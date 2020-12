Το 2021 έρχεται σε λίγες μέρες, αφήνοντας πίσω του το δύσκολο 2020. Το Netflix τον Ιανουάριο υποδέχεται το νέο έτος με τις καλύτερες νέες κυκλοφορίες σειρών και ταινιών.

Το πολυαναμενόμενο Cobra Kai επιστρέφει με τον τρίτο κύκλο του, ενώ μέσα στον Ιανουάριο θα προβληθεί και η δεύτερη σεζόν της σειράς Bonding.

Άλλες αγαπημένες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ κάνουν πρεμιέρα, ενώ πολλά παιδικά shows θα είναι διαθέσιμα για τους μικρούς μας φίλους!

Πρωτότυπες σειρές του Netflix τον Ιανουάριο

Cobra Kai: Σεζόν 3 (έρχεται τον Ιανουάριο)

Cobra Kai: Season 3

Στην τρίτη σεζόν, η ψυχή του Βάλεϊ διακυβεύεται. Με τον Μιγκέλ σε κρίσιμη κατάσταση, ο Ντάνιελ αναζητά απαντήσεις, ο Τζόνι εξιλέωση ενώ ο Κριζ έχει το δικό του όραμα.

Λουπέν: Μέρος 1 (08/1/2021)

Lupin

Από τις περιπέτειες του Αρσέν Λουπέν, ο ευγενής λωποδύτης Ασάν Ντιόπ θέλει να πάρει εκδίκηση για τον πατέρα του για μια αδικία που προκάλεσε μια πλούσια οικογένεια.

Ρίβερντεϊλ: Σεζόν 5 (21/1/2021)

Riverdale: Season 5

Ο Άρτσι και η παρέα του επιστρέφουν για άλλη μια σεζόν αυτού του εφηβικού δράματος.

Snowpiercer: Σεζόν 2 (26/1/2021)

Snowpiercer: Season 2

Δεύτερη σεζόν του μεταποκαλυπτικού δράματος στο οποίο η Γη έχει παγώσει και οι τελευταίοι επιζώντες άνθρωποι ζουν σε ένα τεράστιο τρένο που κάνει τον γύρο του κόσμου.

Πάρε τον Μάνατζέρ μου: Σεζόν 4 (21/1/2021)

Call My Agent!: Season 4

Οι ατζέντηδες στο μεγάλο γραφείο ταλέντων του Παρισιού, το ASK, επιστρέφουν για μια τέταρτη σεζόν με την Αντρέα επικεφαλής και το πρακτορείο σε δύσκολη κατάσταση.

Φιλικά Δεσμά: Σεζόν 2 (Έρχεται τον Ιανουάριο)

Bonding: Season 2

Απένταροι κι αποκλεισμένοι από κάθε μπουντρούμι στη Νέα Υόρκη, οι κολλητοί Τιφ και Πιτ προσπαθούν να ξαναχτίσουν την υπόληψή τους στην κοινότητα του σαδομαζοχισμού.

Απογοήτευση: Μέρος 3 (15/1/2021)

Disenchantment: Part 3

Η Μπιν πρέπει να τα δώσει όλα ως πριγκίπισσα μέσα σε βασιλικές πλεκτάνες, μυστήρια, την αστάθεια του βασιλιά Ζογκ κι ανησυχίες για το ποιος θα κυβερνήσει την Ονειροχώρα.

Fate: The Winx Saga: Σεζόν 1 (22/1/2021)

Fate: The Winx Saga

Μια έφηβη νεράιδα εκπαιδεύεται στη μαγεία ενώ κάνει φιλίες, ερωτεύεται, πολεμά τέρατα και –το πιο σημαντικό– αναζητά την πραγματική της ταυτότητα.

