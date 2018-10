Απ’ το Λονδίνο στην…Ελλάδα το περίφημο e&o! | Photos

LIKE US ON FACEBOOK

Το e&o Athens στην Ελλάδα, το πιο φημισμένο pan-Asian εστιατόριο του Λονδίνου. Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα εστιατόρια που τα έχει όλα, τώρα θα μπορούμε να το απολαύσουμε και στην Ελλάδα!

Τα έμαθες τα νέα; Το e&o Athens στην Ελλάδα βρίσκεται στον όγδοο όροφο του Athens Marriott Hotel και μια επίσκεψή μας σίγουρα την αξίζει! Γιατί;

Το e&o, το φημισμένο pan-Asian εστιατόριο του Λονδίνου, μεταφέρει από τις 18 Οκτωβρίου τα εξαιρετικά fusion πιάτα του, τα συναρπαστικά του cocktail και τη ζωντανή του ατμόσφαιρα στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στον όγδοο όροφο του Athens Marriott Hotel, διαθέτοντας χώρους για γεύμα και δείπνο, μπαρ και πισίνα, καθώς και ένα συναρπαστικό playroom για ενήλικες επισκέπτες.

Όλα αυτά με την υπογραφή του Ομίλου Χανδρή και των Ricker Restaurants. Μάλιστα, στα επίσημα εγκαίνια του Athens Marriott Hotel πριν από λίγες μέρες οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να σχηματίσουν μια πρώτη εντύπωση για το εστιατόριο και να ξεναγηθούν στους χώρους του. To e&o είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα εστιατόρια του Λονδίνου στον χώρο της ασιατικής κουζίνας που μαγεύει το κοινό, όχι μόνο με τα ξεχωριστά fusion πιάτα του που είναι εμπνευσμένα από την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ταϋλάνδη, αλλά και με το πρωτοποριακό design του.

Food & Drink

Το φαγητό είναι καινοτόμο, αλλά απλό, με ενδιαφέρουσες γεύσεις και κάθε πιάτο υλοποιοείται με φρέσκες πρώτες ύλες από όλο τον κόσμο. Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν το φαγητό τους σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Αθήνας, καθώς το rooftop του Athens Marriott Hotel διαθέτει μοναδική θέα που βλέπει από τη θάλασσα μέχρι τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.

Μερικά από τα πιο δημοφιλή πιάτα του μενού είναι η σαλάτα με πάπια και καρπούζι, τα noodles με αστακό, οι γαρίδες tempura τυλιγμένες σε φύλλα hoba και η τραγανή πάπια με pancakes. Από τα επιδόρπια ξεχωρίζουν το λεμονόχορτο μπρουλέ και η γρανίτα από λίτσι. Το ceviche bar θα σερβίρει φρέσκο ceviche, ενώ στο Playroom martini bar και στο μπροστινό cocktail bar θα σερβίρονται ποτά, με μια μεγάλη ποικιλία από σάκε και βραβευμένα ιαπωνικά ουίσκι.

Design

Η εταιρεία Wimberly Ιnteriors έχει σχεδιάσει την οροφή με το τραχύ πολυτελές φινίρισμα, χρησιμοποιώντας φυσική ξυλεία και πέτρα. Ο όροφος διαθέτει πισίνα και playroom με επιτραπέζιο ποδόσφαιρο, shuffleboard και μπιλιάρδο, καθώς και ένα ευρηματικό photo booth. Θα φιλοξενούνται επίσης διάφορα events με DJs, και μια μεγάλη οθόνη για secret cinema, pop ups και προβολές.

Founders

Ο Όμιλος Χανδρή βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τουρισμού. Ο συνδυασμός αυτής της ξεχωριστής φιλοξενίας με τον κοσμοπολίτικο αέρα του ομίλου Marriott Hotels and Resorts, εγγυάται μια αξέχαστη εμπειρία. Ο Will Ricker είναι ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστιατορίων Ricker Restaurants και λειτουργεί μερικά από τα πιο καθιερωμένα εστιατόρια του Λονδίνου: το e&o στο Notting Hill, το Eight Over Eight στο Τσέλσι, το La Bodega Negra στο Σόχο και το Stoke House στη Βικτόρια.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τον Όμιλο Χανδρή, ο οποίος με την αξιοπιστία του στην Ελλάδα και την προώθηση του ελληνικού τουρισμού διεθνώς, επένδυσε 20.000.000 €, και μάλιστα σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, για την πλήρη ανακαίνιση του Athens Marriott Hotel. Το e&o Athens φιλοδοξούμε να είναι το στολίδι του ξενοδοχείου και να παρέχει ένα fine dining experience με τιμές προσιτές για όλους», δήλωσε ο Will Ricker.

Info! www.rickerrestaurants.com Πού; Athens Marriott Hotel (Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 385, Παλαιό Φάληρο, 17564, Αθήνα) Τηλέφωνο: (+30) 210 9471234 Ώρες λειτουργίας εστιατορίου: Δευτ. 18:00-00:00, Τρ. & Τετ. 12:00-00:00, Πεμ., Παρ. & Σαβ. 12:00-02:00, Κυρ. 12:30-19:30 Ώρες λειτουργίας playroom: Πεμ., Παρ. & Σαβ. 12:00-02:00, Κυρ. 12:30-19:30 Website Instagram Facebook

Λίγα λόγια για τον Όμιλο Χανδρή και το Athens Marriott Hotel

Ο όμιλος Χανδρή πιστός τόσα χρόνια στις αξίες της ελληνικής φιλοξενίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες που κάνουν πάντα τη διαφορά, συνδυάζει άψογα την ποιότητα και τον μοναδικό κοσμοπολίτικο και jet-set διεθνή χαρακτήρα της αλυσίδας των ξενοδοχείων Marriott, υποσχόμενος πάντα αξέχαστη διαμονή.

Το Athens Marriott Hotel ανακαινίστηκε πλήρως ώστε να δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό, νέο ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση των 366 υπνοδωματίων και σουιτών, των συνεδριακών και των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και πλήρης αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής του.

Τα υπνοδωμάτια διαθέτουν ξύλινα δάπεδα και μαρμάρινα μπάνια, καθώς και έπιπλα και υφάσματα με την υπογραφή διάσημων σχεδιαστών, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρικές παροχές και σημεία φόρτισης κινητών συσκευών.

Οι χώροι εκδηλώσεων απολαμβάνουν άπλετο φυσικό φως, είναι όμορφα σχεδιασμένοι και διαθέτουν πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό. Μια ευρύχωρη αίθουσα είναι επίσης διαθέσιμη για την προετοιμασία των συνεδριάσεων, καθώς και για στιγμές χαλάρωσης μεταξύ των επαγγελματικών συναντήσεων.

Το επίπεδο του lobby εκτείνεται σ’ έναν όμορφο υπαίθριο χώρο όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δροσερά cocktail, υπέροχα σνάκ και πιάτα βασισμένα στις μεσογειακές γεύσεις. Διαθέτει επίσης τη μεγαλοπρεπή αίθουσα Aegean Sea, το ιδιαίτερο M Lounge για VIP επισκέπτες, το επιβλητικό μπαρ Great Room που αποτελεί τον πυρήνα του ίδιου του lobby και το εκπληκτικό εστιατόριο Made in Athens με μεσογειακές επιλογές από το πρωί έως αργά το βράδυ.