστή για το ντοκιμαντέρ της σχετικά με το γυναικείο graffiti “Girl Power”, το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Street Mode Festival, η Τσέχα Sany έχει δημιουργήσει ήδη μία παγκόσμια φήμη γύρω από το όνομα της και είναι το πρόσωπο μεγάλης εταιρίας αθλητικών ειδών! Πριν την προβολή της ταινίας της θα μιλήσει για το γυναικείο φύλο στον χώρο του graffiti και της street art, και θα απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την δράση της.

Marcos Cabrera: O διάσημος Ισπανός illustrator, έχοντας ρίζες στο graffiti και την street art, είναι γνωστός για τα σχέδια του σε t-shirts, skateboards και snowboards μεγάλων εταιριών καθώς και για τις δουλειές του σε φεστιβάλ όπως το Ressurection αλλά και το δικό μας Street Mode Festival!

Την Παρασκευή 31/8: #NBT (NEXT BIG THING) MUSIC CONTEST

Το #NBT (Next Big Thing) Music Contest απευθύνεται σε συγκροτήματα αλλά και solo καλλιτέχνες όλων των ειδών, με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή τους στο ευρύ κοινό. Οι νικητές κερδίζουν μία θέση στο line-up του Street Mode Festival 2019, πακέτα προβολής και διαφήμισης από την Access in Music, Τ-shirts με το λογότυπο τους από την One Two Six Merchandise αλλά και συνεντεύξεις και airplay στον 1055Rock!

Οι ενδιαφερόμενοι δήλωσαν συμμετοχή στέλνοντας “#NBT”, όνομα artist/group, στοιχεία επικοινωνίας και ένα YouTube link στο [email protected]

Εσύ μπορείς να ψηφίσεις ποιους θέλεις να δεις στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί ζωντανά την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, σε ένα από τα κλειστά stages του Street Mode Festival, στο https://poll.app.do/nbt2018 . Οι οκτώ πρώτοι του poll θα είναι οι τελικοί συμμετέχοντες.

Την Κυριακή 2/9: THHF (TAKING HIP HOP FORWARD)

Tο THHF μπαίνει σε Street Mode, η μάχη αρχίζει, και η θερμοκρασία ανεβαίνει! Το ιστορικό THHF επιστρέφει την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, από τις 16:00 το μεσημέρι ως τις 20:00 το βράδυ, και σε συνεργασία με το Street Mode Festival, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο αποκλειστικά στην κουλτούρα του Hip Hop, με τα πιο καυτά battles και την προβολή του “Girl Power” του πρώτου ντοκιμαντέρ για το γυναικείο graffiti & street art!

Χώνεις rap ή φτιάχνεις beats; Δήλωσε συμμετοχή στα MC Battle & Beat Making Battle αντίστοιχα, στέλνοντας όνομα artist, ηλικία και τηλέφωνο στο [email protected]

Το e-mail σου πρέπει επίσης να περιλαμβάνει: Για το MC Battle: Bίντεο με το ραπ σου (μέσω Sendspace, Wetransfer ή απλώς link από το Youtube), freestyle ή κουπλέ, χωρίς beat (acapella) σε 16 μπάρες. Για το Beat Making Battle: Δύο δικά σου beats σε MP3. Καλή επιτυχία!

Μετά την προβολή της ταινίας “Girl Power” η δημιουργός και graffiti artist SANY θα μιλήσει για το γυναικείο φύλο στον χώρο της street art, και θα απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την δράση της.

Curated by Zoltan Tribe.

► 16:00-20:00 | Red Bull Stage

Info:

Οι τιμές των εισιτηρίων:

• 4ήμερο: 30€ (μέχρι εξαντλήσεως)

• 3ήμερο: 24€ (μέχρι εξαντλήσεως)

• 2ήμερο: 20€ (μέχρι εξαντλήσεως)

• 1ήμερο: 10€ (περιορισμένη διάθεση)

Η προπώληση θα πραγματοποιείται μέσω viva.gr, στα καταστήματα: Public, Seven Spots & Media Markt, αλλά και τoπικά στα συνεργαζόμενα σημεία: Ticket House Thessaloniki, Stereodisc Record Shop, The Nephilim Metal Musicstore, Tattooligans, Nico Tattoo, Vida Pirata Tattoo, Stay Hybrid Youth Hostel, Λωτός / Lotus Record Store, Café-Bar Διώροφον, Fragile – Στην Ταράτσα, Καφέ Νίκης 35, Stones Rock Bar, Rover Bar (από τις 20 Αυγούστου και μετά), Snuff (Λάρισα), Syd Records (Αθήνα), Reload Stores (Αθήνα), Viva Kiosks (Σύνταγμα & Τεχνόπολις / Αθήνα), Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης (Αθήνα).

Ιστοσελίδα: www.streetmode.gr

Facebook: www.facebook.com/streetmodefestival

Facebook event 2018: www.facebook.com/events/232529140652420

Instagram: www.instagram.com/street_mode_festival

YouTube: www.youtube.com/streetmodeGR