Ονειρεμένα Σπίτια για Όλους: Σεζόν 2 (01/1/2021)

Dream Home Makeover: Season 2

Οι Σέι και Σιντ ΜακΓκι κάνουν πραγματικότητα το όνειρο οικογενειών που αναζητούν μοντέρνους χώρους, από άνετα ξυλόσπιτα μέχρι επαύλεις με γήπεδο μπάσκετ επιπέδου NBA.

Έδεσε το Γλυκό!: Μεξικό: Σεζόν 3 (05/1/2021)

¡Nailed It! México: Season 3

Αποτυχημένα κέικ, ξεφούσκωτα γλυκά κι ατυχείς εκδοχές του Πάντσο Βίγια και του Αϊνστάιν αγχώνουν τους ζαχαροπλάστες που ελπίζουν να κερδίσουν ένα γλυκό έπαθλο χρημάτων.

Το Μπινελίκι και η Ιστορία του: Σεζόν 1 (05/1/2021)

History of Swear Words

Μια δυνατή και περήφανα βλάσφημη νέα σειρά που διερευνά την προέλευση, τη χρήση στην ποπ κουλτούρα, την επιστήμη και τον κοινωνικό αντίκτυπο των βρισιών.

Οι πιο Σκληρές Φυλακές του Κόσμου: Σεζόν 5 (08/1/2021)

Inside the World’s Toughest Prisons: Season 5

Έχοντας κάνει χρόνια στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, ο Ράφαελ Ρόου προθυμοποιείται να μπει σε φυλακές των Φιλιππίνων, της Γροιλανδίας και της Νότιας Αφρικής.

Headspace: Οδηγός Διαλογισμού: Σεζόν 1 (01/1/2021)

Headspace Guide to Meditation

Το Headspace ρίχνει μια φιλική ματιά σε χρήσιμες πρακτικές διαλογισμού και στην έρευνα των αποτελεσμάτων τους. Κάθε επεισόδιο κλείνει με έναν καθοδηγούμενο διαλογισμό.

Spycraft: Η Τέχνη της Κατασκοπείας: Σεζόν 1 (20/1/2021)

Spycraft

Μια ματιά στα gadget πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες ιστορίες κατασκοπείας στην ιστορία, τα μυαλά που τα μηχανεύτηκαν και τους πράκτορες που τα χρησιμοποίησαν.

Πρωτότυπες ταινίες του Netflix τον Ιανουάριο

Τα Θραύσματα μιας Γυναίκας (07/1/2021)

Pieces of a Woman

Μετά από έναν θλιβερό τοκετό στο σπίτι, μια γυναίκα παλεύει με έντονα συναισθήματα, χωρίς τον σύντροφο και την οικογένεια κοντά της καθώς τους χωρίζει ένα χάσμα πένθους.

Η Ανασκαφή (29/1/2021)

The Dig

Όταν μια εύπορη χήρα προσλαμβάνει έναν ερασιτέχνη αρχαιολόγο για να αναλάβει την εκσκαφή ταφικών τύμβων στο κτήμα της, ανακαλύπτουν έναν θησαυρό που αλλάζει την ιστορία.

Ο Λευκός Τίγρης (22/1/2021)

The White Tiger

Ο φιλόδοξος σοφέρ μιας πλούσιας οικογένειας από την Ινδία χρησιμοποιεί τη σπιρτάδα του για να βγει από τη φτώχεια και να γίνει επιχειρηματίας. Βασισμένο στο μπεστ σέλερ.

Φονική Ζώνη (15/1/2021)

Outside the Wire

Στο κοντινό μέλλον, ο πιλότος ενός drone υποχρεώνεται να πάει σε μια εμπόλεμη ζώνη και να συνεργαστεί με ένα μυστικό ανδροειδές, για να σταματήσει μια πυρηνική επίθεση.

