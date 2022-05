H HBO μόλις έβγαλε στη δημοσιότητα το Teaser Trailer του prequel του GoT «House of the Dragon» που θα βγει στις οθόνες στις 21 Αυγούστου 2022. Όλοι εμείς που αγαπήσαμε τη σειρά Game of Thrones λαχταράμε να δούμε κάτι σχετικό. Η νέα σειρά βασίζεται στο βιβλίο «Fire & Blood» του George R.R. Martin σε σκηνοθεσία των Ryan Condal και Miguel Sapochnik.

Λαχταρώντας για το prequel του GoT

Το «House of the Dragon» είναι βασισμένο στο βιβλίο του George R.R. Martin «Fire & Blood». 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, η σειρά που αποτελείται από 10 Επεισόδια, εξιστορεί την αρχή του τέλους του Οίκου Ταργκάρυεν, τα γεγονότα που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο των Ταργκάρυεν, γνωστό ως «Χορό των Δράκων».

Στην περίπτωση των Targaryens, η αργή πτώση τους αρχίζει σχεδόν 193 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, όταν ο βασιλιάς Viserys Targaryen σπάει έναν αιώνα παράδοσης ονομάζοντας την κόρη του Rhaenyra, κληρονόμο του Iron Throne. Αλλά όταν αργότερα ο Viserys αποκτά έναν γιο, η αυλή συγκλονίζεται. Η Rhaenyra διατηρεί την ιδιότητά της ως κληρονόμος του και οι σπόροι του διχασμού σπέρνουν τριβές σε όλο το βασίλειο».

Σύμφωνα με το Internet Movie Database, το House of The Dragon είναι η πιο αναμενόμενη πρωτότυπη τηλεοπτική σειρά του 2022 και αυτό είναι εντελώς κατανοητό αφού οι πιστοί φαν της σειράς αδημονούμε να δούμε οτιδήποτε σχετίζεται με τη σειρά Game of Thrones.

Αν δεν έχεις δει το GoT, να γιατί πρέπει να το δεις τώρα

Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ αρνητική στο να δω το Game of Thrones, όταν όλοι μιλούσαν γι’αυτό. Δεν ήθελα να δεσμευτώ και να δω μια σειρά που μιλούσαν οι πάντες γι’ αυτήν. Όταν όμως βγήκε η τελευταία σειρά και πλέον είχα διαθέσιμα όλα τα επεισόδια, κάθισα και είδα όλα μαζεμένα. Και το κόλλημα που έπαθα ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσα να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Λάτρεψα την ιστορία, τον John Snow, τα σκηνικά, την πλοκή.

Αν αρχίσεις τώρα είσαι τυχερός γιατί είναι διαθέσιμα όλα τα επεισόδια και δεν χρειάζεται να περιμένεις μια εβδομάδα για να δεις τι γίνεται παρακάτω και πίστεψέ με, μια βδομάδα είναι πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο ανάμεσα σε δύο επεισόδια του Game of Thrones. Θα μπορείς να μιλήσεις για τη σειρά με τους φίλους σου που την έχουν δει. Γιατί εγγυημένα αν ξεκινήσεις σήμερα να βλέπεις το GoT, τα πάντα θα περιστρέφονται γύρω από αυτό, είναι πολύ εθιστικό. Τα βραβεία Emmy που έχει αποσπάσει, το εκλεκτό καστ, οι viral ατάκες, είναι κάποια από τα στοιχεία που έχει και το κάνουν να ξεχωρίζουν. Οι χαρακτήρες βασικά είναι τόσο καλά πλασμένοι που δεν γίνεται να σε αφήσουν αδιάφορο.

Το Trailer του prequel του GoT άνοιξε την όρεξη σε όλους εμάς που μετράμε μέρες για να δούμε ξανά κάτι από αυτό…

