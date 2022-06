Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Athens Open Air Film Festival και γι’ ακόμα μια χρονιά θα είμαστε εκεί! Το Θερινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας διοργανώνεται κάθε χρόνο απ’ το 2011, με πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Αθήνα.

Υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές φιλοξενούνται στην πόλη (πάρκα, πλατείες, προαύλια μουσείων, αρχαιολογικοί χώροι, θερινά σινεμά) με στόχο την ανάδειξή της και την προσέλκυση των μόνιμων κατοίκων, των επισκεπτών και των τουριστών. Η είσοδος μάλιστα είναι δωρεάν!

Άγνωστα διαμάντια του παγκόσμιου κινηματογράφου, κλασικά αριστουργήματα, πρεμιέρες, μικρού και μεγάλου μήκους προβολές του νέου ελληνικού σινεμά αλλά και βωβές ταινίες συνοδεία ζωντανής μουσικής μετατρέπουν κάθε χώρο σε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Το πλέον δραστήριο Φεστιβάλ της πρωτεύουσας προσφέρει ένα καλλιτεχνικό τετράμηνο γεμάτο πάθος και αγάπη για το σινεμά και την Τέχνη, ενώ όλες οι προβολές και οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό.

Το Athens Open Air Film Festival είναι η μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της καλοκαιρινής Αθήνας.

Το πρόγραμμα του Athens Open Air Film Festival

Ιούνιος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ | 21:30

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΙΣΙΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ του Στέφαν Έλιοτ

(The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, 1994 | 104’)

Πλατεία Κοτζιά | Αθήνα

Προβολή στο πλαίσιο του ATHENS PRIDE, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστραλίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ | 21:30

BLADE RUNNER: THE FINAL CUT του Ρίντλεϊ Σκοτ (1982 | 117’)

Πλατεία Ασωμάτων | Θησείο

Προβολή αφιερωμένη στον Βαγγέλη Παπαθανασίου και στην επέτειο 40 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ | 21:30

ΖΑΜΠΡΙΣΚΙ ΠΟΪΝΤ του Μικελάντζελο Αντονιόνι (Zabriskie Point, 1970 | 110΄)

Κήπος Ιταλικής Πρεσβείας | Βασιλίσσης Σοφίας 13, Κολωνάκι

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ | 21:30

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ του Τσάρλι Τσάπλιν (Modern Times, 1936 | 87’)

Ρωμαϊκή Αγορά | Επαμεινώνδα 6 και Διόσκουρων, Αθήνα

Συνοδεία ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής από τον sound artist Jeph Vanger.

Ιούλιος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

ΛΟΛΙΤΑ του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (Lolita, 1962 | 153’)

ΑΒ | Θεοτοκοπούλου 36, Πατήσια

Επετειακή προβολή 60 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ | 22:00

DEPECHE MODE: 101 των Ντ. Α. Πενεμπέικερ, Ντέιβιντ Ντόκινς, Κρις Χέγκεντους (1989 | 120’)

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Πειραιώς 100, Γκάζι – Είσοδος από οδό Ιάκχου

Προβολή αφιερωμένη στον Άντι Φλέτσερ σε συνεργασία με τους HYSTERIKA, το επίσημο fan club των Depeche Mode στην Ελλάδα – Θα προηγηθεί DJ set από τον Γιώργο Γερανιό και τον Μάρκο Φράγκο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ | 22:00

ΑΤΙΘΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑ του Ντέιβιντ Λιντς (Wild At Heart, 1990 | 125’)

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Πειραιώς 100, Γκάζι – Είσοδος από οδό Ιάκχου

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα – Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών.

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ του Ζαν Ρενουάρ (La Grande Illusion, 1937 | 113’)

Κήποι της Γαλλικής Σχολής Αθηνών | Διδότου 6, Αθήνα

Επετειακή προβολή 85 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΦΩΣ του Ζαν Γκρεμιγιόν (Lumière d’Été, 1943 | 112’)

Κήποι της Γαλλικής Σχολής Αθηνών | Διδότου 6, Αθήνα

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30 (Μύκονος)

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΕΜΠΟΦΣΚΙ των Τζόελ και Ίθαν Κοέν (The Big Lebowski, 1998 | 117’)

Μύκονος | Σε συνεργασία με το Mykonos Art Festival

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30 (Μύκονος)

MOULIN ROUGE! του Μπαζ Λούρμαν (2001 | 127’)

Μύκονος | Σε συνεργασία με το Mykonos Art Festival

Προβολή κάτω από την πανσέληνο

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

ΑΤΑΛΑΝΤΗ του Ζαν Βιγκό (L’ Atalante, 1934 | 89’)

Σινέ «Λαΐς» στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος | Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Κεραμεικός

Προβολή σε πρόσφατα αποκατεστημένη κόπια, με αφορμή την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30 (Σέριφος)

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ του Μπομπ Φόσι (All That Jazz, 1979 | 123’)

Σέριφος | Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σερίφου

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ | 21:30 & 23:45 (Σέριφος)

21:30 ΟΙ ΑΤΣΙΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΠΛΕ του Τζον Λάντις (The Blues Brothers, 1980 | 131’)

23:45 MAD MAX: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ του Τζορτζ Μίλερ (Mad Max: Fury Road, 2015 | 120’)

Σέριφος | Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σερίφου

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Close Encounters of the Third Kind, 1977 | 137’)

Σέριφος | Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σερίφου

Επετειακή προβολή 45 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ του Φρανσουά Τριφό (Vivement Dimanche!, 1983 | 110’)

Κήποι της Γαλλικής Σχολής Αθηνών | Διδότου 6, Αθήνα

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30

ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ του Φράνσις Φορντ Κόπολα (Bram Stoker’s Dracula, 1992 | 128’)

Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας | Τέρμα οδού Λόρδου Βύρωνα, Πεντέλη

Επετειακή προβολή 30 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας, σε συνεργασία με το Midnight Express – Προλογίζουν ο Άκης Καπράνος και ο Πάνος Γκένας .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ | 21:15 – 02:45

ΤΗΕ «BEFORE» TRILOGY

ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ (Before Sunrise, 1995 | 101’)

ΠΡΙΝ ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ (Before Sunset, 2004 | 80’)

ΠΡΙΝ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (Before Midnight, 2013 | 109’)

του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Πάρκο Ακαδημία Πλάτωνος, Μαραθώνιος back-to-back προβολών

Αύγουστος

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:00

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ του Τζον Στάρτζες (The Great Escape, 1963 | 172’)

Ριβιέρα

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:00

ΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΤΟΥ ΧΕΡΒΟΥΡΓΟΥ του Ζακ Ντεμί (Les Parapluies de Cherbourg, 1964 | 91’)

Κήποι της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News