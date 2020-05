41 ελληνικές StartUp εταιρείες και 350 υποψήφιοι στο μεγαλύτερο διαπανεπιστημιακό StartUp Career Day στην Ελλάδα!

LIKE US ON FACEBOOK

Το CollegeLink, η μεγαλύτερη recruiting πλατφόρμα στην Ελλάδα με ειδίκευση σε entry level θέσεις εργασίας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) διοργάνωσαν την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 το StartUp Career Day στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων (Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη). Τη μεγαλύτερη διαπανεπιστημιακή συνάντηση 41 επιτυχημένων ελληνικών StartUp εταιρειών με περισσότερους από 350 υποψηφίους που θα αποτελέσουν τη νέα γενιά των στελεχών τους.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 350 φοιτητές και απόφοιτοι των τριών κορυφαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας:

Πραγματοποίησαν τις πιο εποικοδομητικές συναντήσεις, αντάλλαξαν απόψεις και βιογραφικά με 41 επιτυχημένες ελληνικές StartUp εταιρείες που αναζητούσαν τους επόμενους συνεργάτες τους.

Δέχτηκαν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα σύνταξης του βιογραφικού τους σημειώματος από εξειδικευμένους συμβούλους των εταιρειών CollegeLink και Career in Progress

Συνάντησαν εκπροσώπους από φοιτητικούς οργανισμούς ( ThinkBiz , Job Fair Athens , TedxAuAthens και TedxAUEB ) και ενημερώθηκαν για το έργο και τις ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας σε αυτούς .

Ήπιαν την πιο δροσιστική λεμονάδα από τα Flocafe και γεύτηκαν τα λαχταριστά γεύματα του Everest.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του StartUp Career Day οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν και τις παράλληλες δράσεις της εκδήλωσης. Πιο συγκεκριμένα, εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές διαπραγμάτευσης και πειθούς από τους master των πωλήσεων Γιώργο Τσεκούρα, Γιώργο Κούρτη και Δημήτρη Καλαβάση από την RoadCube. Κατάφεραν να απελευθερωθούν, να συνεργαστούν και να καλλιεργήσουν το ομαδικό τους πνεύμα με τη βοήθεια της Ιουλίας Δεσποινούδη (Business Consultant & Trainer at Fitland.gr). Ενώ, ταυτόχρονα γνώρισαν από κοντά τον μαγικό κόσμο των StartUp εταιρειών μέσα από τα μάτια έμπειρων στελεχών και εξειδικευμένων επαγγελματιών όπως ο Σπύρος Αρσένης (NBG Business Seeds Manager | Startup Ecosystem Strategist), ο Γιάννης Καλογήρου (Scientific Director at Innovation and Entrepreneurship Unit, NTUA), ο Κωνσταντίνος Μαρκάκης (Talent Acquisition Specialist, Blueground), η Εβίτα Σολωμού (Country Manager, Doctoranytime), ο Κώστας Καραμίτας (R&D Engineer, Accusonus), ο Γιώργος Παπαδάκης (Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ο Ανδρέας Μπατσής (Digital Strategist, Linked Business), η Θεοδώρα Αισώπου (Director, People and Culture, OKTO), ο Σωκράτης Χαρίσης (Co Founder, Quintessential), ο Δημήτρης Καλαβάσης (CEO, RoadCube Inc) και την συμμετοχή τους στα panels “StartUp Culture in Greece”, “The StartUp Experience VS The Corporate World”, & “Σημασία των Startups στην Ελληνική οικονομία και νέες προκλήσεις ενόψει industry 4.0.”

