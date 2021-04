Aπό τότε που η Meghan και ο Harry ανακοίνωσαν την απόφασή τους να αποχωρήσουν απ’ τα βασιλικά τους καθήκοντα, παρακολουθούμε όλοι μια ίντριγκα στη βασιλική οικογένεια να εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο τις ταινίες παρά την πραγματικότητα.

Κι όμως, όλα αυτά συμβαίνουν στα αλήθεια. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι οι σειρές και οι ταινίες επηρεάζονται (και) από πραγματικά γεγονότα. Το Crown όχι απλώς είναι επηρεασμένο από γεγονότα της αληθινής ζωής, αλλά βασίζεται σε αυτά. Και όσοι το έχουν παρακολουθήσει και έχουν μπει στα άδυτα της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας, δεν απορούν με τα όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο χρόνο.

Eκτός απ’ το βιβλίο “Finding Freedom- Βρίσκοντας την Ελευθερία”, που αποτελεί μια βιογραφία των Sussexes, βρήκαμε 5 ακόμα βιβλία για τη βασιλική οικογένεια που αξίζουν την προσοχή σου!

5 βιβλία για τη βασιλική οικογένεια που αξίζει να διαβάσεις

The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι γραμμένο απ’ την Angela Kelly, η οποία υπηρετεί τη Βασίλισσα Ελισάβετ πάνω από 25 χρόνια. Είναι στιλίστρια και φίλη της. Έχοντας την άδεια της Βασίλισσας, η ίδια έγραψε για το στιλ αλλά και για τη συνεργασία τους.

Diana: Her True Story – In Her Own Words

Μπορεί να χαρακτηριστεί άνετα ως ένα βιβλίο “βόμβα” με την υπογραφή του Andrew Morton. Είναι ένα προσωπικό, αλλά και δύσκολο πορτρέτο της βασιλικής ζωής, απ’ την πλευρά της Πριγκίπισσας Diana.

The Crown: The Official Companion

Αν έπιασες τον εαυτό σου να γκουγκλάρει σαν τρελός για τα βρεις το πλαίσιο και πληροφορίες γύρω απ΄ αυτά που έβλεπες στο The Crown, σου έχουμε το απόλυτο εγχειρίδιο! Αυτό το βιβλίο μας δείχνει το παρασκήνιο των γεγονότων που βλέπουμε στη σειρά.

A Year in the Life of a Duchess

Το συγκεκριμένο βιβλίο μας γυρίζει πίσω στην πρώτο χρόνο που η Kate Middleton μπήκε επίσημα στη βασιλική οικογένεια. Ο Ian Lloyd προσπαθεί να καταγράψει τον πρώτο χρόνο της Kate ως Δούκισσα του Cambridge και να εξηγήσει τι είναι αυτό που την κάνει τελικά τόσο δημοφιλή στον βρετανικό λαό, αλλά και στον Τύπο.

Ninety-Nine Glimpses of Princess Margaret

Αυτός ο συναρπαστικός απολογισμός της Πριγκίπισσας Μαργαρίτας συνδυάζει τη βιογραφία με φιλοσοφικές σκέψεις γύρω απ’ τη φήμη, τα δικαιώματα, την τέχνη, ενώ έρχεται σε αντίθεση με τις διαφορετικές αντιλήψεις του κοινού για τα δημόσια σκάνδαλα αυτής της προσωπικότητας.

