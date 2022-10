Επιστρέφουν στη χώρα μας και θα γίνει χαμός! 4 χρόνια μετά τις sold out συναυλίες τους, οι Florence and the Machine στην Αθήνα σε μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη!

Η Florence Welch, ή αλλιώς η ποπ ιέρεια του σήμερα, θα βρεθεί στη σκηνή του Ejekt Festival 2023 το καλοκαίρι του 2023, στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Dance Fever Tour!

Η Βρετανίδα star από το 2007 ως σήμερα έχει καταφέρει ν’ αγαπηθεί απ’ το κοινό, διατηρώντας ένα στοιχείο απ’ τους θρύλους της ροκ και μια φωνή που μαγεύει.



Δίνουμε όλοι ραντεβού την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023 στην Πλατεία Νερού για να απολαύσουμε live τα “Dog Days Are Over”, “Shake It Out”, “You’ve Got The Love”, “Sweet Nothing”, “Hunger”, “What Kind Of Man”, “My Love” κι όλα τα αγαπημένα μας κομμάτια της rock και soul μπάντας.

Η εμφάνισή των Florence and The Machine στο EJEKT Festival 2023 θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της περιοδείας όπου παρουσιάζουν το ομώνυμο album που κυκλοφόρησε τον Μάιο, καθώς και όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Το group συνολικά έχει κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ:

Lungs (2009)

Ceremonials (2011)

How Big, How Blue, How Beautiful (2015)

High as Hope (2018)

Dance Fever (2022)

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 12.00 το μεσημέρι.

53 ευρώ (early bird), 56 ευρώ (Β φάση)

VIP 125 ευρώ (early bird)

Αν κι εσύ την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει στην Αθήνα ήθελες να πας και δεν είχες προλάβει εισιτήριο, σου προτείνουμε να βάλεις ειδοποίηση για να κλείσεις αυτή τη φορά από νωρίς τη θέση σου!

