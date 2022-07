Σκηνοθεσία-εικαστική εγκατάσταση-σχεδιασμός κοστουμιών: Έφη Μπίρμπα Απόδοση – Δραματουργία: Άρης Σερβετάλης – Έφη Μπίρμπα Μουσική: Vangelino Currentzis Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιώργος Καρβέλας Καλλιτεχνική συνεργάτις: Βάσια Λύρη Sound design: Κώστας Μιχόπουλος Κινηματογράφιση-trailer: Make Your Own Films –Γρηγόρης Πανόπουλος Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καπλανίδης Υπεύθυνη περιοδείας: Νόρα Φαγά Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

you might also like