Πρωτότυπα ντοκιμαντέρ του Netflix τον Ιανουάριο

Μινιμαλισμός: Less Is Now (01/1/2021)

The Minimalists: Less Is Now

Το κίνημά τους βασίζεται στον μινιμαλισμό. Οι παλιοί φίλοι Τζόσουα Φιλντς Μίλμπερν και Ράιν Νικοντίμους εξηγούν πώς μπορούν οι ζωές μας να είναι καλύτερες με λιγότερα.

Η Ζωή μετά τον Θάνατο: Σεζόν 1 (06/1/2021)

Surviving Death

Τι συμβαίνει αφού πεθάνουμε; Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ παρουσιάζει προσωπικές ιστορίες και ερευνά επιθανάτιες εμπειρίες, τη μετενσάρκωση και παραφυσικά φαινόμενα.

Φαντάσου ότι Είσαι σε μια Πόλη: Σειρά μίας σεζόν (08/1/2021)

Pretend It’s a City

Η συγγραφέας Φραν Λέμποβιτς μιλά για τη ζωή στη Νέα Υόρκη ως αναγνώστρια, περαστική και αυστηρή παρατηρήτρια των αλλαγών στον σύγχρονο πολιτισμό και την πόλη.

Κρακ: Κοκαΐνη, Διαφθορά και Συνωμοσίες (11/1/2021)

CRACK: Cocaine, Corruption & Conspiracy

Ένα φτηνό, ισχυρό ναρκωτικό εμφανίζεται σε περίοδο ύφεσης, πυροδοτώντας ηθικό πανικό, τροφοδοτούμενο από ρατσισμό. Εξερευνήστε την ιστορία του κρακ τη δεκαετία του ’80.

Night Stalker: Το Κυνήγι ενός Κατά Συρροή Δολοφόνου: Σειρά μίας σεζόν )13/1/2021)

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

Κάτω από την ηλιόλουστη αίγλη του Λος Άντζελες το 1985 παραμονεύει ένας αδίστακτος, σατανικός κατά συρροή δολοφόνος. Δύο ντετέκτιβ δεν θα ησυχάσουν μέχρι να τον πιάσουν.

We Are: The Brooklyn Saints: Σεζόν 1 (29/1/2021)

We Are: The Brooklyn Saints

Αυτή η σειρά παρακολουθεί τη σχολική και ιδιωτική ζωή νεαρών ποδοσφαιριστών και προπονητών που αγωνίζονται για επιβίωση κόντρα στις πιθανότητες.

Πρωτότυπες παιδικές ταινίες και σειρές

Go Dog Go (26/1/2021)

Go Dog Go

Οι Ταγκ και Σκουτς είναι δύο νεαρά κουτάβια που ζουν στο Πόστον. Κάθε μέρα, βγαίνουν στον δρόμο και εξερευνούν τον κόσμο! Βασισμένο σε κλασικά παιδικά βιβλία.

Jurassic World: Το Κρητιδικό Καμπ: Σεζόν 2 (22/1/2021)

Jurassic World: Camp Cretaceous Season 2

Οικολογικοί τουρίστες δίνουν ελπίδα διάσωσης στους έφηβους κατασκηνωτές που ακόμα προσπαθούν να ξεφύγουν από τους δεινόσαυρους. Αλλά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.

Γεια σου, Νίντζα!: Σεζόν 4 (19/1/2021)

Hello Ninja: Season 4

Στην τέταρτη σεζόν, οι Γουέσλι, Τζόρτζι και Πρέτσελ ζουν πιο διασκεδαστικές περιπέτειες, λύνουν μυστήρια και παίρνουν σημαντικά μαθήματα ζωής στην πορεία.

Κάρμεν Σαντιέγκο: Σεζόν 4 (15/1/2021)

Carmen Sandiego: Season 4

Από τα Ιμαλάια έως τις πυραμίδες της Αιγύπτου, η Κάρμεν και οι φίλοι της αγωνίζονται στις τελευταίες περιπέτειές τους, για να διατηρήσουν το προβάδισμα ενάντια στη ΒΑΪΛ.

