«Τα επτά φεγγάρια του Μάλι Αλμέιντα» του Shehan Karunatilaka, μια υπερφυσική σάτιρα που διαδραματίζεται εν μέσω ενός δολοφονικού εμφυλίου πολέμου στη Σρι Λάνκα, κέρδισε το Βραβείο Booker! Πρόκειται για μία βραδιά που, προφανώς, και δεν πέρασε απαρατήρητη! Εντυπωσιακές παρουσίες έδωσαν το παρόν, ενώ οι ομιλίες και τα βιβλία ήταν εξίσου ενδιαφέροντα.

Το βραβευμένο μυθιστόρημα του συγγραφέα με καταγωγή από την Σρι Λάνκα, ακολουθεί έναν φωτογράφο που ξυπνά νεκρός, έχοντας μόλις μία εβδομάδα για να ζητήσει από τους φίλους του να βρουν τις φωτογραφίες που τράβηξε και να αποκαλύψουν την βιαιότητα του πολέμου.

Η Καμίλα, η Queen Consort, παρουσίασε το βραβείο, με τον συγγραφέα να λέει ότι ήταν «τιμή και προνόμιο» να βρίσκεται στη βραχεία λίστα των φετινών βραβείων Booker. Η Dua Lipa ήταν επίσης εκεί ως επίσημη guest star της τελετής.

Το περίβλεπτο βραβείο 50.000 λιρών, που δίνεται σε ένα μυθιστόρημα που έχει εκδοθεί στη Μεγάλη Βρετανία στα αγγλικά, δίνει στους υπόλοιπους πέντε συγγραφείς της λίστας 2.500 λίρες -ανάμεσα σε αυτούς και ο γηραιότερος συγγραφέας που έχει βρεθεί ποτέ υποψήφιος, ο 88χρονός σήμερα μυθιστοριογράφος Alan Garner με το «Treacle Walker».

Everything you need to know about the winning book: what it's about, why it won, how the author wrote it and what the judges and critics said 📚🏆 Read here: https://t.co/SA1FqqRAt9 pic.twitter.com/aLNOGFHLPm

Ο νικητής του φετινού Booker είπε ότι το 2009 αποφάσισε να γράψει «μία ιστορία φαντασμάτων, όπου οι νεκροί θα έδιναν την δική τους οπτική» μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στη Σρι Λάνκα, «οπότε και υπήρχε μια τεράστια διαμάχη για το πόσοι πολίτες πέθαναν και ποιος έφταιγε».

Ο επικεφαλής της κριτικής επιτροπής, Neil MacGregor, επαίνεσε «το εύρος και την δεξιοτεχνία, την τόλμη, το θράσος και το πόσο ξεκαρδιστικό» ήταν το μυθιστόρημα, το οποίο αποκάλεσε «νουάρ της μετά θάνατόν ζωής» που παίρνει τον αναγνώστη «σε ένα τρενάκι γύρω από τη ζωή και το θάνατο».

Είπε επίσης ότι η απόφαση των κριτών ήταν ομόφωνη, προσθέτοντας ότι όλα τα βιβλία της μακράς λίστας απαντούσαν «ουσιαστικά σε ένα ερώτημα, και αυτό είναι το ποιο είναι το νόημα μίας ζωής».

Reading gives me so much joy, so it was an absolute honour to speak last night at the Booker Prize ceremony. Thank you to the Booker Prize Foundation for having me. I loved all of the shortlisted books without exception but special congratulations pic.twitter.com/t4MN9r9On4