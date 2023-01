Ο Brendad Fraser χαρίζει μια από τις πιο συγκινητικές ερμηνείες εδώ και χρόνια, γεμάτη ανθρωπιά που λειτουργεί σαν ένας λυτρωτικός θρίαμβος για έναν ηθοποιό που έκρυψε το ταλέντο του σε γρήγορα ξεχασμένες ταινίες όπως το «Blast from the Past», το «Hair Brained» και το «Airheads».

