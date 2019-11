Έχεις μια εβδομάδα να φτάσεις στο Βερολίνο με μόνο σου νόμισμα κουτάκια Red Bull! Θα τα καταφέρεις;

LIKE US ON FACEBOOK

Τι θα σκεφτόσουν αν σου έλεγαν ότι εσύ, μαζί με δυο κολλητούς σου, θα ξεκινήσεις ένα ταξίδι στην Ευρώπη, με τελικό προορισμό το Βερολίνο και έχοντας κουτάκια Red Bull σαν το μόνο μέσο συναλλαγής; Τρελό; Ίσως! Αλλά αυτό είναι το Red Bull Can You Make It?.

Οι αιτήσεις για τον παγκόσμιο διαγωνισμό Red Bull Can You Make It? 2020, μόλις άνοιξαν. Μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου του 2020, το Red Bull Can You Make It?, καλεί τους πιο δημιουργικούς και πιο τολμηρούς φοιτητές όλου του κόσμου να αδράξουν την ευκαιρία και να δηλώσουν συμμετοχή στο απόλυτο ταξίδι περιπέτειας που θα γίνει τον Απρίλιο του 2020. Οι συμμετέχοντες, σε ομάδες των τριών, θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους από ένα σημείο εκκίνησης στην Ευρώπη και θα ταξιδέψουν 7 μέρες για να φτάσουν στο Βερολίνο, χρησιμοποιώντας ως μοναδικό μέσο συναλλαγής κουτάκια Red Bull.

Δήλωσε συμμετοχή στο Red Bull Can You Make It? μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020:

Βήμα 1: Φτιάξε μια ομάδα που θα αποτελείται από τρεις φίλους. Θα πρέπει όλοι όμως να είναι φοιτητές σε Πανεπιστήμιο και να είναι εγγεγραμμένοι σε τρέχον εξάμηνο.

Βήμα 2: Δημιούργησε ένα βίντεο διάρκειας έως ενός λεπτού που να εξηγεί γιατί η ομάδα σου θα πρέπει να επιλεγεί και να προβληθεί στο https://canyoumakeit.redbull.com/el-gr . Στο video, θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορείς να μοιραστείς που θα κάνει την ομάδα σου να ξεχωρίσει. Μήπως ξέρεις να λύνεις ένα μαθηματικό whiz; Μήπως μιλάς μια σπάνια ξένη γλώσσα ή έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο ταλέντο ή δεξιοτεχνία σε κάτι σπάνιο; Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να κάνουν την ομάδα σου να ξεχωρίσει και να επιλεγεί για να κυριαρχήσει στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας ως μοναδικό μέσο συναλλαγής κουτάκια Red Bull.

Βήμα 3: Συγκέντρωσε την υποστήριξη των φίλων σου, της οικογένειάς σου και του παγκόσμιου δικτύου καθώς μόνο οι ομάδες που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους από κάθε χώρα θα ξεχωρίσουν στους φιναλίστ! Μετά τη λήξη της περιόδου που γίνεται η ψηφοφορία, μια ομάδα κριτών θα επιλέξει τους νικητές και στη συνέχεια από τους νικητές, θα επιλεγούν οι κορυφαίοι φιναλίστ. Οι ομάδες των φιναλίστ θα πετάξουν σε ένα από τα πέντε σημεία εκκίνησης στην Ευρώπη για θα ξεκινήσουν την περιπέτεια τους.

Η επιλεγμένη ομάδα κριτών, στις 9 Μαρτίου 2020, θα ανακοινώσει τους πιο τολμηρούς υποψήφιους από όλο τον κόσμο.

Στις 21 Απριλίου 2020 ξεκινάει το ταξίδι.

Οι 200 ​​ομάδες που θα έχουν επιλεγεί από περίπου 60 χώρες του κόσμου, θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε ένα από τα πέντε σημεία εκκίνησης στην Ευρώπη: το Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη, τη Βουδαπέστη, την Κοπεγχάγη και το Μιλάνο. Κάθε ομάδα θα αφήσει εκεί μετρητά, πιστωτικές κάρτες και προσωπικά τηλέφωνα και θα έχει μια εβδομάδα για να φτάσει στο Βερολίνο που είναι ο φετινός προορισμός του τερματισμού! Οι φοιτητές θα προμηθεύονται κουτάκια Red Bull, τα οποία θα χρησιμοποιούν ως το μοναδικό μέσο συναλλαγής για όλα όσα θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, όπως για παράδειγμα, το φαγητό τους, το μέρος που θα διαμένουν, τη μεταφορά τους στην επόμενη τοποθεσία και ό,τι άλλο θα χρειαστούν στο περιπετειώδες ταξίδι τους.

Οι επιλεγμένες ομάδες θα πρέπει να δημιουργήσουν τη δική τους διαδρομή. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να επισκεφτούν τα Checkpoints που έχουν οριστεί σε διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις (εκεί θα υπάρχουν Body & Mind Challenges) και να ολοκληρώσουν όσες περισσότερες δοκιμασίες μπορούν στην Adventure List τους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο για τους (χωρίς αμφιβολία) παθιασμένους οπαδούς τους στα κοινωνικά μέσα. Κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου τους ταξιδιού, οι ομάδες θα πρέπει να σταματήσουν σε τουλάχιστον έξι Checkpoints σημεία πριν φτάσουν στον σημείο τερματισμού που βρίσκεται στο Βερολίνο.

Ακόμα το σκέφτεσαι; Δες τι ανταλλαγές έκαναν οι Madames Mayhem, η Ελληνική ομάδα που δέχτηκε την πρόκληση στο διαγωνισμό της περσινής χρονιάς. «Καταφέραμε να ανταλλάξουμε κουτάκια Red Bull, για hitch hiking προς ένα ντέρμπι της Αγγλίας, για ένα canal cruise στο Άμστερνταμ, για να κοιμηθούμε σε ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες αλλά και να ανταλλάξουμε εισιτήρια τρένου από Γαλλία για Γερμανία.»

Λοιπόν, πώς μπορείς να ζήσεις και εσύ αυτήν την απόλυτη περιπέτεια;

Δες στο https://canyoumakeit.redbull.com/el-gr όλες τις λεπτομέρειες και φρόντισε να υποβάλεις την αίτησή σου μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου του 2020.