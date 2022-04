Athens dips in vogue. Πόζες. Σανγκρία. Νέον φωτισμοί. Δυνατή μουσική. Fashion. Χορός. Ξέφρενο πάρτι και, μαζί, αποθεωτικός μαραθώνιος: το πρώτο ball της Λέα Βλάμος σε συνεργασία με το Onassis Culture είναι γεγονός!

Οι χορευτές-πρωταγωνιστές του «Climax», της καλτ ταινίας του Γκασπάρ Νοέ, επανασυνδέονται και καλωσορίζουν συμμετέχοντες από την ελληνική αλλά και τη διεθνή ballroom σκηνή για μια ιδιαίτερη βραδιά.

Στον βιομηχανικό χώρο του Onassis Ready (Λεγάκη 7Α, Αγ. Ιωάννης Ρέντης), λίγο πριν ανακαινιστεί, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και η Λέα Βλάμος παρουσιάζουν ένα ball ελεύθερης έκφρασης και ισότητας.

Στις 16 Απριλίου, η Λέα Βλάμος, μέλος του House of Ninja, και πάνω από 40 διαγωνιζόμενοι/voguers βάζουν τον χορό πάνω από φυλές, φύλα, ηλικίες, σεξουαλικές προτιμήσεις, μέγεθος, ύψος. Σε έναν απρόσμενο χώρο στην αθέατη πλευρά της πόλης και σε ένα σκηνικό-φόρο τιμής στην καλτ ταινία «Climax» του Γκασπάρ Νοέ.

«The Climax Ball»: Τι είναι;

Τα balls είναι ασφαλείς χώροι έκφρασης και ελευθερίας, που δημιουργήθηκαν από και για τις μαύρες και λατίνο τρανς γυναίκες και την γκέι κοινότητα στην underground σκηνή της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του ’60, προκειμένου να ξεφύγουν από τον ρατσισμό στην κοινωνία και στις λευκοκρατούμενες πασαρέλες.

Μια underground κουλτούρα για και από τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Το ball είναι ένας διαγωνισμός όπου η μόδα, η ομορφιά και οι χορευτικές ερμηνείες συνδυάζονται γύρω από πολλές κατηγορίες και δίνουν τον απαραίτητο χώρο σε μια ολόκληρη κοινότητα ώστε τα μέλη της να εκφραστούν ελεύθερα και χωρίς φόβο, να δημιουργήσουν και να συνευρεθούν, έχοντας απέναντί τους μια κοινωνία που εξακολουθεί να κάνει διακρίσεις, να κρίνει και να καταδικάζει.

Εάν δεν είσαι μέλος της κοινότητας LBGTQIA+ και αποφασίσεις να παρευρεθείς, είσαι ευπρόσδεκτη, αλλά πρέπει να τηρείς τον κώδικα της αίθουσας χορού: ρατσιστική, ομοφοβική, τρανσφοβική, σεξιστική ή οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμπεριφορά δε θα γίνεται ανεκτή.

Με ένα ασύλληπτης έντασης, απόλυτα ξεσηκωτικό, λυτρωτικό και εξαιρετικά απαιτητικό τεχνικά χορευτικό μονοπλάνο διάρκειας δέκα λεπτών, όπου το vogue ήταν το βασικό στυλ, ξεκινούσε η ταινία «Climax» (2018) του μεγάλου προβοκάτορα Γκασπάρ Νοέ. Με τη δράση να τοποθετείται τον χειμώνα του ‘96, το «Climax» ήταν μία από τις καλύτερες ταινίες του Αργεντινού δημιουργού, ο οποίος συστήθηκε το 1991 με το μεσαίου μήκους «Carne», συνέχισε το μηδενιστικό του όραμα το 1998 με το «Μόνος εναντίον όλων» και έγινε γνωστός σε όλους το 2002 με το εκρηκτικό «Μη Αναστρέψιμος».

To «Climax» είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν το σινεμά του ξεχωριστό, απόλυτα αγαπητό σε κάποιους, αμφιλεγόμενο για άλλους: υποτυπώδη σεναριακή δομή (νεαροί χορευτές, απομονωμένοι σε προβάδικο, τριπάρουν ομαδικά όταν κάποιος νοθεύει τη σανγκρία του πάρτι), ζαλιστική διεύθυνση φωτογραφίας, νέον φωτισμούς, σκηνοθετική αποστασιοποίηση για όσα συμβαίνουν επί της οθόνης.

Με επικεφαλής τη Σοφία Μπουτέλα, το καστ των νεαρών Γάλλων ερμηνευτών περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τον DJ Kiddy Smile, γνωστή φιγούρα της παριζιάνικης ηλεκτρονικής σκηνής, και τη Λέα Βλάμος, τη χορεύτρια που εισήγαγε τον Νοέ στο vogue και τον ενέπνευσε για την ταινία. Η Βλάμος, που προέρχεται από την ομάδα House of Ninja και συμμετείχε στο εκρηκτικό «Fashion Freak Show» του Ζαν-Πολ Γκοτιέ το 2019, γνώρισε τον Νοέ σε ένα διαφημιστικό όπου συμμετείχε, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του έτερου μέγιστου Ευρωπαίου προβοκάτορα, Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν (“Drive”, “The Neon Demon”), και κάπως έτσι βρέθηκε στο παραισθησιογόνο τριπ του.

