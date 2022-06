Ακολούθησε το εντυπωσιακό intro του φεστιβάλ, ωδή στο moto «Love Yourself. Find Your Colour», από τον χορογράφο και art director, George Klaus Kaiku , και την ομάδα του. Έπειτα, για πρώτη φορά on stage, ανέβηκε ο παρουσιαστής του Colourday Festival, Δημήτρης Ουγγαρέζος , ο οποίος έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσει και επίσημα το Colourday. Χαιρέτησε το κοινό, το ξεσήκωσε και το παρέδωσε στην σαγηνευτική Ασημίνα με την εντυπωσιακή εμφάνιση και τον MG , που τραγούδησε τις μεγάλες επιτυχίες του αλλά και τα δύο νέα track του «Hottie» και «Aventantor».

you might also like