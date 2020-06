«Ερωτευμένος Σωκράτης»: Μια ανατρεπτική βιογραφία απ’ τον Αρμάν ντ’Ανγκούρ

LIKE US ON FACEBOOK

«Ερωτευμένος Σωκράτης»: Όλοι γνωρίζουμε τον Σωκράτη, αλλά υπάρχει ένα μυστήριο: Τι έκανε τον νεαρό Σωκράτη φιλόσοφο; Τι τον οδήγησε να αναζητήσει με τόση επιμονή, θυσιάζοντας την κοινωνική αποδοχή και στο τέλος την ίδια τη ζωή του, έναν νέο τρόπο σκέψης και σύλληψης της ανθρώπινης ύπαρξης; Μια ανατρεπτική βιογραφία απ’ τον Αρμάν ντ’Ανγκούρ που δείχνει πώς ο έρωτας τον διαμόρφωσε στον φιλόσοφο που προοριζόταν να γίνει.

Alert! Διαγωνισμός! Μπορείτε να διεκδικήσετε δύο αντίτυπα του βιβλίου «Ερωτευμένος Σωκράτης» μέσα απ’ τη σελίδα του iPop.gr στο Facebook και μέσα από το account του iPop στο Instagram. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσα απ’ τα social media του iPop.gr την Παρασκευή.

Η υπόθεση του βιβλίου “Ερωτευμένος Σωκράτης”

Όλοι γνωρίζουμε τον Σωκράτη, τον φιλόσοφο που θεμελίωσε τη δυτική σκέψη και του οποίου η θανατική καταδίκη σήμανε το τέλος του αθηναϊκού Χρυσού Αιώνα. Η εικόνα μας γι’ αυτόν προέρχεται κυρίως από τον Πλάτωνα και τον Ξενοφώντα – άνδρες που τον συναναστράφηκαν όταν πια ήταν πενηντάρης και γνωστή φυσιογνωμία της Αθήνας.

Στην καρδιά της ιστορίας του, όμως, υπάρχει ένα μυστήριο: Τι έκανε τον νεαρό Σωκράτη φιλόσοφο; Τι τον οδήγησε να αναζητήσει με τόση επιμονή, θυσιάζοντας την κοινωνική αποδοχή και στο τέλος την ίδια τη ζωή του, έναν νέο τρόπο σκέψης και σύλληψης της ανθρώπινης ύπαρξης;

Σε αυτή την ανατρεπτική βιογραφία, ο Αρμάν ντ’Ανγκούρ διερευνά τα πάθη και τα κίνητρα του νεαρού Σωκράτη, καταδεικνύοντας πώς ο έρωτας τον διαμόρφωσε στον φιλόσοφο που προοριζόταν να γίνει.

Σκιαγραφεί έναν Σωκράτη που δεν έχουμε ξαναδεί: ηρωικό πολεμιστή, αθλητικό παλαιστή και χορευτή – και παθιασμένο εραστή. Και αποκαλύπτει ποια ήταν η γυναίκα που ο ίδιος ισχυριζόταν ότι τον ενέπνευσε να αναπτύξει τις ιδέες που αιχμαλωτίζουν τη σκέψη μας εδώ και 2.500 χρόνια.

Λίγα λόγια για τον Αρμάν ντ’Ανγκούρ

Ο Αρμάν ντ’ Ανγκούρ είναι Βρετανός ακαδημαϊκός και τσελίστας, καθηγητής κλασικών σπουδών στο Jesus College της Οξφόρδης από το 2000. Έχει κάνει έρευνα και δημοσιεύσεις σε πολλούς τομείς των αρχαιοελληνικών σπουδών, όπως η μουσική, η ποίηση και ο νεοτερισμός στην αρχαία Ελλάδα, θέμα της μονογραφίας του The Greeks and the New: Novelty in Ancient Greek Imagination and Experience . Έχει μελετήσει ιδιαίτερα την αρχαία ελληνική μουσική με υποτροφία της Βρετανικής Ακαδημίας και έχει εκδώσει μαζί με τον Τομ Φίλιπς το έργο Music, Text and Culture in Ancient Greece.