Πρόγραμμα

16:00 | Doors Open

17:00-23:00 | Ball

ΚατηγορίεςBeauty / Body

Face: (FF, MF, NB)

Sex Siren: (FF, MF)

Body: (FF, MF)

Fashion

Fashion Killah

Runway: American/ European

Realness

Female Figure (Drag, femme queen)

Male Figure (Trans men, MF everyday realness)Performance

Old way/New way

Hands Performance

Baby vogue

Butch Queen Vogue Fem/ butch queen vogue fem in Heels

FF performance

Commentator vs. Commentator

Lipsync

(The categories are not in the ball’s order)

To λεξιλόγιο του Ballroom (στα αγγλικά)

OTA: open to all

FF: Female figure

MF: Male figure

FQ: Fem Queen

BQ: Butch Queen

NB: Non Binary

GP: grand prize

TBA: to be announced

10s: getting your tens you can access to the battles

Chop: you are cut from the category

Τι είναι το voguing;

Με το «Vogue» της Madonna, ένα βασικό στοιχείο της ballroom κουλτούρας, όπως είχε αναπτυχθεί στη Νέα Υόρκη των τελών της δεκαετίας του ’60, πέρασε κατευθείαν στο mainstream και θα χρειάζονταν πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Το βραβευμένο στο Φεστιβάλ του Σάντανς ντοκιμαντέρ «Paris Is Burning» (1990) ήταν η πρώτη ταινία που έστρεψε το βλέμμα του κοινού σε αυτή την αθέατη, ως τότε, στους outsiders καλλιτεχνική έκφραση. Στη σειρά του Netflix «Pose» (2018-2021) του Ράιαν Μέρφι, που είναι ίσως η σημαντικότερη μυθοπλαστική αναβίωση της χρυσής εποχής της, είδαμε, μεταξύ άλλων, τη διάσταση απόψεων ανάμεσα στους εκπροσώπους της, όταν το «Vogue» σάρωνε τα τσαρτ: άλλοι ενθουσιάζονταν με αυτή την ευρεία αναγνώριση ενός πολιτισμικού προϊόντος δικού τους, καθόλα underground, και άλλοι, όπως ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο απολαυστικός Μπίλι Πόρτερ, ήταν πιο σκεπτικιστές για τη μετατροπή της καλλιτεχνικής τους κληρονομιάς σε μαζική μόδα.

Το voguing δανείστηκε το όνομά του από τις πόζες των σούπερ μόντελ στις σελίδες του ομώνυμου περιοδικού, καθώς βασικό στοιχείο του χορού είναι οι έντονες, υπερβολικές, επιτηδευμένες πόζες, που θυμίζουν υψηλή μόδα, καθώς και την τέχνη της αρχαίας Αιγύπτου. Τα άκρα των performers, χέρια και πόδια, σχηματίζουν γραμμικές, αυστηρές κινήσεις και εναλλάσσονται γρήγορα από τη μία στατική θέση στην άλλη, με αξιοθαύμαστη τεχνική. Ως στυλ χορού, εξακολουθεί και σήμερα να εξελίσσεται αισθητικά και καλλιτεχνικά, αποτελώντας πλέον ένα παγκόσμιο κίνημα που κληροδοτήθηκε από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε όλο τον κόσμο.

Λέα Βλάμος: Από τον χορό στο σινεμά

Η Λέα Βλάμος γεννήθηκε στο Παρίσι. Άρχισε μαθήματα μπαλέτου σε ηλικία 6 ετών. Μαθήτευσε στη σχολή χορού του Marius Petipa για έναν χρόνο και μετά στην εθνική περιφερειακή σχολή χορού (CNR) για τρία χρόνια, όπου εκτός από το μπαλέτο γνώρισε και τον σύγχρονο χορό. Το 2010 πήγε στη Νέα Υόρκη για διετείς σπουδές στο Broadway Dance Center. Το 2013 ανακάλυψε και ερωτεύτηκε το vogue και τον επόμενο χρόνο εντάχθηκε στο φημισμένο και εμβληματικό House of Ninja. Έκτοτε, το όνομά της στο ballroom είναι Lea Ninja, όπου έχει διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες (από runway έως vogue fem), ενώ έχει παραδώσει αναρίθμητα εργαστήρια ανά τον κόσμο. Ακολουθώντας παράλληλα καριέρα μοντέλου, έχει ανέβει στην πασαρέλα σε διάφορες παρουσιάσεις μόδας και είναι το πρόσωπο για αρκετές καμπάνιες. Ως χορεύτρια, είναι μέλος του αρχικού θιάσου της θεατρικής παράστασης του Ζαν-Πολ Γκοτιέ, «Fashion Freak Show», που περιοδεύει σε όλο τον κόσμο. Είναι επίσης ηθοποιός, με πιο αξιοσημείωτη συμμετοχή της στην ταινία «Climax» του Γκασπάρ Νοέ, που ήταν και η πρώτη της εμπειρία στην κινηματογραφική βιομηχανία και την οδήγησε στο Φεστιβάλ των Καννών του 2018.

