Εντυπωσιακοί κεραυνοί, ακραία κλιματικά φαινόμενα, μοναδικά θεάματα με πάγο και υπέροχες σκηνές από τον ήλιο είναι μεταξύ των εντυπωσιακών εικόνων που προκρίθηκαν στον διαγωνισμό Weather Photographer of the Year 2022. Μπορεί τα έντονα καιρικά φαινόμενα να δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα, ο φωτογραφικός φακός, όμως, μπορεί να αποθανατίσει και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές.

Οι 22 εικόνες, μερικές από τις οποίες μπορείς να δεις παρακάτω, ώστε να πάρεις μία μικρή γεύση, παρουσιάζουν μερικές από τις πιο καλλιτεχνικές στιγμές της φύσης. Αυτή είναι η 7η έκδοση του διαγωνισμού που διοργανώνει η Royal Meteorological Society στη Βρετανία.

«Αυτές οι φωτογραφίες, είτε τραβηγμένες σε DSLR είτε με κινητό, αντιπροσώπευαν την κοινή παγκόσμια εκτίμηση για την ομορφιά του καιρού και την απόλυτη δημιουργικότητα αυτής της αναπτυσσόμενης κοινότητας», δήλωσε ο Jesse Ferrell, ανώτερος συντάκτης καιρού στο AccuWeather, τον πάροχο μετεωρολογικών προβλέψεων που χορηγεί τον διαγωνισμό, στο δελτίο τύπου.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό φωτογραφίας ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες. Οι φιναλίστ αυτής της χρονιάς επελέγησαν και η ψηφοφορία του κοινού θα είναι ανοιχτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Ανάμεσα στους διεκδικητές των βραβείων είναι φωτογράφοι που με τον φακό τους κατέγραψαν τρομακτικούς κεραυνούς, εντυπωσιακά ουράνια τόξα, θηριώδη κύματα, τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων αλλά και την «τέχνη» που δημιουργεί το ψύχος σε καταρράκτες και ποτάμια.

«Πάντα με εκπλήσσει κάτι καινούργιο, κάτι που δεν έχω ξαναδεί ή μια νέα οπτική γωνία που αναζωπυρώνει το πάθος μου να συζητώ για τον καιρό», δήλωσε η Liz Bentley, διευθύνουσα σύμβουλος του Royal Meteorological Society.

«Καθώς ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί τα τελευταία επτά χρόνια, μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου μπορούν να ειπωθούν περισσότερες ιστορίες για το μεγαλείο και το δέος του καιρού στον κόσμο και να γίνουν οι άνθρωποι μάρτυρες σκηνών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στις ενέργειες για αλλαγή», πρόσθεσε.

Οι νικητές και οι επιλαχόντες του Weather Photographer of the Year και Young Weather Photographer of the Year, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού, θα αποκαλυφθούν στις 6 Οκτωβρίου. Παρακάτω μπορείς να πάρεις μία μικρή γεύση!

Weather Photographer of the Year 2022: Οι φωτογραφίες των φιναλίστ

Rossi Fang Aung Chan Thar Brendan Conway Andrew McCaren

Sara Jazbar Carlos Castillejo Balsera Luo Xing Shibasish Saha

Barun Rajgaria Jamie Russell Krzysztof Tollas Betel Tibebu

Emili Vilamala Benito Enric Navarrete Bachs Felipe Martin Menzella Vince Campbell

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News