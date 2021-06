Ο Πέτρος Σοφικίτης ξεκινάει την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην φωτογραφία το 2008 πλάι στον πατέρα του και καταξιωμένο φωτογράφο, Δημήτρη Σοφικίτη. Αφαιρετικός και άριστος “δαμαστής” των φυσικών πηγών του φωτός, ο Πέτρος καταφέρνει να πυροδοτήσει έντονα συναισθήματα και να κάνει τον θεατή συνοδοιπόρο στις ιστορίες των φωτογραφιών του. Έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς, έχει λάβει το 2011 τον τίτλο του “Contemporary Portait Photographer of the Year”, ενώ το έργο του έχει δημοσιευτεί στα μεγαλύτερα ελληνικά ενημερωτικά portals καθώς και έχει εκτεθεί σε σημαντικές γκαλερί και χώρους τέχνης στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

